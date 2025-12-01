Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe đạp điện công cộng lần đầu có mặt tại Hà Nội: Pin tháo rời, chạy 90 km mỗi lần sạc

Nhóm PV Giao thông

TPO - Khoảng 20 xe đạp điện đầu tiên của TNGo đã được đưa xuống phố chiều 1/12, cho phép người dân Hà Nội trải nghiệm loại hình phương tiện xanh mới. Mẫu xe có pin tháo rời, đổi tại trạm sạc và vận hành được 90 km cho mỗi lần sạc, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu đi lại ngắn trong trung tâm.

tp-1-151.jpg
Chiều 1/12 đã có khoảng 20 xe đạp điện được Công ty cổ phần Vận tải số Trí Nam (TNGo - nhà cung cấp, vận hành) đưa ra khu vực vườn hoa 19/8 (cạnh Nhà hát Lớn, phường Hoàn Kiếm) để hành khách, người dân làm quen, trải nghiệm.
tp-3.jpg
Địa điểm TNGo đưa xe đạp điện vào hoạt động cũng đang là điểm cho thuê dịch vụ xe đạp (cơ) công cộng do TNGo vận hành được triển khai từ năm 2023.
tp-2-2214.jpg
Nhiều người đến tìm hiểu và trải nghiệm xe đạp điện trên trục phố Phan Chu Trinh - Cổ Tân.
tp-4.jpg
Một số người dân đã được nhân viên phục vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ giới thiệu, hướng dẫn sử dụng xe đạp điện.
tp-5.jpg
Sau khi tải và cài ứng dụng (app) để sử dụng, một số người dùng lập tức khởi động xe và chạy thử trên phố.
tp-7.jpg
Điểm nổi bật của xe điện TNGo đưa vào phục vụ hành khách tại Hà Nội hôm nay, là xe đạp điện có thể tháo rời pin, khi sử dụng hết pin hành khách được mang đến các điểm sạc công cộng của TNGo để đổi, không phải mang xe về nhà hoặc khu dân cư đông người để sạc.
tp-8.jpg
Mỗi lần sạc xe hoạt động được khoảng 90 km (tương đương thời gian 1 tuần với người sử dụng thông thường). Do không phải đạp và đặc biệt không phải cắm sạc pin trực tiếp theo xe
nên nhiều người dân trải nghiệm xe đạp điện của TNGo chiều nay tỏ ra thích thú.

Ông Đỗ Bá Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNGo cho biết, nằm trong kế hoạch đa dạng hóa loại hình xe đạp công cộng trên địa bàn thành phố và phù hợp với xu thế giao thông xanh, từ tháng 12/2025 đến quý I/2026, Công ty sẽ đưa hơn 5.000 xe đạp điện 2 bánh vào hoạt động trong khu vực nội đô Hà Nội.

Thông tin về thông số kỹ thuật và vận hành của xe đạp điện, ông Quân cho hay, đây là loại xe 2 bánh có bàn đạp và động cơ điện. Xe có hình thức, mẫu mã và màu sắc (màu xanh, trắng kèm logo) do TNGo thiết kế, đặt hàng nhà sản xuất. Khác với các xe điện trên thị trường, xe đạp điện của TNGo có pin tháo rời, có thể sạc và đổi ở các trạm sạc công cộng của TNGo, người sử dụng không phải mang xe về nhà sạc.

“Mỗi lần sạc, đổi pin xe chạy được 90 km, tốc độ tối đa xe di chuyển là 25km/h, sức chở tối đa 130 kg (người lớn và trẻ em), xe có giá để đồ ở phía trước. Mỗi lần sạc, đổi pin nếu người sử dụng chỉ đi lại trong khu vực nội đô thì khoảng 1 tuần mới phải sạc, đổi pin một lần. Trong trường hợp xe hết pin người điều khiển vẫn có thể sử dụng xe như một chiếc xe đạp thông thường” – ông Quân thông tin.

Công ty TNGo cũng là đơn vị đã đưa dịch vụ xe đạp công cộng vào hoạt động trên địa bàn Hà Nội từ 8/2023. Hiện TNGo đã triển khai đưa hàng nghìn xe đạp cơ vào phục vụ tại 79 điểm trạm tại khu vực nội đô Hà Nội. Để tiếp cận xe đạp cơ hoặc xe đạp điện của TNGo người dân tải app TNGo và lựa chọn dịch vụ và giá thuê xe kèm theo. Hiện TNGo đang có các dịch vụ cho thuê xe đạp cơ, xe đạp điện theo giờ, theo ngày, theo tháng với mức giá đã được cơ quan chức năng Hà Nội chấp thuận.

Nhóm PV Giao thông
#xe đạp điện #xe đạp điện công cộng #TNGo #xe đạo công cộng #tp hà nội #sở xây dựng hà nội

