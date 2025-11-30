Lớp Bình dân học vụ số ở Hưng Yên

TPO - Tham gia lớp “Bình dân học vụ số” trực tuyến, hơn 250.000 đoàn viên, thanh niên và người dân tỉnh Hưng Yên đã được hướng dẫn ứng dụng công nghệ AI trong học tập và làm việc, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 29/11, không khí học tập “Bình dân học vụ số” lan tỏa về tận các nhà văn hóa, thôn, tổ dân phố tỉnh Hưng Yên. 250.000 đoàn viên, thanh niên và người dân cùng lúc tham gia qua nền tảng trực tuyến.

Tại đây, những khái niệm trí tuệ nhân tạo (AI), dịch vụ công quốc gia, dữ liệu… và các thao tác trên môi trường không gian số, đã được “bình dân hóa” để ai cũng có thể hiểu và làm được.

PGS.TS. Trần Quang Diệu – Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã truyền đạt chuyên đề về ứng dụng AI trong học tập và làm việc. Trung tá Nguyễn Viết Hiền (C06 – Bộ Công an) cầm tay chỉ việc, hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Đông đảo đoàn viên thanh niên, người dân tham gia lớp học Bình dân học vụ số. Ảnh: TĐHY

Lớp học “Bình dân học vụ số” trực tuyến do Tỉnh Đoàn Hưng Yên phối hợp với Trung tâm Công nghệ và chuyển đổi số (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cùng các đơn vị chuyên môn Trung ương tổ chức. Đây là mô hình liên kết “Trung ương – địa phương – nhân dân”.

Anh Thiệu Minh Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên cho biết, mô hình liên kết này nhằm đưa chuyển đổi số xuống tận cơ sở, giúp chính sách số lan toả sâu rộng hơn trong thực tế, với phương thức triển khai phù hợp điều kiện địa phương. Qua đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ, giảng dạy kỹ năng số ở địa bàn nông thôn — nơi đôi khi internet, thiết bị, hạ tầng còn hạn chế — có thể được thực hiện bài bản, có kế hoạch, và dễ dàng theo dõi, hỗ trợ kịp thời.

Anh Thiệu Minh Quỳnh nhấn mạnh, tham gia triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", Tỉnh Đoàn Hưng Yên không chỉ hướng tới thanh niên mà là toàn cộng đồng. Thông qua các lớp học khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, chủ động tiếp cận công nghệ, vươn lên phát triển — bất kể tuổi tác, trình độ, hoàn cảnh.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện kỹ năng số tại buổi học. Ảnh: TĐHY

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Anh Thiệu Minh Quỳnh - Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên cho biết, trong thời gian qua, phong trào “Bình dân học vụ số” được Tỉnh Đoàn Hưng Yên tập trung triển khai.

Với tinh thần “Hiểu địa bàn – Vững công nghệ – Hỗ trợ tận tâm”, Tỉnh Đoàn đã thành lập hơn 1.000 đội hình thanh niên xung kích Chuyển đổi số với trên 20.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đội hình đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” giúp người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng số, góp phần hỗ trợ chính quyền địa phương đi vào hoạt động.

Theo anh Quỳnh, từ tháng 7/2025 đến nay, tổ chức Đoàn Thanh niên tại Hưng Yên đã tổ chức trên 600 lớp “Bình dân học vụ số”, 5 lớp học trực tuyến với tổng số trên 1 triệu lượt người dân trên địa bàn được tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận với các lớp học “Bình dân học vụ số”. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số về chính quyền, kinh tế và xã hội tại Hưng Yên đạt tỉ lệ hiệu quả cao.