Ông Hà Quang Trung được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

TPO - HĐND tỉnh Lai Châu tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, được bầu giữ chức vụ này với 39/40 phiếu tán thành, đạt 97,5% số đại biểu có mặt.

Ngày 19/11, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lai Châu đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Lương do ông đã được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Tiếp theo, HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, được bầu giữ chức vụ này với 39/40 phiếu tán thành, đạt 97,5% số đại biểu có mặt.

Ông Hà Quang Trung, tân Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hà Quang Trung, tân Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết sẽ tận tâm, tận lực, nỗ lực hết mình với trách nhiệm cao nhất vì sự phát triển của tỉnh.

Ông khẳng định sẽ giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu; cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đoàn kết, đổi mới tư duy, kế thừa những kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn để phát triển.

Đồng thời, ông cho biết sẽ đề ra các giải pháp linh hoạt, huy động nguồn lực, phát huy lợi thế của tỉnh, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và thực hiện tốt vai trò cơ quan chấp hành của HĐND tỉnh, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung.

Trước đó, ngày 17/11, Tỉnh ủy Lai Châu đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hà Quang Trung sinh năm 1976, quê xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (trước khi sáp nhập). Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; Cử nhân Tài chính - Tín dụng; Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý. Ông từng kinh qua nhiều vị trí công tác: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên, Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Cũng trong kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Dương Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh giữ chức Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021-2026.