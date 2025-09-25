Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ngoại trưởng Nga - Mỹ tìm tiếng nói chung về cuộc xung đột Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm kín bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York hôm 24/9. Cuộc gặp kéo dài chưa đầy một giờ đồng hồ, chủ yếu xoay quanh xung đột Nga - Ukraine.

68d45ecf85f5405cc4169222.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Sputnik)

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố: “Ngoại trưởng Rubio nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc chấm dứt đổ máu và Mátxcơva cần có những bước đi ý nghĩa hướng tới một giải pháp lâu dài cho xung đột Nga - Ukraine”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra một bản tóm tắt chi tiết hơn về các cuộc đàm phán, nêu rõ rằng ông Lavrov và ông Rubio đã đồng ý "tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng giữa Bộ Ngoại giao Nga và Mỹ", cũng như tái khẳng định tầm quan trọng của "động lực" được tạo ra bởi hội nghị thượng đỉnh Alaska đối với việc "bình thường hóa quan hệ song phương".

“Ông Lavrov nhấn mạnh, Mátxcơva sẵn sàng tuân thủ đường lối mà các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã thiết lập tại Alaska, bao gồm cả việc phối hợp nỗ lực với phía Mỹ để giải quyết tận gốc rễ cuộc xung đột Ukraine", Bộ Ngoại giao Nga cho biết. “Ông Lavrov cũng đã chỉ trích những kế hoạch không thể chấp nhận được do Kiev và một số thủ đô châu Âu thúc đẩy nhằm kéo dài cuộc xung đột".

1122848469-0030532048-1440x900-8.jpg
Ngoại trưởng Nga phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Sputnik)

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thay đổi lập trường về xung đột Nga - Ukraine sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 23/9.

Trong một bài đăng trên Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông tin rằng Kiev "đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ Ukraine", với đủ sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông cũng gọi Nga là "hổ giấy", lập luận rằng nước này đã không thể đánh bại Ukraine, và tuyên bố Mátxcơva đang "gặp rắc rối lớn về kinh tế".

Mátxcơva đã bác bỏ những lời lẽ không thân thiện của ông Trump, với việc người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói đùa rằng Nga là "một con gấu thực sự" chứ không phải "hổ giấy". Mặc dù nền kinh tế của đất nước đang phải đối mặt với một số "vấn đề" nhất định, nhưng nó đã phần lớn thích nghi với cuộc xung đột đang diễn ra và chịu được các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây, ông Peskov nói.

Minh Hạnh
RT
#Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov #Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio #Đại hội đồng Liên Hợp Quốc #quan hệ Mỹ - Nga #xung đột Nga - Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục