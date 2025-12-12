Thông tin chi tiết 21 dự án du lịch và chính sách thu hút nhà đầu tư của tỉnh Lai Châu

Lai Châu là một trong những địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhưng chính điều đó lại tạo nên lợi thế lớn cho các dự án du lịch khi nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của Chính phủ. Bên cạnh ưu đãi, Lai Châu còn sở hữu cảnh quan nguyên sơ, khí hậu mát mẻ, bản sắc văn hóa độc đáo và quỹ đất rộng cho những dự án quy mô. Một vùng đất còn nhiều khoảng trống, ít dấu chân khai phá, đang mở ra cơ hội hiếm có cho những doanh nghiệp muốn phát triển các mô hình du lịch bền vững, dài hạn.

Vị trí kết nối thuận lợi, cảnh quan giàu bản sắc

Nằm giữa những trung tâm du lịch nổi tiếng của miền Bắc như Sa Pa, Điện Biên Phủ, Mộc Châu hay Mù Cang Chải, tỉnh Lai Châu giữ vị trí khá thuận lợi trên bản đồ kết nối vùng. Các trục giao thông lớn như Quốc lộ 4D, Quốc lộ 32, Quốc lộ 70 và tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai giúp việc tiếp cận Lai Châu dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Dòng sông Đà uốn lượn qua tỉnh Lai Châu với chiều dài 181 km đường thủy, một lợi thế hiếm thấy ở khu vực miền núi, mở ra khả năng phát triển du lịch lòng hồ, du lịch đường thủy, loại hình đang trở thành xu hướng những năm gần đây.

Trên bản đồ địa hình, Lai Châu hiện lên như một miền cao nguyên rộng với núi cao, thung lũng sâu và những dãy đá vôi carter mọc lên nối tiếp. Cảnh quan tự nhiên gần như còn nguyên sơ: suối vẫn trong, rừng nhiều nơi giữ được trạng thái tự nhiên, những tầng mây lững lờ ôm lấy sườn núi từ sáng sớm tới tận chiều muộn. Khí hậu ở đây ôn hòa, mát mẻ, ít chịu ảnh hưởng của bão, nhiệt độ trung bình chỉ từ 21-23°C. Với điều kiện thời tiết này, Lai Châu phù hợp phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, leo núi và các loại hình du lịch trải nghiệm quanh năm, không bị gò bó bởi mùa vụ như nhiều điểm đến khác.

Dưới chân núi Chu Va, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Cổng thông tin Lai Châu.

Điều làm nên nét đặc trưng của vùng đất là sự chung sống của 20 dân tộc với những sắc màu văn hóa riêng biệt. Một phiên chợ người Hà Nhì, tiếng khèn Mông vang trên triền núi, hay lễ cấp sắc của người Dao… đều mang theo những giá trị khó trộn lẫn. Đây cũng chính là nguồn tài nguyên văn hóa để các nhà đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm và các sản phẩm gắn với bản sắc địa phương. Trong bối cảnh xu hướng tìm về những nơi còn mộc mạc, thật thà ngày càng mạnh, lợi thế này trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Bên cạnh tài nguyên tự nhiên và văn hóa, điều khiến Lai Châu thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chính là hệ thống chính sách ưu đãi. Do thuộc diện đặc biệt khó khăn, các nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo quy định của Chính phủ, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các nghị định sửa đổi; ưu đãi thuế nhập khẩu theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP, ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Một góc khu du lịch Cầu Kính Rồng Mây. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Lai Châu.

Bên cạnh khung chính sách chung, tỉnh còn xây dựng nhiều cơ chế riêng cho nông nghiệp, chuyển đổi số, du lịch và phát triển rừng bền vững, giúp doanh nghiệp có thêm “bộ đệm” trong quá trình xây dựng dự án. Một điểm đáng chú ý khác là tỉnh cam kết rút ngắn thời gian chấp thuận chủ trương đầu tư, xử lý hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện trong vòng 35 ngày làm việc, thể hiện sự chủ động trong thu hút và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Dự án du lịch đang mời gọi đầu tư: Nhiều lựa chọn, quỹ đất lớn

Hiện, Lai Châu đang giới thiệu 21 dự án du lịch, trải rộng từ du lịch lòng hồ, du lịch đỉnh núi, du lịch hang động cho đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng. Nhiều khu vực có quỹ đất lớn, cảnh quan đẹp và còn rất sơ khai, yếu tố quan trọng để hình thành những mô hình du lịch xanh, hạn chế bê tông hóa và chú trọng bảo tồn.

