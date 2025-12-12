Dấu ấn của Z176 tại Giải thưởng Sao Đỏ 2025

Z176 đã tạo dấu ấn khi trở thành đơn vị duy nhất trong Quân đội có đại diện được vinh danh trong Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 vừa qua.

Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 vừa được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Tại lễ trao giải, Thượng tá Hoàng Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên 76 (Nhà máy Z176-Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), đã vinh dự đón nhận danh hiệu “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2025”.

Tiên phong hội nhập và tăng trưởng vượt bậc

Trên vai trò là Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Công ty, Thượng tá Hoàng Xuân Dương đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty chèo lái con tàu Z176 vượt qua thách thức thị trường, duy trì mức tăng trưởng cao.

Công ty đã tiên phong tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu, trở thành nhà cung cấp chiến lược cho các tập đoàn lớn, uy tín trên thế giới như IKEA (Thụy Điển), Decathlon (Pháp) và Polyconcept (Mỹ). Tổng doanh thu năm 2025 tăng trưởng 13% so với năm 2024; trong đó doanh thu xuất khẩu đạt 112 triệu USD.

Việc làm, thu nhập, điều kiện môi trường làm việc của người lao động được bảo đảm. Sản phẩm của công ty đã có mặt và khẳng định vị trí vững chắc tại 31 quốc gia, bao gồm cả các thị trường khó tính như Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ. Z176 tiếp tục giữ vững vị thế là một trong các doanh nghiệp tiêu biểu của Quân đội trong công cuộc hội nhập quốc tế.

Gian trưng bày giới thiệu sản phẩm quốc phòng và kinh tế của Z176 tại Hội nghị doanh nghiệp Quân đội năm 2025.

Năm 2025, Z176 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, cung cấp khí tài nghi binh và sản phẩm ngụy trang cho Quân đội. Doanh thu quốc phòng năm 2025 vượt 132% kế hoạch đề ra.

Thực hiện chủ trương Quân đội tham gia xây dựng quốc phòng kết hợp kinh tế, Công ty đã phát huy hiệu quả lưỡng dụng của dây chuyền sản xuất, phục vụ cả mục tiêu quốc phòng, dân sinh và xuất khẩu.

Đột phá trong quản trị, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Xác định đổi mới sáng tạo là yêu cầu tất yếu, Đảng ủy Z176 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vào các khâu đột phá về quản trị, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Công ty đã chuẩn hóa các quy trình, triển khai đồng bộ và hiệu quả việc áp dụng chuyển đổi số trong quản lý đơn hàng, chấm công, và theo dõi kế hoạch thông qua vận hành phần mềm ERP. Hệ thống được mở rộng với việc áp dụng kho thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và khai thác hiệu quả hệ thống hiển thị trực quan để ghi nhận hiệu suất tại chuyền sản xuất.

Cùng với đó, Công ty xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO/IEC 17025:2017. Thực hiện có hiệu quả các dự án nâng cao năng lực đối với nhà cung cấp, chương trình 5S; đề án sản xuất tinh gọn (Lean); thực hiện đánh giá hiệu quả công việc gắn với đổi mới cơ chế lương, thưởng (Quy chế trả lương 3P).

Công ty cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi xanh, sử dụng vật liệu tái chế, quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển bền vững.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chính sách hậu phương Quân đội

Không chỉ làm tốt vai trò của cá nhân trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp, Thượng tá Hoàng Xuân Dương luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng môi trường văn hóa quân đội nền nếp, chính quy, giàu bản sắc.

Thượng tá Hoàng Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên 76 (Nhà máy Z176-Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), vinh dự được tuyên dương danh hiệu “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2025”.

Ứng dụng công nghệ xây dựng phòng truyền thống số Z176 phục vụ đổi mới, nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống và chính trị tư tưởng. Tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao xây dựng môi trường làm việc văn minh, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm.

Công ty luôn chú trọng chính sách hậu phương Quân đội, đảm bảo phúc lợi tốt nhất cho cán bộ công nhân viên. Tổ chức bảo đảm bữa ăn sáng và trưa cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần làm việc.

Trường Mầm non Sao Mai thuộc công ty quản lý đã xuất sắc đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2, khẳng định chất lượng chăm sóc và giáo dục con em của CBCNV và nhân dân trên địa bàn. Công ty tích cực thực hiện các chính sách xã hội, góp phần xây dựng mối đoàn kết quân – dân vững chắc.

Công ty đã phát động đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, hoạt động thiện nguyện với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng hàng năm. Riêng năm 2025, Công ty đã hỗ trợ cán bộ nhân viên và ủng hộ các đơn vị bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ với tổng số trên 1 tỷ đồng.

Danh hiệu Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2025 trao cho Thượng tá Hoàng Xuân Dương không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho những thành tựu chung và sự phát triển ổn định của Công ty TNHH MTV 76 (Nhà máy Z176).

Danh hiệu này là thành quả của sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực bền bỉ của toàn thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy, tiếp thêm động lực để tập thể Z176 tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Quân đội trong kỷ nguyên mới.