Đại biểu thanh niên Việt Nam tham quan, trải nghiệm tại địa danh nổi tiếng ở Vân Nam, Trung Quốc

TPO - Ngày 2/12, đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ", nghiên cứu, học tập của thanh niên tại Trung Quốc đã tham quan Công viên đất ngập nước bán đảo Bảo Phong, Trung tâm dữ liệu của chợ hoa Đấu Nam, xưởng cà phê Vân Nam.

“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên năm 2025” là hoạt động đối ngoại thanh niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Trong ngày thứ 2 của hành trình, đại biểu thanh niên Việt Nam đã tham quan các địa danh nổi tiếng của tỉnh Vân Nam như Công viên đất ngập nước Bán đảo Bảo Phong, Trung tâm dữ liệu của Chợ hoa Đấu Nam, Xưởng cà phê Vân Nam…

Đại biểu tham quan trung tâm dữ liệu của Chợ hoa Đấu Nam.

Trung tâm dữ liệu của chợ hoa Đấu Nam là dự án trọng điểm trong chiến lược chuyển đổi số ngành hoa của tỉnh Vân Nam, lưu trữ kho dữ liệu phong phú của hơn 40 nhóm hoa với trên 3.000 giống khác nhau, tổng hợp từ 22 năm giao dịch liên tục.

Nhờ nguồn dữ liệu quy mô lớn này, trung tâm có thể hỗ trợ nông hộ đưa ra quyết định sản xuất phù hợp, cung cấp cơ sở tham khảo cho cơ quan quản lý trong việc hoạch định chính sách, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo cũng như phát triển các dịch vụ tài chính.

Đại biểu trải nghiệm trồng hoa bằng công nghệ thực tế ảo.

Đến với Công viên đất ngập nước bán đảo Bảo Phong, cơ sở trưng bày ngoài trời về đa dạng sinh học của COP15, vừa là điểm tham quan nổi tiếng thu hút du khách địa phương và quốc tế.

Công viên sở hữu hệ sinh thái phong phú, bao gồm 12 quần xã thực vật, 101 loài thực vật đặc hữu của vùng Vân Nam cùng hơn 100 loài chim quý hiếm...

Đại biểu tham quan Công viên đất ngập nước bán đảo Bảo Phong.

Đại biểu nhóm cán bộ trẻ chụp ảnh lưu niệm tại Công viên đất ngập nước bán đảo Bảo Phong.

Đại biểu trải nghiệm tại xưởng cà phê Vân Nam.

Ngoài ra, các đại biểu đã trải nghiệm Xưởng cà phê Vân Nam - một trong những nhà máy chế biến cà phê rang xay có công nghệ và trang thiết bị tiên tiến.