Khai mạc Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

TPO - Chiều 14/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 341 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 114.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc đại hội, anh Nguyễn Quang Minh - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, thời gian qua, tuổi trẻ Đồng Tháp đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tiên phong trên các lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều mô hình, giải pháp mới được hình thành, dấu ấn nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào đời sống và sản xuất; phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo chuyển biến rõ nét; thanh niên Đồng Tháp chủ động tham gia tiến trình chuyển đổi số quốc gia với tinh thần trách nhiệm cao.

Anh Nguyễn Quang Minh - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp phát biểu khai mạc đại hội.

Bên cạnh đó, theo anh Minh, các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi được triển khai linh hoạt, sáng tạo; nội dung, phương thức tổ chức các phong trào hành động cách mạng có chiều sâu hơn, quy mô mở rộng, chất lượng từng bước nâng lên, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Ngoài ra, vai trò phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chăm lo thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được thể hiện rõ nét với nhiều chương trình thiết thực, tạo môi trường rèn luyện, phát triển toàn diện cho các em. “Đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng được chuẩn hóa, rèn luyện qua thực tiễn, trở thành lực lượng kế cận tin cậy của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho công tác thanh niên trong giai đoạn mới”, anh Minh nhấn mạnh.

Bên cạnh mặt tích cực, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp nhìn nhận, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp vẫn còn một số hạn chế và khó khăn. Cụ thể, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên ở một số địa bàn, đơn vị hiệu quả chưa cao; tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra. Chất lượng sinh hoạt chi Đoàn giữa các khu vực chưa đồng đều; việc tập hợp, đoàn kết thanh niên ở một số khu vực vẫn còn gặp khó khăn, nhất là khu vực lao động tự do, thanh niên nhập cư và các khu, cụm công nghiệp.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Dự thảo báo cáo Chính trị tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Đồng Tháp đã tập trung thực hiện nghiêm túc. Trong đó, trọng tâm là triển khai xuyên suốt Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030 gắn với các phong trào thực tiễn cụ thể, phù hợp với tình hình thanh niên tạo được hiệu ứng lan tỏa và đạt hiệu quả cao.

Phong trào Thanh niên tình nguyện khẳng định vai trò chủ lực của công tác Đoàn. Qua đó, đã thu hút 2,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, đảm nhận nhiều nhiệm vụ, để lại dấu ấn rõ nét. Tiêu biểu là các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ người dân cài đặt VNeID; hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp… Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh Đồng Tháp đã huy động hơn 522.450 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; thực hiện 6.966 công trình các cấp, tổng kinh phí và giá trị làm lợi hơn 178 tỷ đồng.

Văn nghệ chào mừng.

Điểm sáng trong phong trào tình nguyện của Tuổi trẻ Đồng Tháp nhiệm kỳ qua là Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã triển khai hơn 5.200 công trình trị giá hơn 110 tỷ đồng. Các chương trình, chiến dịch đều ghi đậm dấu ấn với những kết quả nổi bật, như chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh...

Nghi thức chào cờ.

Đại biểu tham gia biểu quyết.