Đồi hoa hướng dương của TH true MILK nở rộ: Mở cửa tham quan tự do từ 16/12

Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK) chính thức mở cửa cánh đồng hoa hướng dương tại xã Nghĩa Lâm – tỉnh Nghệ An từ ngày 16/12/2025 để khách tham quan tự do. Đây là điểm đến rực rỡ cho người dân và du khách trong dịp cuối năm.

Trước đó là thời điểm chuẩn bị các hoạt động hậu cần và hoàn thiện các điểm để người dân có thể ngắm hoa ở thời khắc và những vị trí đẹp nhất mà không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của trang trại.

Năm nay Tập đoàn TH trồng hướng dương ở cánh đồng C10, nằm đối diện khu vực giữa hai trang trại bò sữa số 1 và số 3. Từ 16/12, hoa nở rộ đẹp nhất và dự kiến vẫn tỏa sắc qua Tết Dương lịch, mang đến cơ hội tham quan trọn vẹn cho đông đảo khách thập phương.

Một vài hình ảnh ghi nhận tại cánh đồng hướng dương TH thời điểm ngày 11/12.

Tập đoàn TH coi đây là “món quà” dành cho người dân và khách tham quan cả nước khi tới vùng đất tươi đẹp Phủ Quỳ (xã Nghĩa Lâm) nên ngoài mở cửa để khách có thể tự do tham quan, TH còn bố trí các điểm dịch vụ phù hợp, đảm bảo an toàn cho du khách. Cụ thể, để phục vụ lượng khách lớn, Tập đoàn TH đã quy hoạch bãi đỗ xe không thu phí, bố trí nhân sự hướng dẫn vào bãi; đồng thời xây dựng hàng chục điểm check-in phong phú và đẹp mắt giữa thảm hoa vàng. Một gian hàng TH true mart lớn cũng sẽ hoạt động để phục vụ người dân ngay tại cánh đồng.

Hơn 10 điểm check-in duyên dáng trên cánh đồng hoa sẽ giúp khách tham quan có thêm những bức ảnh xinh tươi nhất

Bà Lưu Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty THMF – đơn vị thành viên Tập đoàn TH, chia sẻ mong muốn mang đến cho cộng đồng cơ hội thưởng thức vẻ đẹp của cánh đồng hoa hướng dương. Bà nhấn mạnh: “Cánh đồng hoa hướng dương của TH tại Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn trước kia) nhiều năm qua đã là điểm đến yêu mến của nhiều du khách. Chúng tôi đón tiếp tất cả mọi người với sự nồng hậu, mến khách, đồng thời mong người dân giữ gìn vệ sinh chung và cảnh quan cánh đồng để mỗi người đến sau vẫn được tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của hoa như những người đi trước”.

Sơ đồ các điểm check-in tại cánh đồng hướng dương TH.

Những cánh đồng hướng dương bất tận ở miền Tây Nghệ An từ lâu đã khiến nơi đây trở thành một địa điểm du lịch nức tiếng. Nhưng điều thú vị hơn nữa, cánh đồng hoa chính là điểm mở đầu cho câu chuyện truyền cảm hứng về quy trình sản xuất khép kín “từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch” của sữa tươi sạch TH true MILK – Thương hiệu quốc gia đã vươn tầm thế giới.

Với TH, những cánh đồng hướng dương không chỉ tạo môi trường sinh thái và cảnh quan, mà cùng với các loại cây khác như cỏ, ngô, cao lương, đậu tương trở thành nguồn nguyên liệu thức ăn thô xanh quan trọng cho đàn bò sữa gần 70.000 con thuộc Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao có vốn đầu tư 1,2 tỷ USD.

Quy trình 12 bước tiêu chuẩn quốc tế làm nên ly sữa tươi sạch TH true MILK

Theo thông tin từ các kỹ sư nông nghiệp của trang trại TH, để chuẩn bị cho cánh đồng hướng dương năm nay, họ đã bắt tay vào làm đất kỹ càng và gieo trồng từ đầu tháng 10. Giống hướng dương được sử dụng có thời gian sinh trưởng ngắn, sau 60-70 ngày đã ra hoa. Với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của vùng Phủ Quỳ Nghệ An, cây hướng dương lúc trưởng thành có thể đạt chiều cao từ 1,5 đến 2m, đường kính hoa có thể tới 30cm thậm chí 40cm. Sau khoảng 90-100 ngày (kể từ khi trồng) khi những bông hoa đã trĩu nặng hạt thì đó là thời điểm thu hoạch thích hợp. Sản lượng hướng dương có thể đạt 40-45 tấn/ha.

Sau khi thu hoạch, cây hoa được cắt nhỏ, ủ lên men, tạo thành thức ăn giàu protein, omega 3 và chất xơ dễ tiêu hóa, với hàm lượng protein cao hơn 6–16% so với ngô và cỏ.

Bà Vy Thị Thu Hằng – Giám đốc Thức ăn và dinh dưỡng của TH true MILK cho biết, hướng dương và các loại cỏ, ngô, cao lương khác được dùng ủ chua và phối trộn với 10-16 nguyên liệu khác tạo thành món ăn "khoái khẩu" cho bò sữa.

Trên tổng diện tích 8.100 ha, hướng dương cùng cỏ mombasa, ngô, cao lương giúp TH tự chủ gần như toàn bộ nguồn thức ăn thô xanh cho đàn bò sữa quy mô lớn của mình. Mỗi ngày, khoảng 2.000 tấn thức ăn được phối trộn tại trung tâm thức ăn và chuyển tới các chuồng trại.

Không xa cánh đồng hướng dương rực rỡ là những trang trại bò sữa TH nằm rải rác, thuộc Cụm trang trại tập trung công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín lớn nhất thế giới (do Liên minh Kỷ lục thế giới xác nhận năm 2020)

Trong tiết trời se lạnh cuối đông, được đứng giữa đồng hoa vàng bất tận, phóng tầm mắt qua những triền cỏ xanh và xa xa là hệ thống trang trại bò sữa hiện đại, du khách có thể cảm nhận rõ hơn một trong những mạch nguồn sống mạch mẽ nhất của miền đất Phủ Quỳ. Anh hùng Lao động Thái Hương – người bày biện ra cảnh sắc tuyệt vời này muốn chuyển cho chúng ta thông điệp: “TH true MILK đã luôn không ngừng nghỉ cống hiến và chăm chút từng chi tiết đời thường, cho thương hiệu luôn đẹp mãi cùng thời gian”.