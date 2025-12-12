Xóa bỏ thuế khoán: 'Cầm tay chỉ việc' gỡ vướng mắc

TPO - Nhiều hộ kinh doanh còn bày tỏ tâm lý lo lắng khi nghe đến việc xóa bỏ thuế khoán. Ông Mai Sơn - Phó Cục Trưởng Cục Thuế - khẳng định, quan điểm xuyên suốt trong giai đoạn này của ngành thuế là hỗ trợ, đồng hành, “cầm tay chỉ việc”. Từ hôm nay, hộ kinh doanh có thể làm quen kê khai thuế trên cổng trải nghiệm.

Hôm nay (12/12), Cục Thuế giới thiệu Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh làm quen với quy trình quản lý thuế, từ đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế đến đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử. Người nộp thuế thao tác thử, được phép sai và sửa lại, không phát sinh nghĩa vụ tài chính thực tế, rủi ro pháp lý, xử phạt.

Tại hội nghị tập huấn sáng 12/12, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết, từ năm 2026, ngành thuế sẽ thực hiện chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Nhiều hộ kinh doanh còn bày tỏ tâm lý lo lắng khi nghe đến việc xóa bỏ thuế khoán, như kê khai sai, không nắm chắc quy định, nộp thuế chưa đúng và lo bị xử phạt vi phạm hành chính.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế.

Ông Sơn khẳng định, ngành thuế hiểu rất rõ rằng, các hộ kinh doanh đều mong muốn chấp hành tốt pháp luật, nghĩa vụ thuế, nhưng còn thiếu công cụ, kỹ năng và chưa quen với phương thức kê khai điện tử.

Chính vì vậy, quan điểm xuyên suốt trong giai đoạn này là hỗ trợ, đồng hành, hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc”, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ, cá nhân kinh doanh yên tâm, tự tin khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương thức kê khai.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, cổng trải nghiệm không chỉ dành cho hộ kinh doanh truyền thống tại chợ, tuyến phố, cửa hàng mà còn cho cả các hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động cho thuê bất động sản… để mọi nhóm đối tượng đều có thể thực hành phù hợp với đặc thù hoạt động của mình.

Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh.﻿

“Cổng trải nghiệm tạo ra một không gian an toàn, tại đây người nộp thuế được thao tác thử, được phép sai và sửa lại mà hoàn toàn không phát sinh nghĩa vụ tài chính thực tế, không chịu rủi ro pháp lý hay chế tài xử phạt.

Trong đó, cơ quan thuế phải đáp ứng được yêu cầu mục tiêu đó là đến khi bước vào kỳ kê khai chính thức, các hộ, cá nhân kinh doanh đã quen với quy trình, thành thục thao tác, hiểu rõ từng bước và tự tin thực hiện”, ông Mai Sơn nói.

Phó Cục trưởng Mai Sơn cũng đơn vị trực thuộc, cơ quan thuế tại các địa phương chủ động quán triệt tới các bộ phận, công chức kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế; thiết lập và công khai rõ ràng các đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử, đầu mối hỗ trợ chuyên trách về cổng trải nghiệm đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Các ban, thuế địa phương tiếp tục bố trí lực lượng hỗ trợ trực tiếp theo phương châm “cầm tay chỉ việc” tại các điểm hỗ trợ cố định và các tổ hỗ trợ lưu động: tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại, khu vực tập trung nhiều hộ, cá nhân kinh doanh. Mục tiêu là tạo điều kiện tối đa để hộ, cá nhân kinh doanh kịp thời trải nghiệm cổng trước khi bước vào kỳ kê khai chính thức năm 2026.

Cục Thuế cũng yêu cầu tổ chức các buổi hướng dẫn ngắn, lớp tập huấn tại chỗ; thiết kế nội dung, thời lượng và cách thức triển khai phù hợp với từng nhóm ngành nghề, độ tuổi, mức độ tiếp cận công nghệ thông tin của hộ, cá nhân kinh doanh, bảo đảm tiêu chí dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hành.

Vướng mắc, góp ý của hộ, cá nhân kinh doanh phát sinh trong quá trình trải nghiệm gửi về Cục Thuế để kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện.