Xóa thuế khoán: Giải đáp vướng mắc của hộ kinh doanh trong 24h

TPO - Thuế TP. Hà Nội vừa có hướng dẫn chi tiết để hộ, cá nhân kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang cơ chế kê khai, vướng mắc sẽ được giải đáp trong 24 giờ. Cơ quan thuế đồng thời triển khai nhiều nhóm giải pháp “cầm tay chỉ việc”, giúp người kinh doanh tiếp hàng loạt ưu đãi, hỗ trợ.

Thuế TP. Hà Nội vừa công bố tài liệu hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai và phát triển lên doanh nghiệp. Trong thư ngỏ gửi các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, Thuế TP. Hà Nội cho biết, sự thay đổi về mô hình quản lý và phương pháp tính thuế sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người kinh doanh. Khi kê khai theo thực tế phát sinh, hộ, cá nhân kinh doanh quy mô lớn nếu kinh doanh lỗ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân,

Phương thức này cũng được đánh giá minh bạch và thuận tiện hơn: người kinh doanh có thể nộp thuế, phát hành hóa đơn ngay trên thiết bị điện tử; đồng thời chủ động quản lý thu - chi, mở rộng hoạt động kinh doanh. Thủ tục hành chính được cắt giảm khi hạn nộp thuế được kéo dài theo quý, năm.

Theo hướng dẫn, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ tự xác định doanh thu theo ba mức để chuẩn bị điều kiện chuyển đổi: nhóm có doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở xuống; nhóm từ trên 200 triệu đến 3 tỷ đồng/năm; và nhóm trên 3 tỷ đồng/năm. Toàn bộ hướng dẫn chi tiết được cung cấp trên các kênh thông tin chính thức của cơ quan thuế.

Nhằm đồng hành cùng người nộp thuế trong quá trình chuyển đổi, Thuế TP Hà Nội cam kết triển khai nhiều nhóm giải pháp hỗ trợ. Trong đó gồm hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc thông qua các tổ hỗ trợ cộng đồng; hỗ trợ trực tuyến qua nhóm Zalo trả lời trong 24 giờ và email. Cơ quan thuế cũng phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp để triển khai chính sách ưu đãi, tạo mọi điều kiện cho hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi.

Thuế TP. Hà Nội chỉ ra nhiều lợi ích cho hộ kinh doanh khi chuyển đổi mô hình quản lý thuế. Với nhóm doanh thu hằng năm dưới 200 triệu đồng, từ 1/1/2026, ngoài việc tăng doanh thu chịu thuế, thì hộ kinh doanh được chủ động kê khai doanh thu thực tế, thay vì áp dụng mức khoán cố định. Quy định về hoá đơn điện tử giữ nguyên như hiện hành, khuyến khích hộ kinh doanh sử dụng.

Khi chuyển sang kê khai thuế, trường hợp hộ kinh doanh có nhiều địa điểm sẽ giảm được thủ tục hành chính, do chỉ cần kê khai tập trung ở trụ sở chính, không phải kê khai cho từng địa điểm. Kinh doanh trên thương mại điện tử, hộ kinh doanh sẽ được bảo vệ quyền lợi với việc bổ sung rõ ràng quy định về nghĩa vụ thuế, sàn khấu trừ nộp thay, được hoàn thuế với số tiền đã được tổ chức quản lý sàn khấu trừ.

Với những thay đổi từ 1/1/2026, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ để hộ kinh doanh hiểu về chính sách thuế áp dụng với hộ dưới ngưỡng; đăng ký tài khoản Etax Mobile đồng bộ với dữ liệu về dân cư quốc gia qua VNeID. Bên cạnh đó, hộ kinh doanh còn được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi khi mở tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh.

Mô hình quản lý thuế từ 1/1/2026 (dự kiến) với hộ kinh doanh doanh thu 200 triệu đồng - 3 tỷ đồng, và trên 3 tỷ đồng/năm.

Với nhóm doanh thu từ 200 triệu đồng đến 3 tỷ đồng, hộ kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu, chủ động kê khai theo doanh thu thực tế. Phương pháp tính giữ nguyên như hiện hành, giúp hộ kinh doanh ổn định sản xuất kinh doanh.

Nhóm doanh thu trên 3 tỷ đồng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính tương tự, tuy nhiên, thuế thu nhập cá nhân tính dựa trên thu nhập thực tế sau khi trừ chi phí hợp lệ. Mô hình mới dự kiến giúp hộ kinh doanh được tính chi phí đầu vào để xác định doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân, trường hợp lỗ không phải nộp thuế. Phương pháp này còn khuyến khích hộ kinh doanh minh bạch hoá doanh thu, chi phí, ghi chép sổ sách, hoá đơn chứng từ đẩy đủ.

Để đồng hành cùng người nộp thuế trong quá trình chuyển đổi, Thuế TP. Hà Nội khẳng định sẵn sàng hỗ trợ hộ kinh doanh khi cần, đồng thời phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp, phần mềm hóa đơn, quản lý bán hàng để “cầm tay chỉ việc” cho các hộ thực hành.

Song song với chuyển đổi mô hình quản lý thuế, hộ kinh doanh có nhu cầu phát triển lên doanh nghiệp cũng được thụ hưởng nhiều ưu đãi: miễn phí tư vấn; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; áp dụng thuế suất ưu đãi 15-17% tùy quy mô doanh thu. Thủ tục chuyển đổi được hướng dẫn rõ ràng, có thể thực hiện trực tuyến.

Thuế TP. Hà Nội cũng cung cấp danh sách nhà cung cấp giải pháp, ngân hàng thương mại đại lý thuế có sản hỗ trợ miễn phí, ưu đãi.