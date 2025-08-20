Giới trẻ xếp hàng cả ngày để được 'trở về thời khắc thiêng liêng'

TPO - Không khí trong những ngày lịch sử của dân tộc, từ sáng sớm, dòng người trẻ kiên nhẫn nối dài để được trải nghiệm khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Công nghệ thực tế ảo biến ký ức 80 năm trước thành không gian lịch sử hào hùng trong thời bình, đó là cảm giác “chạm” được vào lịch sử.

Cùng “đồng lòng, đoàn kết”

Xếp hàng 5 tiếng, có mặt từ sáng sớm để được “trở về thời khắc thiêng liêng”, bạn Tạ Thùy Dương, 22 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Quốc dân đã có cảm giác bồi hồi vì mọi thứ sống động như thật.

Vì vậy, nữ sinh thấy sự chờ đợi là hoàn toàn xứng đáng. Cô thấy rõ tinh thần đồng lòng, đoàn kết trong đám đông, và tin rằng những trải nghiệm như vậy khiến lịch sử gần gũi hơn, bớt xa vời so với khi học trên lớp. Từ cảm xúc ấy, Dương tự nhắc mình tiếp tục học tập để cống hiến, biến những cảm hứng hôm nay thành hành động mai sau.

"Mình cảm nhận được không khí của 80 năm trước, trong khoảnh khắc lịch sử của dân tộc, cùng từng nhóm người xa lạ đứng cạnh nhau, cùng ngước nhìn về một hướng. Cảm giác “đồng lòng, đoàn kết” hiện lên rõ rệt khi âm thanh lịch sử vang lên", Dương chia sẻ.

Tạ Thùy Dương, 22 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Quốc dân (bên phải ảnh).

﻿Ảnh: Diệu Nhi

Nhiều bạn trẻ xếp hàng trải nghiệm trở về khoảnh khắc thiêng liêng. Ảnh: Diệu Nhi

Còn với Chu Trang Anh, làm sáng tạo nội dung tự do trên TikTok, cô bạn cảm thấy xúc động nhất là khi hòa giọng cùng mọi người hô vang “quyết tâm”. “Lúc đó, mình thật sự xúc động và tình yêu Tổ quốc trào dâng mạnh mẽ” - Trang Anh chia sẻ.

Theo Trang Anh, thế hệ trẻ hôm nay đôi khi bị nhìn bằng định kiến, nhưng những ngày gần đây, họ đã cùng nhau đưa tiếng nói yêu nước, cùng những hình ảnh đẹp nhất của Việt Nam, lan tỏa rộng rãi, "phủ đỏ" trên mạng xã hội.

"Điều khiến mình tự hào hơn là đội ngũ thực hiện có nhiều bạn trẻ, thậm chí ít tuổi hơn, chỉ trong hai tháng đã xây dựng được một chương trình chi tiết và sống động. Hình ảnh hàng dài bạn trẻ Gen Z xếp từ đêm tới sáng, chỉ để chờ được chứng kiến thời khắc thiêng liêng, theo mình, là một câu trả lời rõ ràng cho mọi định kiến", Trang Anh nói.

Chu Trang Anh, nhà sáng tạo nội dung tự do trên TikTok.

Dòng người xếp hàng dài để được trải nghiệm khoảnh khắc quý giá này. Ảnh: Diệu Nhi

Gia đình chị Hằng (SN 1987, đang sống tại Hà Đông) cùng chồng và hai con có mặt từ 8 giờ sáng, kiên nhẫn đứng đợi.

"Hình ảnh Bác đứng trên lễ đài giữa trời mưa, phía dưới là Nhân dân, đến đoạn “Xin thề, xin thề”, mình đã bật khóc ngay tại chỗ. Với mình, vài tiếng chờ đợi chẳng đáng gì so với những gian khó mà Bác Hồ và cả dân tộc đã đi qua. Mình hy vọng hai con, nhờ được “đi cùng” lịch sử theo cách rất trực tiếp này, sẽ hiểu thêm về quá khứ hào hùng, từ đó cố gắng học tập và góp phần xây dựng đất nước lớn mạnh, tươi đẹp hơn như mong ước của Bác", chị Hằng chia sẻ.

Cùng trở về thời khắc thiêng liêng ấy, bạn Nguyễn Thu Hằng (SN 2001, ở Hà Nội) nói rằng, tình yêu nước luôn có sẵn trong mỗi người, nhưng những sự kiện và triển lãm kết hợp lịch sử với công nghệ giúp ngọn lửa ấy bùng lên mạnh mẽ hơn. Theo Hằng, âm thanh Tuyên ngôn vang giữa không gian tái hiện không chỉ chạm tới người trẻ trong nước, mà còn có thể lan ra cộng đồng kiều bào.

Gia đình chị Hằng (SN 1987, đang sống tại Hà Đông) cùng gia đình đã xếp hàng từ 8h sáng. Ảnh: Diệu Nhi

Khơi dậy tình yêu nước, "xuyên không" sống lại thời khắc lịch sử

Dự án do Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) thực hiện, ứng dụng công nghệ VR và AI để tái hiện khoảnh khắc lịch sử đầy chân thực và cảm xúc.

Khách tham quan sẽ được quay ngược thời gian đứng ở vị trí tròn 80 năm trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên lễ đài đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trong không khí trang nghiêm, xúc động đến nghẹt thở, vỡ oà trong tiếng vỗ tay, hưởng ứng của hàng vạn đồng bào, và giơ tay thề bảo vệ Tổ quốc.

Toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ thực tế ảo tiên tiến. Với kính VR hiện đại, người trải nghiệm sẽ được tự do di chuyển trong không gian ảo 3D, tương tác bằng hành động, hòa mình vào khung cảnh lịch sử của dân tộc.

Khách tham quan sẽ được quay ngược thời gian đứng ở vị trí tròn 80 năm trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên lễ đài đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trong không khí trang nghiêm, xúc động đến nghẹt thở, vỡ oà trong tiếng vỗ tay, hưởng ứng của hàng vạn đồng bào, và giơ tay thề bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Diệu Nhi

Từ những ký ức được phục dựng bằng công nghệ hiện đại, triển lãm không chỉ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, mà còn truyền cảm hứng, hun đúc tinh thần yêu nước, khát vọng hoà bình đến thế hệ mai sau và khẳng định niềm tin vào một tương lai phát triển, thịnh vượng của đất nước.

Dự án trải nghiệm VR “Trở về thời khắc thiêng liêng” mở cửa từ 8h sáng 19/8 tới ngày 20/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội. Ngay sau khi mở cổng đăng ký, hơn 30 ngàn người đã ghi danh tham dự trải nghiệm.

Sau Lễ công bố ngày 20/8, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục phục vụ nhân dân đến tham quan và trải nghiệm trong khu trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam từ ngày 28/8 đến ngày 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).