Ra mắt tổng kho xăng dầu Giang Nam Hà Tĩnh

Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam vừa tổ chức Hội nghị năm 2025 và ra mắt Tổng kho xăng dầu Giang Nam tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị; Đoàn công tác Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào cùng đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng tham dự nghi thức bấm nút ra mắt Tổng kho xăng dầu Giang Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp ngân sách, giải quyết việc làm và thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì hoạt động hiệu quả, đồng hành cùng tỉnh trong phát triển kinh tế, xã hội.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam.

Được biết, Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam là thương nhân đầu mối kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu theo giấy phép của Bộ Công Thương. Mặc dù ra đời muộn và trong bối cảnh thị trường nhiều khó khăn, Giang Nam Petrol đã phát triển ổn định, hiện có hơn 200 cán bộ, nhân viên, sở hữu 10 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và gần 90 đại lý, cửa hàng nhượng quyền trên cả nước.

Trong chiến lược phát triển tại Hà Tĩnh, doanh nghiệp đã tập trung đầu tư các dự án hạ tầng lớn, tiêu biểu là Dự án Tổng kho xăng dầu Giang Nam tại Khu Hậu cảng, phường Vũng Áng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng, sức chứa 60.000 m³, được trang bị hệ thống bồn bể, công nghệ và phòng cháy chữa cháy hiện đại. Dù triển khai trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa chất phức tạp và chi phí vật tư tăng cao, dự án đã hoàn thành và sẵn sàng khai thác thương mại, góp phần đảm bảo nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh và ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam.

Ngoài ra, khu neo đậu và chuyển tải xăng dầu tại cảng biển Vũng Áng đã đủ điều kiện tiếp nhận tàu quốc tế trọng tải đến 50.000 tấn. Khi đi vào vận hành đồng bộ, tổ hợp Tổng kho xăng dầu và khu neo đậu quốc tế sẽ tạo trục kết nối chiến lược cho chuỗi cung ứng xăng dầu liên vùng, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế

Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Giang Nam Petrol chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội, với tổng kinh phí an sinh lũy kế hơn 22 tỷ đồng, chấp hành nghiêm nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Riêng năm 2025, Công ty nộp ngân sách gần 620 tỷ đồng, trong đó hơn 218 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Giang Nam Nguyễn Trọng Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị Khách hàng năm 2025 và lễ ra mắt Tổng kho xăng dầu Giang Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Giang Nam Nguyễn Trọng Ngọc khẳng định, thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, bám sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới, đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả chuỗi cung ứng.

"Chặng đường sắp tới dù có nhiều thuận lợi, cũng không ít thách thức. Công ty sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, hành động, bám sát thị trường, nắm bắt diễn biến giá xăng dầu thế giới, đa dạng hóa nguồn cung và thực hiện đúng chiến lược kinh doanh. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền các cấp, đối tác, khách hàng và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên để phát triển bền vững, góp phần xây dựng quê hương, đất nước", Tổng Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Giang Nam Nguyễn Trọng Ngọc nhấn mạnh.