Tổng thống Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO trước thềm đàm phán hòa bình

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trước thềm cuộc hội đàm với các phái viên Mỹ tại Berlin (Đức), rằng nước này đã từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương để đổi lấy các đảm bảo an ninh từ phương Tây như một thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Động thái này đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với Ukraine, vì suốt nhiều năm qua, Kiev đã đặt mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như một lá chắn trước Nga. Nguyện vọng này cũng đã được ghi trong hiến pháp của Ukraine.

Việc Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO là một trong những yêu cầu chính của Nga.

Phát biểu ngày 14/12, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết: “Ngay từ đầu, nguyện vọng của Ukraine là gia nhập NATO, đây là những đảm bảo an ninh thực sự. Nhưng một số đối tác từ Mỹ và châu Âu không ủng hộ hướng đi này”.

“Do đó, giờ đây, các đảm bảo an ninh từ Mỹ, châu Âu và những quốc gia khác như Nhật Bản, Canada - đảm bảo tương tự Điều 5 - là cơ hội để chúng tôi ngăn chặn Nga. Và đó là một sự thỏa hiệp từ phía chúng tôi”, ông Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các đảm bảo an ninh cần phải có tính ràng buộc pháp lý.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi một nền hòa bình công bằng và lời cam kết không tiếp tục tấn công từ phía Nga khi ông chuẩn bị gặp gỡ các phái viên của Mỹ và các đồng minh châu Âu tại Berlin.

Mặc dù thành phần chính xác của các cuộc gặp ngày 14 và 15/12 chưa được công bố, nhưng một quan chức Mỹ cho biết đặc phái viên của Tổng thống Trump - Steve Witkoff, và con rể ông - Jared Kushner đang trên đường đến Đức.

Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine cùng các nước châu Âu và Mỹ đang xem xét một kế hoạch 20 điểm, kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn. Ông cũng khẳng định, Kiev không có cuộc đàm phán trực tiếp nào với Nga.

Theo ông Zelensky, một thỏa thuận ngừng bắn dọc theo các chiến tuyến hiện tại sẽ là một lựa chọn công bằng. Nga đã yêu cầu Kiev rút quân khỏi các khu vực phía đông Donetsk và Luhansk mà Ukraine vẫn đang kiểm soát, nhưng Ukraine không đồng ý.

"Ukraine cần hòa bình trên cơ sở tôn trọng, và chúng tôi sẵn sàng thảo luận một cách xây dựng nhất có thể. Những ngày tới sẽ tràn ngập các cuộc đàm phán ngoại giao. Điều quan trọng là nó phải mang lại kết quả," ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.