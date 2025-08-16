Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Ra quân vệ sinh đường phố TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khoảng 1.000 người gồm cán bộ công chức, đoàn viên, chiến sĩ tại TPHCM ra quân dọn dẹp vệ sinh đường phố hưởng ứng chương trình dân vận “Kết nối tình quân dân - Xây dựng đô thị văn minh”.

Ngày 16/8, phường Bình Dương phối hợp cùng các đơn vị gồm Trường Sỹ quan Công binh, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Phú Lợi, Lữ đoàn 98 Cục Tác chiến Điện tử tổ chức ra quân làm công tác dân vận trên tuyến Đường Phú Chánh 21, khu phố Phú Chánh, phường Bình Dương, TPHCM.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dân vận trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, hội viên và người dân tích cực tham gia các hoạt động dân vận một cách thiết thực, hiệu quả. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa.

bd-9.jpg
Đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia dọn dẹp vệ sinh đường phố

Các lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh trên đường, thu gom các vật dụng bỏ đi, làm sạch lề đường; phát quang bụi rậm, làm cỏ dọc hành lang đường. Có khoảng 1.000 người gồm cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, người lao động cùng lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn phường tham gia hưởng chương trình.

Một số hình ảnh cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ tích cực tham gia chương trình:

bd-1.jpg
Khoảng 1.000 cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ, tham gia chương trình
bd-4.jpg
Đoàn viên thanh niên tích cực dọn dẹp vệ sinh đường phố
bd-2.jpg
bd-5.jpg
Các chiến sĩ dọn dẹp vệ sinh đường phố
bd-3.jpg
bd-8.jpg
Thông qua chương trình, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ môi trường
bd-7.jpg
bd-6.jpg
Hàng tấn rác thải được thu gom để đưa đến nơi xử lý
bd01.jpg
Rác thải bên đường được đưa lên xe để chở về nhà máy xử lý
Hương Chi
#đoàn viên #thanh niên #cán bộ #chiến sĩ #vệ sinh #văn minh #đô thị #dân vận #Bình Dương #TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục