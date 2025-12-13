VietinBank mở rộng chính sách ưu đãi phí vượt trội cho Gói tài khoản doanh nghiệp

Giai đoạn cuối năm là thời điểm hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu và giao thương của các doanh nghiệp (DN) trở nên sôi động, nhu cầu giao dịch tài chính gia tăng mạnh mẽ. Nhằm đồng hành cùng khách hàng (KH) DN tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả tài chính trong vận hành, VietinBank mở rộng và gia tăng chính sách ưu đãi phí giao dịch dành cho các Gói tài khoản DN.

Ưu đãi mới - Linh hoạt cho mọi nhu cầu giao dịch

Với mục tiêu mang đến giải pháp tài chính thiết thực và nâng cao trải nghiệm KH, VietinBank bổ sung hàng loạt ưu đãi phí mới trong năm 2025. DN chỉ cần đăng ký Gói tài khoản phù hợp để được miễn tới 100% các loại phí giao dịch thường xuyên và thiết yếu, bao gồm:Mở và sử dụng tài khoản thanh toán số đẹp/số ngắn.

- Chuyển tiền nội địa VND.Phí duy trì và giao dịch online trên VietinBank eFAST.

- Chuyển tiền ngoại tệ và chuyển tiền biên mậu.

- Dịch vụ QRPay.

Những điều chỉnh này giúp DN tiết kiệm chi phí giao dịch - đặc biệt là với các DN có tần suất thanh toán cao hoặc hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đầu tư vốn.

Gói tài khoản đa dạng - Phù hợp từng mô hình kinh doanh

Cùng với việc cập nhật chính sách phí, VietinBank tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm với 7 gói tài khoản được thiết kế riêng theo nhu cầu từng nhóm KH: VietinBank - Ngân hàng giao dịch của tôi, V-MSME, V-Business Pro, V-Business Advance, V-Business Premium, V-FDI, V-Capital.

Với cấu trúc linh hoạt và ưu đãi được điều chỉnh định kỳ, từ các DN mới thành lập, DN vừa và nhỏ cho đến DN FDI ở mọi lĩnh vực, ngành nghề đều có thể lựa chọn gói tài khoản phù hợp với quy mô và đặc thù kinh doanh; đồng thời tận hưởng ưu đãi phí cạnh tranh nhất từ VietinBank. Có thể nói, các gói tài khoản DN là giải pháp hữu hiệu hỗ trợ các DN nhỏ chuyển đổi lên từ mô hình hộ kinh doanh khi Nghị quyết 68 - NQ/TW có hiệu lực.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Song song với ưu đãi phí, VietinBank tiếp tục nâng cấp nền tảng ngân hàng số VietinBank eFAST - công cụ quản trị tài chính toàn diện với hơn 150 tính năng, giúp DN chủ động thực hiện, phê duyệt và theo dõi giao dịch mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị di động có kết nối Internet. Hệ thống vận hành theo chuẩn bảo mật cao, giao diện thân thiện và khả năng kết nối trực tiếp với phần mềm kế toán nội bộ, giúp DN vận hành minh bạch và tiết kiệm thời gian, chi phí.

DN có thể đăng ký sử dụng Gói tài khoản DN VietinBank tại các phòng giao dịch/chi nhánh của VietinBank hoặc liên hệ Hotline dành riêng cho KHDN: 1900 558 886 để được tư vấn.