Quảng Trị: Dân đổ xô vào rừng ‘săn gỗ’ phong thuỷ bán 3 triệu đồng/kg

TPO - Được thương lái thu mua tính bằng kg với giá cao, người dân phía Tây tỉnh Quảng Trị đang đổ xô vào rừng khai thác cây gỗ có tên mán đỉa để xuất đi Trung Quốc làm gỗ phong thuỷ.

Một thương lái người địa phương xin được giấu tên cho biết, loài gỗ mán đỉa có nhiều ở vùng rừng Quảng Trị, xưa nay dân bản địa xếp vào loại gỗ tạp, không có giá trị cao.

Kho gỗ mán đỉa của một thương lái người địa phương.

Tuy nhiên, thời gian gần đây loại gỗ này được thị trường Trung Quốc thu mua với giá rất cao, tính bằng kg. Tuỳ theo màu sắc (thể hiện lượng dầu trong gỗ) mà mỗi kg gỗ mán đĩa dao động từ 1 triệu đến 3 triệu đồng.

Theo quan sát của PV Tiền Phong tại kho gỗ của người thương lái này, loại gỗ mán đỉa có lõi màu nâu đỏ, vân gỗ đen, chứa nhiều dầu, có mùi thơm nhẹ. Thương lái này cho hay, họ (thương lái Trung Quốc) chỉ nói mua về để làm phong thuỷ, còn cụ thể làm gì thì họ không nói.

Theo ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Trung tâm bảo vệ rừng và di sản thế giới thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, loài gỗ mán đỉa có nhiều ở vùng rừng núi đất thuộc huyện Minh Hoá cũ. Do được thương lái thu mua với giá cao nên, người dân đổ xô vào rừng để săn loài gỗ này.

“Mặc dù vùng núi đá vôi của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng không nhiều cây mán đỉa, nhưng trước nguy cơ bị xâm hại, chúng tôi đã phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhằm ngăn chặn người dân vào rừng” – Ông Phạm Văn Tân nói.

Trong lúc đó, ông Nguyễn Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị cho biết, loại gỗ này được thương lái Trung Quốc mua nhiều bên Lào và hiện bắt đầu lan sang Quảng Trị. Hiện ông đã chỉ đạo tăng cường lực lượng tuần tra, chốt chặn, xuống địa bàn, nắm tình hình nhằm ngăn chặn hành vi phá rừng và buôn bán lâm sản trái phép.

Cận cảnh loại gỗ mán đỉa.

Được biết, gỗ mán đỉa (tên khoa học Archidendron clypearia) là loại gỗ thuộc nhóm 8 ở Việt Nam, có đặc điểm thân thẳng, vỏ nhẵn màu nâu nhạt, lá kép lông chim hai lần, hoa tự chùm bông, quả đậu xoắn, hạt có dây rốn dài.

Gỗ mán đỉa mềm, nhẹ, dễ gia công, thường dùng làm đồ nội thất thông thường, xây dựng (trụ mỏ, khung cửa). Lá mán đỉa còn được dùng trong y học dân gian để trị ghẻ, làm thuốc nhuộm.