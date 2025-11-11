Trung Quốc từ chối góp tiền cho sáng kiến khí hậu của Brazil

TPO - Trung Quốc được cho là đã từ chối đóng góp tài chính cho quỹ bảo vệ rừng mưa nhiệt đới theo sáng kiến của Brazil, với lý do các quốc gia phát triển nên đi đầu trong việc tài trợ khí hậu toàn cầu.

Nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh khí hậu Liên Hợp Quốc COP30 tại Belém, Brazil. (Ảnh: Getty)

Thông tin này được báo Folha de S. Paulo của Brazil đưa tin, dập tắt hy vọng ở Brasilia rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ trở thành nhà tài trợ chính cho Quỹ Rừng nhiệt đới vĩnh cửu (TFFF).

Theo bài báo, các nhà đàm phán Trung Quốc nói với Brazil, rằng Bắc Kinh ủng hộ quỹ về nguyên tắc, nhưng nhấn mạnh "trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt".

Khái niệm này - được ghi nhận trong khuôn khổ khí hậu của Liên Hợp Quốc từ năm 1992 - cho rằng các quốc gia giàu có phải chịu gánh nặng tài chính và giảm phát thải chính vì họ đã đạt được sự thịnh vượng từ nhiên liệu hóa thạch.

Lập luận đó từ lâu đã định hướng cho cách tiếp cận của Trung Quốc đối với các cuộc đàm phán khí hậu quốc tế. Kể từ Hội nghị thượng đỉnh Trái đất Rio năm 1992, Bắc Kinh cho rằng với tư cách quốc gia đang phát triển, họ được miễn trừ các nghĩa vụ tài trợ. Lý do tương tự cũng được nêu ra tại Hội nghị COP30 ở Belém.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường phát biểu tại hội nghị, rằng "các nước phát triển phải đi đầu trong việc cắt giảm khí thải, tôn trọng cam kết tài chính, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực mạnh mẽ hơn cho các nước đang phát triển".

Được ra mắt trong kỳ hội nghị thượng đỉnh lần này, TFFF là trọng tâm trong chương trình nghị sự của Brazil.

Quỹ này được lập ra để chi trả cho các quốc gia giữ gìn nguyên vẹn rừng nhiệt đới. Quỹ kết hợp đầu tư công và tư, với Brazil, Indonesia, Na Uy, Bồ Đào Nha và Pháp là những nước đóng góp đầu tiên. Mục tiêu của quỹ là 125 tỷ USD, trong đó các nước đã cam kết 5,5 tỷ USD.

Trung Quốc hoan nghênh sáng kiến ​​nhưng vẫn giữ khoảng cách với vấn đề tài trợ. Những người am hiểu tình hình cho biết, Bắc Kinh ủng hộ ý tưởng này về mặt chính trị nhưng chưa đưa ra cam kết tài chính.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad phản hồi những câu hỏi về lý do Trung Quốc chưa công bố đóng góp. "Mỗi quốc gia có tốc độ riêng. Dự án này vẫn đang trong giai đoạn đầu. Ngay cả chúng tôi cũng phải mất 2 năm mới có thể đưa ra cam kết đầu tiên của Brazil", ông phát biểu tại Belém.

Bộ trưởng Tài chính Brazil cho biết sự quan tâm của Trung Quốc đối với quỹ là chân thành, nhưng việc tham gia một cơ chế như vậy "không phải là chuyện nhỏ".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Brazil chưa phản hồi đề nghị bình luận về việc từ chối đầu tư vào TFFF.

Vài ngày trước, Quốc vụ viện Trung Quốc công bố Sách trắng có tựa đề: "Đạt đỉnh carbon và trung hòa carbon: Kế hoạch và giải pháp của Trung Quốc", vạch ra lộ trình của Bắc Kinh nhằm đạt đỉnh về phát thải carbon trước năm 2030 và đạt mức trung hòa carbon trước năm 2060.

Tài liệu này nhắc lại nguyên tắc mà các quan chức Trung Quốc đã nêu ra tại Belém, rằng Trung Quốc sẽ hành động "theo nguyên tắc công bằng và trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt và năng lực tương ứng".