Một trong những nhóm dự án nổi bật là du lịch lòng hồ. Các quần thể du lịch quanh hồ thủy điện Huổi Quảng gắn với hang động Bản Mè (xã Khoen On) hay khu vực hồ thủy điện Bản Chát đều được quy hoạch rõ ràng. Đây là điều mà nhiều địa phương chưa làm được, khiến việc phát triển du lịch lòng hồ đôi khi gặp vướng mắc về quỹ đất, cơ chế thuê mặt nước. Ở Lai Châu, việc này đã được chuẩn bị sẵn, mở ra lợi thế rõ ràng cho nhà đầu tư.

Nhà tổ chim trên bản Sin Suối Hồ tạo sự hấp dẫn đối với du khách. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Lai Châu.

Không chỉ có hồ, những dự án du lịch trekking (leo núi) và chinh phục đỉnh núi cũng là điểm nhấn. Pu Ta Leng, một trong ba đỉnh cao nhất Việt Nam, vẫn còn rất nguyên sơ. Các khu vực đèo Hoàng Liên ở Tam Đường và Tân Uyên cũ gắn với hang động Tiên Sơn, quần thể sinh thái ở Sin Suối Hồ, khu vực gắn với đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, Sơn Bạc Mây hay đỉnh Pu Si Lung đều phù hợp để phát triển du lịch mạo hiểm, khám phá. Những nơi này hiện chỉ có dấu chân của người bản địa và một số đoàn trekking nhỏ lẻ, nên tiềm năng xây dựng sản phẩm chuyên nghiệp vẫn còn rất rộng.

Hệ thống hang động của tỉnh cũng mở ra lựa chọn mới: hang tại bản Nà Bỏ (phường Tân Phong), hang Huổi Hiêm… Mỗi hang động đều có cấu trúc tự nhiên đặc sắc, nằm giữa khu rừng còn giữ nguyên thảm thực vật, thích hợp cho các dự án du lịch kết hợp nghiên cứu địa chất, sinh thái.

Một trong những góc check-in tại quán cafe Kasha mà du khách không nên bỏ lỡ khi đến Sin Suối Hồ. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Lai Châu.

Phát triển rừng bền vững gắn với du lịch là một hướng đi được Lai Châu nhấn mạnh. Các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng tại huyện Tam Đường cũ với diện tích tới 1000 ha; hay các dự án trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ ở huyện Mường Tè có diện tích đến 110 ha đều nằm trong quỹ đất được bảo vệ tốt, cảnh quan đẹp và không khí trong lành. Nhiều khu vực vẫn giữ rừng tự nhiên, điều ngày càng hiếm ở các tỉnh phát triển mạnh du lịch.

Bên cạnh du lịch sinh thái và cộng đồng, tỉnh cũng giới thiệu những dự án nằm ở vị trí trung tâm, hướng tới nhóm khách cao cấp. Khu Lâm viên thành phố Lai Châu cũ hay tổ hợp sân golf Tân Uyên (xã Tân Uyên) được quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ chất lượng cao, đồng thời bổ sung hạ tầng du lịch cho toàn vùng.

Dù du lịch là ngành được xác định là mũi nhọn, tiềm năng của Lai Châu không chỉ dừng ở đó. Các nhà đầu tư đến với tỉnh cũng quan tâm đến các lĩnh vực khác như nông nghiệp, lâm nghiệp, thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, khai khoáng… tạo nên bức tranh rộng mở cho quá trình phát triển kinh tế địa phương trong các năm tới.

Lai Châu đang ở thời điểm mà lợi thế tự nhiên, chính sách ưu đãi và quỹ đất rộng hội tụ. Một vùng đất còn nhiều khoảng trống cho sáng tạo, còn nguyên những mảng thiên nhiên chưa bị chạm đến và một bộ máy chính quyền đang chủ động mở đường để thu hút đầu tư. Với những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa, Lai Châu đang nổi lên như một điểm đến đầy tiềm năng, nơi những giá trị nguyên sơ có thể trở thành nền tảng cho các dự án bền vững và khác biệt.