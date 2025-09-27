Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vết nứt dài gần 200m trên đỉnh đồi ở Quảng Ngãi, sơ tán khẩn 12 hộ dân

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một vết nứt kéo dài gần 200m xuất hiện trên đỉnh đồi ở xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi), đe dọa trực tiếp 12 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu sinh sống dưới chân đồi. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp sơ tán người dân và cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Ngày 27/9, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay sau khi phát hiện vết nứt kéo dài bất thường và có nguy cơ sạt lở cao ở khu vực đồi núi thôn Rooc Mẹt, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời các hộ dân sống dưới chân núi đến nơi ở tạm an toàn.

Theo ông Vĩnh, vết nứt trên đỉnh đồi núi ở thôn Rooc Mẹt xuất hiện sau mưa (nơi người dân đang trồng sắn, cà phê) có chiều rộng 5-15cm, sâu 45-50cm, kéo dài gần 200m.

“Khu vực phía dưới chân đồi có 12 hộ dân với 54 nhân khẩu đang sinh sống, phía sau nhà ở của các hộ dân cũng xuất hiện các vết nứt kéo dài, có nguy cơ gây mất an toàn về nhà ở, tài sản, tính mạng khi xảy ra sạt lở đất”, ông Vĩnh nói thêm.

0c2c139fa25828067149.jpg
Dưới đồi núi ở thôn Rooc Mẹt hiện 12 hộ dân với 54 nhân khẩu đang sinh sống.

Trước tình hình này, UBND xã Đăk Plô đã lập đoàn kiểm tra hiện trường, xác định khu vực đồi ở thôn Rooc Mẹt có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời, cắm biển cảnh báo, thông báo cho bà con trong thôn hạn chế đi lại gần nơi có nguy cơ sạt lở.

Bên cạnh đó, vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn (ở xen ghép với các nhà dân điểm trường học, nhà rông).

6622948f2548af16f659.jpg
Vết nứt trên đỉnh đồi núi ở thôn Rooc Mẹt có chiều rộng 5-15cm, sâu 45-50cm, kéo dài gần 200m.

UBND xã Đăk Plô đề nghị Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ chuyên môn, chuyên ngành phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường (trong ngày 29/9) để rà soát đánh giá và có giải pháp xử lý điểm có nguy cơ sạt lở, xử lý hữu hiệu, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, ổn định đời sống người dân.

Được biết, xã Đăk Plô được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã là Đăk Plô, xã Đăk Man, xã Đăk Nhoong. Toàn xã hiện có 13 thôn với 1.681 hộ. Xã Đăk Plô là địa phương có địa hình nhiều đồi núi, độ dốc lớn. Một số khu vực dân cư sinh sống gần ta luy dương, ven đồi, sông suối, mùa mưa nên nguy cơ sạt lở đất rất cao.

Nguyễn Ngọc
#vết nứt đồi Quảng Ngãi #sạt lở đất xã Đăk Plô #nguy cơ sạt lở đất Quảng Ngãi #di dời dân vùng nguy hiểm #bảo vệ an toàn đồi núi #biển cảnh báo sạt lở đất #kiểm tra hiện trường sạt lở #nguy cơ đổ sập núi Quảng Ngãi #phòng chống sạt lở đất khu vực đồi #cảnh báo sạt lở đất tại Quảng Ngãi

Xem thêm

Cùng chuyên mục