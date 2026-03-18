Khoa học

Google News

Vịnh Hạ Long sẽ được phủ sóng Starlink

Hoàng Dương
TPO - Quảng Ninh đang từng bước giải bài toán “lõm sóng” giữa di sản khi triển khai đồng thời trạm BTS truyền thống và internet vệ tinh Starlink tại nhiều điểm du lịch trên vịnh Hạ Long.

Ngày 18/3, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử cho biết đã phối hợp với Viettel Quảng Ninh đưa vào hoạt động 2 trạm phát sóng BTS tại khu vực Cống Đỏ và làng chài Vung Viêng trên vịnh Hạ Long, những điểm du lịch đông khách nhưng lâu nay gần như “mất sóng”. Các trạm này sử dụng công nghệ 2G, 4G, bán kính phủ sóng khoảng 10-15 km.

Vịnh Hạ Long sẽ được phủ sóng Starlink. Ảnh: Hoàng Dương.

Song song với đó, Quảng Ninh đang triển khai lắp đặt thêm 10 điểm sử dụng internet vệ tinh Starlink tại các khu vực địa hình phức tạp, khó dựng hạ tầng viễn thông truyền thống. Một số vị trí dự kiến gồm: khu vực phía Đông Bắc làng chài Vung Viêng, hòn Rắn, đền Bà Men, hang Tiên Ông, hang Trống, hang Luồn, hòn Đỉnh Hương, vụng Cặp Táo, vụng Tùng Sâu, Trà Sản, Cát Lán, hang Cỏ.

Theo kế hoạch, khoảng 5 điểm sẽ hoàn thành và phát sóng trong quý II/2026, các điểm còn lại dự kiến hoàn thiện trong năm 2026.

Tình trạng “lõm sóng” giữa vịnh Hạ Long đã tồn tại nhiều năm, chủ yếu do địa hình chia cắt bởi núi đá vôi và các đảo nhỏ, khiến việc dựng trạm BTS gặp nhiều rào cản về kỹ thuật và thủ tục. Trước đó, kế hoạch lắp đặt 6 trạm BTS từ năm 2023 từng bị đình trệ vì vướng mắc liên quan đến quy hoạch và cấp phép trong khu di sản.

Việc thiếu sóng điện thoại không chỉ ảnh hưởng trải nghiệm du khách, khiến họ gần như “mất liên lạc” khi tham quan trên vịnh, mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý, đặc biệt là cứu hộ, cứu nạn.

