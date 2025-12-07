Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Trung Quốc: Thảm kịch cháy 7 toà chung cư phủ bóng bầu cử Hong Kong

Bình Giang

TPO - Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) là vấn đề được quan tâm nhất trong cuộc bầu cử hôm nay (7/12), khi người dân vẫn sốc và đau buồn sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong gần 80 năm.

ap25341053894527.jpg
Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee phát biểu tại điểm bỏ phiếu ngày 5/12. Ảnh: AP

An ninh được siết chặt tại khu vực phía bắc Tai Po, gần biên giới Trung Quốc đại lục, nơi vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 7 tòa nhà, trong bối cảnh thành phố tổ chức cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp. Trong cuộc bầu cử, chỉ những ứng viên được chính quyền Hong Kong thẩm định là “người yêu nước” mới được phép ra tranh cử.

Người dân tức giận vì vụ cháy khiến ít nhất 159 nạn nhân thiệt mạng và phải mất gần 2 ngày mới dập được lửa. Giới chức Hong Kong cho biết vật liệu xây dựng không đạt chuẩn được sử dụng trong quá trình cải tạo khu nhà cao tầng là nguyên nhân khiến đám cháy lan nhanh.

Nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng, chính quyền đã mở các cuộc điều tra hình sự và chống tham nhũng liên quan đến vụ hoả hoạn. Sáng nay, khoảng 100 cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra khu vực xung quanh Wang Fuk Court, nơi xảy ra vụ hoả hoạn.

Một cư dân cao tuổi sống gần khu chung cư bị cháy cho biết ông sẽ không đi bỏ phiếu. Ông cho rằng vụ cháy cho thấy chính quyền “yếu kém” và khiến người dân thất vọng.

Tại địa điểm tưởng niệm gần khu chung cư bị cháy, một tấm biển cho biết chính quyền sẽ dọn dẹp khu vực sau khi cuộc bầu cử kết thúc vào gần nửa đêm. Điều này cho thấy sự lo lắng của chính quyền trước làn sóng phẫn nộ lan rộng của công chúng.

Bắc Kinh tuyên bố sẽ trấn áp bất kỳ cuộc biểu tình nào sau vụ hỏa hoạn, cảnh báo người dân không được lợi dụng thảm họa để “gây rối loạn Hong Kong”.

Văn phòng an ninh quốc gia Trung Quốc tại Hong Kong cảnh báo các tổng biên tập của một số cơ quan truyền thông nước ngoài trong cuộc họp tại thành phố ngày 6/12, rằng không được lan truyền “thông tin sai lệch” hoặc “bôi nhọ” nỗ lực của chính phủ trong việc xử lý vụ cháy.

Vụ hỏa hoạn trở thành phép thử lớn đối với quyền kiểm soát của Bắc Kinh ở đặc khu từng là thuộc địa Anh, nơi Bắc Kinh đã tái cấu trúc bằng luật an ninh quốc gia sau làn sóng biểu tình diện rộng năm 2019.

Những thay đổi về quy định bầu cử từ năm 2021 chỉ cho phép những người yêu nước mới được quyền ra tranh cử vào cơ quan lập pháp gồm 90 ghế của đặc khu.

Từ năm 2021, công khai kêu gọi tẩy chay bỏ phiếu bị coi là tội hình sự.

Số lượng cử tri đã đăng ký tham gia cuộc bầu cử hôm nay là 4,13 triệu người.

Chính quyền Hong Kong và Trung Quốc đại lục tăng cường kêu gọi người dân đi bỏ phiếu.

“Tôi nhấn mạnh mọi người nên bỏ phiếu với lá phiếu có suy xét kỹ lưỡng, bởi vì lá phiếu này đại diện cho sự lựa chọn cải cách hệ thống, đại diện cho việc bảo vệ quyền lợi của những cư dân bị ảnh hưởng”, Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee phát biểu ngày 5/12.

Văn phòng an ninh quốc gia Hong Kong kêu gọi người dân “tích cực tham gia bỏ phiếu”, nói rằng điều này mang ý nghĩa then chốt để ủng hộ nỗ lực tái thiết của chính quyền sau vụ hỏa hoạn.

Bình Giang
Reuters
