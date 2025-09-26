Bộ đội Biên phòng hướng dẫn tàu ở đặc khu Hoàng Sa vòng tránh bão Bualoi

TPO - Các đơn vị Quân đội đang duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện cứu giúp ngư dân bị nạn, hỗ trợ tàu bị sự cố trên biển và sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng trực bão Bualoi, trong đó có khu vực đặc khu Hoàng Sa.

Thông tin về các hoạt động ứng phó cơn bão số 10 (bão Bualoi), Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, tính đến 17 giờ 30 ngày 26/9, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 67.970 phương tiện cùng gần 286.700 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắn pháo hiệu, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tìm nơi tránh trú bão.

Cụ thể, hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa có 531 tàu cùng 4.141 người; hoạt động khu vực khác có 12.755 tàu cùng 45.111 người; neo đậu tại các bến gồm 54.684 tàu và 273.425 người.

Các phương tiện đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh; không có phương tiện nằm trên hướng di chuyển hoặc trong vùng ảnh hưởng của bão.

Về lực lượng, phương tiện ứng trực bão Bualoi, Quân đội duy trì hơn 417 nghìn bộ đội và dân quân cùng hơn 9 nghìn phương tiện các loại, gồm 5.739 ô tô, 172 tàu, 2.262 xuồng và ca nô, 409 xe đặc chủng và 6 máy bay.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các cơ quan, đơn vị Quân đội đã và đang duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện cứu giúp ngư dân bị nạn, hỗ trợ tàu bị sự cố trên biển và sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng trực bão Bualoi.