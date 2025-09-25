Ngoại trưởng Nga - Mỹ tìm tiếng nói chung về cuộc xung đột Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Sputnik)

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố: “Ngoại trưởng Rubio nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc chấm dứt đổ máu và Mátxcơva cần có những bước đi ý nghĩa hướng tới một giải pháp lâu dài cho xung đột Nga - Ukraine”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra một bản tóm tắt chi tiết hơn về các cuộc đàm phán, nêu rõ rằng ông Lavrov và ông Rubio đã đồng ý "tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng giữa Bộ Ngoại giao Nga và Mỹ", cũng như tái khẳng định tầm quan trọng của "động lực" được tạo ra bởi hội nghị thượng đỉnh Alaska đối với việc "bình thường hóa quan hệ song phương".

“Ông Lavrov nhấn mạnh, Mátxcơva sẵn sàng tuân thủ đường lối mà các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã thiết lập tại Alaska, bao gồm cả việc phối hợp nỗ lực với phía Mỹ để giải quyết tận gốc rễ cuộc xung đột Ukraine", Bộ Ngoại giao Nga cho biết. “Ông Lavrov cũng đã chỉ trích những kế hoạch không thể chấp nhận được do Kiev và một số thủ đô châu Âu thúc đẩy nhằm kéo dài cuộc xung đột".

Ngoại trưởng Nga phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Sputnik)

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thay đổi lập trường về xung đột Nga - Ukraine sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 23/9.

Trong một bài đăng trên Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông tin rằng Kiev "đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ Ukraine", với đủ sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông cũng gọi Nga là "hổ giấy", lập luận rằng nước này đã không thể đánh bại Ukraine, và tuyên bố Mátxcơva đang "gặp rắc rối lớn về kinh tế".

Mátxcơva đã bác bỏ những lời lẽ không thân thiện của ông Trump, với việc người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói đùa rằng Nga là "một con gấu thực sự" chứ không phải "hổ giấy". Mặc dù nền kinh tế của đất nước đang phải đối mặt với một số "vấn đề" nhất định, nhưng nó đã phần lớn thích nghi với cuộc xung đột đang diễn ra và chịu được các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây, ông Peskov nói.