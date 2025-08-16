Ra quân vệ sinh đường phố TPHCM

TPO - Khoảng 1.000 người gồm cán bộ công chức, đoàn viên, chiến sĩ tại TPHCM ra quân dọn dẹp vệ sinh đường phố hưởng ứng chương trình dân vận “Kết nối tình quân dân - Xây dựng đô thị văn minh”.

Ngày 16/8, phường Bình Dương phối hợp cùng các đơn vị gồm Trường Sỹ quan Công binh, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Phú Lợi, Lữ đoàn 98 Cục Tác chiến Điện tử tổ chức ra quân làm công tác dân vận trên tuyến Đường Phú Chánh 21, khu phố Phú Chánh, phường Bình Dương, TPHCM.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dân vận trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, hội viên và người dân tích cực tham gia các hoạt động dân vận một cách thiết thực, hiệu quả. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa.

Đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia dọn dẹp vệ sinh đường phố

Các lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh trên đường, thu gom các vật dụng bỏ đi, làm sạch lề đường; phát quang bụi rậm, làm cỏ dọc hành lang đường. Có khoảng 1.000 người gồm cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, người lao động cùng lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn phường tham gia hưởng chương trình.

Một số hình ảnh cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ tích cực tham gia chương trình:

Khoảng 1.000 cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ, tham gia chương trình

Đoàn viên thanh niên tích cực dọn dẹp vệ sinh đường phố

Các chiến sĩ dọn dẹp vệ sinh đường phố

Thông qua chương trình, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ môi trường

Hàng tấn rác thải được thu gom để đưa đến nơi xử lý