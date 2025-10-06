Hơn 15 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng

TPO - 9 tháng năm nay, ngành du lịch Việt Nam ghi nhận bước tăng trưởng vượt bậc, khẳng định vai trò đầu tàu trong phục hồi kinh tế - xã hội. Cả nước đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch lữ hành đạt 69.600 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm nay của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật trong bức tranh tăng trưởng chung. Nhờ chính sách thị thực thuận lợi, cùng các chiến dịch quảng bá, xúc tiến quốc tế được đẩy mạnh, lượng khách nước ngoài đến Việt Nam tăng mạnh trên nhiều thị trường trọng điểm.

Tính đến hết tháng 9, Việt Nam đã chào đón hơn 15 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 9, lượng khách đạt 1,5 triệu lượt, tăng gần 20% so với năm trước.

Trong đó, đường hàng không vẫn giữ vai trò chủ lực, chiếm hơn 85% tổng lượng khách (tương đương 13,1 triệu lượt, tăng gần 22%). Khách đường bộ đạt 2,1 triệu lượt (tăng hơn 19%), còn đường biển ghi nhận 190.600 lượt, tăng hơn 15%. Sự tăng trưởng đồng đều trên cả ba tuyến đã tạo nền tảng vững chắc cho chuỗi dịch vụ du lịch - lưu trú - vận chuyển phát triển lan tỏa.

Khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng năm 2025 phân theo vùng lãnh thổ. Nguồn: BTC.

Sức bật từ thị trường khách quốc tế đã nhanh chóng phản ánh vào kết quả kinh doanh. Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng ước đạt 69.600 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ, nhờ sản phẩm mới, tour liên vùng và chương trình kích cầu hấp dẫn tại nhiều địa phương.

Một số điểm đến ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật gồm: TPHCM tăng hơn 24%; Hà Nội tăng gần 22%; Quảng Ninh tăng 20%; Đà Nẵng tăng 13%.

Song hành cùng lữ hành, dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng khởi sắc với doanh thu 624.400 tỷ đồng, tăng gần 15%. Các trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ, Hà Nội đều ghi nhận mức tăng hai chữ số - minh chứng cho sức hút của du lịch nội địa lẫn quốc tế.

Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm 2025 ước đạt 69.600 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Ảnh: Báo Quảng Nam.

Ngoài ra, doanh thu nhóm dịch vụ khác đạt 534.100 tỷ đồng, tăng hơn 12%. Nhiều địa phương ghi dấu ấn như Huế tăng hơn 17%, Bắc Ninh hơn 17%, Hải Phòng hơn 14% và Cần Thơ gần 14%.

Những con số ấn tượng trên không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt Nam sau đại dịch, mà còn khẳng định vai trò của ngành này như một trong những trụ cột thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ và tiêu dùng nội địa. Trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động, sự bứt phá của du lịch - dịch vụ đang góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng GDP và củng cố niềm tin về đà phục hồi của nền kinh tế Việt Nam.