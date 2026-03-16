Bỏ phiếu xong, gen Z càng phải quan tâm đến sự đổi thay của quê hương

Thanh Hiền
TPO - Đó là chia sẻ của bạn Huỳnh Nguyễn Yến Nhi (lớp 49K01.3, Khoa Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng), sau khi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, vào ngày 15/3.

Nhi cho hay, trong ngày hội non sông, Nhi đã có mặt tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 29 (phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng). Lần đầu tiên cầm tấm thẻ cử tri trên tay, Nhi vừa tự hào, vừa trân trọng khi được hòa vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Được tham gia bầu cử là niềm tự hào của Yến Nhi. Ảnh: T.H.

Trước ngày bỏ phiếu, Nhi đã tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên và lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng nhất. “Bỏ phiếu xong, em nhận thấy rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương, đất nước hơn bao giờ hết. Mỗi bạn trẻ phải không ngừng suy nghĩ, quan tâm, cập nhật về sự đổi thay của quê hương mỗi ngày. Và để đất nước, quê hương ngày một giàu mạnh, bản thân mỗi gen Z phải nỗ lực học tập, phấn đấu để đóng góp sức mình”, Nhi bày tỏ.

Nhi chia sẻ thêm, thế hệ trẻ chính là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên số, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Vì vậy, mỗi bạn trẻ cần nuôi tâm trong trí sáng, rèn luyện tri thức và kỹ năng số để thích nghi với sự thay đổi của thời đại. Bên cạnh đó, người trẻ cần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, ứng dụng công nghệ vào học tập và công việc để tạo ra những giá trị mới cho xã hội.

“Chúng ta cũng cần sống có trách nhiệm với cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng. Khi mỗi người trẻ đều ý thức được vai trò của mình và nỗ lực phát triển bản thân, chúng ta sẽ góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh và văn minh”, Nhi nói.

Cũng như Nhi, Trần Thị Thảo Ny (lớp Dược 13B, Trường ĐH Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng) không khỏi hồi hộp và bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đi bầu cử. “Cầm trên tay lá phiếu cử tri, cảm giác thiêng liêng hơn em tưởng tượng rất nhiều. Khi vào khu vực viết phiếu, em nhận ra rằng lựa chọn của mình không chỉ là một cái tên, mà là gửi gắm niềm tin vào tương lai của quê hương và đất nước. Bỏ phiếu xong, em thấy bản thân như vừa thực hiện một “nghi thức trưởng thành”, Ny trải lòng.

Thảo Ny với tấm thẻ cử tri đầu tiên trong đời.

Ny nhìn nhận, trách nhiệm công dân không chỉ là việc tham gia bầu cử, mà nằm ở sự thấu đáo trong lựa chọn. Ny khẳng định không đi bầu theo phong trào, mà dành thời gian nghiên cứu kỹ chương trình hành động để gửi gắm niềm tin vào đúng người có tài, có đức.

“Mỗi lá phiếu hôm nay chính là một viên gạch xây dựng tương lai, là cách mình trực tiếp đóng góp vào vận mệnh chung của đất nước thay vì chỉ đứng ngoài quan sát. Dù chỉ là một lá phiếu nhỏ bé giữa hàng triệu cử tri, nhưng em hiểu rằng quyết định cẩn trọng của mỗi cá nhân sẽ tạo nên sức mạnh tập thể. Em cảm thấy tự hào vì được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân”, Ny chia sẻ thêm.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) có mặt các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
#Bỏ phiếu #bầu cử #gen Z #Đà Nẵng #trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng #cử tri #bạn trẻ #ngày hội non sông

Xem thêm

Cùng chuyên mục