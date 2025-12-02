Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đại biểu thanh niên Việt Nam tham quan, trải nghiệm tại địa danh nổi tiếng ở Vân Nam, Trung Quốc

Châu Linh (từ Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc)
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 2/12, đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ", nghiên cứu, học tập của thanh niên tại Trung Quốc đã tham quan Công viên đất ngập nước bán đảo Bảo Phong, Trung tâm dữ liệu của chợ hoa Đấu Nam, xưởng cà phê Vân Nam.

Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên năm 2025” là hoạt động đối ngoại thanh niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Trong ngày thứ 2 của hành trình, đại biểu thanh niên Việt Nam đã tham quan các địa danh nổi tiếng của tỉnh Vân Nam như Công viên đất ngập nước Bán đảo Bảo Phong, Trung tâm dữ liệu của Chợ hoa Đấu Nam, Xưởng cà phê Vân Nam…

img-0862.jpg
img-0861.jpg
img-0842.jpg
img-0841.jpg
Đại biểu tham quan trung tâm dữ liệu của Chợ hoa Đấu Nam.

Trung tâm dữ liệu của chợ hoa Đấu Nam là dự án trọng điểm trong chiến lược chuyển đổi số ngành hoa của tỉnh Vân Nam, lưu trữ kho dữ liệu phong phú của hơn 40 nhóm hoa với trên 3.000 giống khác nhau, tổng hợp từ 22 năm giao dịch liên tục.

Nhờ nguồn dữ liệu quy mô lớn này, trung tâm có thể hỗ trợ nông hộ đưa ra quyết định sản xuất phù hợp, cung cấp cơ sở tham khảo cho cơ quan quản lý trong việc hoạch định chính sách, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo cũng như phát triển các dịch vụ tài chính.

img-0849.jpg
img-0844.jpg
Đại biểu trải nghiệm trồng hoa bằng công nghệ thực tế ảo.

Đến với Công viên đất ngập nước bán đảo Bảo Phong, cơ sở trưng bày ngoài trời về đa dạng sinh học của COP15, vừa là điểm tham quan nổi tiếng thu hút du khách địa phương và quốc tế.
Công viên sở hữu hệ sinh thái phong phú, bao gồm 12 quần xã thực vật, 101 loài thực vật đặc hữu của vùng Vân Nam cùng hơn 100 loài chim quý hiếm...

img-0860.jpg
img-0858.jpg
img-0856.jpg
img-0850.jpg
Đại biểu tham quan Công viên đất ngập nước bán đảo Bảo Phong.
img-0855.jpg
Đại biểu nhóm cán bộ trẻ chụp ảnh lưu niệm tại Công viên đất ngập nước bán đảo Bảo Phong.
img-0847.jpg
img-0845.jpg
Đại biểu trải nghiệm tại xưởng cà phê Vân Nam.

Ngoài ra, các đại biểu đã trải nghiệm Xưởng cà phê Vân Nam - một trong những nhà máy chế biến cà phê rang xay có công nghệ và trang thiết bị tiên tiến.

Châu Linh (từ Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc)
#Hành trình đỏ #Thanh niên Việt Nam #Đại biểu #Hành trình đỏ nghiên cứu #Công viên đất ngập nước bán đảo Bảo Phong #Trung tâm dữ liệu của chợ hoa Đấu Nam #xưởng cà phê Vân Nam #trồng hoa bằng công nghệ thực tế ảo

Xem thêm

Cùng chuyên mục