Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Hội nghị tổng kết dự án chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ

P.V

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án Chính sách thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (Dự án SwissTrade). Dự án là chương trình hợp tác kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu bền vững.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả 5 năm triển khai, ghi nhận đóng góp của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời định hướng các bước tiếp theo trong hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ.

Dự án SwissTrade đã đạt được những kết quả nổi bật ở cả ba hợp phần: hoàn thiện khung chính sách thương mại; tăng cường cơ chế đối thoại công-tư trong xây dựng chính sách; và phát triển năng lực cho hệ sinh thái xúc tiến xuất khẩu.

backdrop-2.jpg

Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình triển khai, đặc biệt do tác động của đại dịch COVID-19 và sự khác biệt về quy định, cơ chế quản lý tài chính, các bên tham gia dự án đã phối hợp chặt chẽ, linh hoạt vượt qua khó khăn để đảm bảo tiến độ và chất lượng hoạt động. Dự án đã góp phần quan trọng hỗ trợ xây dựng Chiến lược Xuất nhập khẩu đến năm 2030, thúc đẩy cơ chế đối thoại công - tư, góp phần tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong xây dựng chính sách thương mại, và hỗ trợ các tổ chức hỗ trợ kinh doanh (BSO) nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thông tin thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng kinh doanh.

Những kết quả đạt được trong quá trình triển khai Dự án đã góp phần cải thiện môi trường chính sách thương mại, thúc đẩy xuất khẩu và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh tế quốc tế nhiều biến động. Các bài học quan trọng rút ra từ dự án sẽ tạo nền tảng quan trọng cho các chương trình hợp tác tiếp theo như hoạch định chính sách trên cơ sở công cụ phân tích và dữ liệu, thúc đẩy đối thoại công-tư hiệu quả, chú trọng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kết quả triển khai Dự án SwissTrade là dấu mốc quan trọng trong chặng đường hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ trong lĩnh vực thương mại. Những kết quả đạt được sẽ tiếp tục được kế thừa và phát huy, phục vụ mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế thời gian tới.

P.V
#thương mại #xuất khẩu #Việt Nam #Thụy Sĩ #SwissTrade #hợp tác

Cùng chuyên mục