Điều gì thu hút hơn 17 triệu khách quốc tế đến Việt Nam?

TPO - Trong 10 tháng năm nay, Việt Nam đã đón hơn 17 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả ấn tượng này cho thấy sức bật mạnh mẽ của ngành du lịch trong bối cảnh chính sách thị thực thông thoáng và hàng loạt hoạt động quảng bá, xúc tiến được triển khai hiệu quả.

Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê - Bộ Tài chính công bố hôm nay (6/11), tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng đạt hơn 17 triệu lượt, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 10, nước ta đón hơn 1,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 14% so với tháng trước và hơn 22% so với cùng kỳ năm 2024.

Về thị trường, châu Á vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 13,6 triệu lượt khách đến Việt Nam, tăng 21%. Đáng chú ý, châu Âu là khu vực tăng trưởng mạnh nhất, đạt gần 35% với hơn 2,1 triệu lượt khách, cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với du khách từ các thị trường xa.

Lượng khách tăng mạnh kéo theo doanh thu du lịch và dịch vụ tăng đồng đều trên toàn quốc. Trong 10 tháng, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 77.400 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 10 tháng qua, đường hàng không tiếp tục là phương thức di chuyển chủ lực, đạt 14,6 triệu lượt khách, chiếm gần 85% tổng lượng khách và tăng gần 22% so với cùng kỳ. Đường bộ đạt 2,4 triệu lượt khách (tăng gần 14%), tăng hơn 21%; trong khi đường biển ghi nhận 205.000 lượt.

Các địa phương dẫn đầu về tăng trưởng doanh thu du lịch gồm: TPHCM tăng hơn 23%; Hà Nội tăng hơn 20%; Quảng Ninh tăng hơn 18%; Vĩnh Long tăng hơn 16%; TP. Huế tăng 15,5%.

Cục Thống kê đánh giá, đà tăng trưởng ấn tượng của du lịch Việt Nam đến từ chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá - xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, cùng nhiều sự kiện lớn tầm quốc tế được tổ chức trong nước.

Đặc biệt, Lễ mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 25-26/10 vừa qua đã thu hút đông đảo khách quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động và an toàn.

“Những sự kiện quốc tế tầm cỡ không chỉ nâng cao vị thế quốc gia mà còn là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh đất nước, tạo lực đẩy trực tiếp cho ngành du lịch", báo cáo của Cục Thống kê nhấn mạnh.

Đà tăng trưởng ấn tượng của du lịch Việt Nam đến từ chính sách thị thực thuận lợi. Ảnh: Lộc Liên.

Hiện tại, Việt Nam miễn thị thực cho công dân hơn 39 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Con số này bao gồm: 15 quốc gia được miễn thị thực song phương (thường là các nước ASEAN); 12 quốc gia được Việt Nam đơn phương miễn thị thực, với thời hạn tạm trú là 45 ngày, có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 và kéo dài đến hết ngày 14/8/2028 (Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy).

Nghị quyết số 229 ngày 11/8 vừa qua của Chính phủ đã quyết định việc miễn thị thực theo chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 nước: Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Croatia, Cộng hòa Czech, Hungary, Đại công quốc Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Cộng hòa Slovenia, Thụy Sĩ.

Nghị định 221 ngày 15/8 của Chính phủ ưu tiên miễn thị thực có thời hạn cho các đối tượng đặc biệt, bao gồm lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc top 100 thế giới, cầu thủ Quả Bóng vàng, các nhà khoa học đạt giải quốc tế uy tín và một số trường hợp khác nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Năm nay, ngành du lịch Việt Nam hướng tới mục tiêu đón trên 23 triệu lượt khách quốc tế. Vì thế, giới chuyên gia nhận định, đây là tín hiệu lạc quan cho thấy ngành du lịch đang phục hồi vững chắc và phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế quốc gia.