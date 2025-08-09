Hà Nội tiếp tục mời làm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất

TPO - TP Hà Nội sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất (đợt 3) từ ngày 4-12/8.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội vừa phát thông báo mời các tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất (đợt 3).

Các đơn vị có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án theo mẫu số 02 tại phụ lục Nghị định số 75 ngày 1/4/2025 của Chính phủ.

Trong đó phần chứng minh năng lực tài chính, gồm một trong các tài liệu báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Từ ngày 4-12/8, TP Hà Nội tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại trên đất khác. Ảnh minh hoạ.

Tài liệu gửi kèm theo gồm bản sao một trong các giấy tờ chứng minh đang có quyền sử dụng đất quy định tại Nghị định số 75 đối với trường hợp đang có quyền sử dụng đất; trích lục bản đồ hoặc sơ đồ vị trí khu đất đề xuất thực hiện dự án thí điểm...

Hồ sơ đăng ký nộp trực tiếp đến Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội; hoặc nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội; hoặc nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thời điểm nộp từ ngày 4/8 - 12/8/2025.

Trước đó, hồi tháng 5/2025, UBND TP Hà Nội chấp thuận cho các tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện 148 dự án thí điểm làm nhà ở thương mại với tổng diện tích khoảng 840ha. Nhà đầu tư được phép thỏa thuận quyền sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp (đất thương mại dịch vụ) để làm dự án nhà thương mại.

Đa phần các dự án là xây dựng nhà ở, gồm nhà ở thấp tầng, nhà cao tầng, nhà ở thương mại, nhà ở sinh thái, tổ hợp nhà ở - dịch vụ thương mại...

Theo danh sách này, có dự án Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai của CTCP Đầu tư phát triển Phong Phước gần 223 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 21.600 tỷ đồng. Tiến độ triển khai từ quý IV/2025 - quý IV/2027; Khu đô thị mới Hateco Đông Anh của CTCP Thương mại dịch vụ Đông Anh có quy mô 39 ha, tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng.

Tiếp đến là Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng (số 231 Nguyễn Trãi) của Công ty TNHH Sao Vàng - Hoành Sơn, có tổng diện tích 6,2 ha và tổng mức đầu tư là 17.500 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện sẽ từ quý II/2026 - quý I/2030.

Hay Khu chức năng đại đô thị (số 233, 233B, 235 Nguyễn Trãi của CTCP Bất động sản XAVINCO. Tổng diện tích khu đất là 10,9 ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 11.107 tỷ đồng. Thời gian triển khai từ năm 2025 - 2030.