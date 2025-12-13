'Chìa khóa' quản trị bền vững cho doanh nghiệp Hà Tĩnh

Chương trình “Cập nhật Luật BHXH & Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)” tổ chức tại Hà Tĩnh không chỉ giúp doanh nghiệp nhận diện, phòng ngừa rủi ro pháp lý mà còn được xem là “chìa khóa” quan trọng hướng tới quản trị bài bản và phát triển bền vững.

Ngày 12/12, tại Hà Tĩnh, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật & Phát triển Nguồn nhân lực – Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, chủ trì, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát và Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ ProEdge Collective tổ chức chương trình “Cập nhật Luật BHXH & Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)”.

Chương trình được triển khai trên cơ sở Công văn số 07/CV-TT của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam – Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật & Phát triển Nguồn nhân lực, đồng thời nằm trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ năm 2025. Đây là hoạt động đào tạo có căn cứ pháp lý rõ ràng, gắn với định hướng nâng cao năng lực quản trị và tuân thủ pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Toàn cảnh lớp học

Trong bối cảnh Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến tiền lương, đối tượng tham gia, mức đóng và trách nhiệm của người sử dụng lao động. Nếu không kịp thời cập nhật, doanh nghiệp rất dễ phát sinh rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động cũng như hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Bên cạnh nội dung pháp luật, chương trình còn giới thiệu và phân tích mô hình Quản lý Chất lượng Toàn diện (TQM) – một phương pháp quản trị hiện đại đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhằm nâng cao chất lượng vận hành, kiểm soát rủi ro và hướng tới phát triển bền vững. Việc kết hợp giữa cập nhật chính sách và nâng cao năng lực quản trị được xem là điểm nhấn của chương trình.

Nội dung đào tạo tập trung làm rõ 5 rủi ro pháp lý phổ biến liên quan đến BHXH mà theo thống kê, có tới khoảng 90% doanh nghiệp dễ mắc phải. Cụ thể gồm: sai cơ cấu tiền lương và phụ cấp làm căn cứ đóng BHXH; chậm đóng BHXH dẫn đến phát sinh tiền phạt và lãi chậm đóng; không đóng BHXH cho đủ đối tượng theo quy định; đóng BHXH sai mức lương khiến người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi về ốm đau, thai sản, thất nghiệp và các rủi ro pháp lý nghiêm trọng liên quan đến hành vi gian dối trong việc cung cấp thông tin, hồ sơ tham gia BHXH.

Trao giấy chứng nhận cho học viên

Các nội dung được truyền tải theo hướng dễ hiểu, sát thực tiễn, có ví dụ cụ thể, phù hợp với đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ quản lý và nhân sự phụ trách lao động, tiền lương. Qua đó, doanh nghiệp có thể nhận diện sớm nguy cơ, chủ động điều chỉnh và phòng tránh vi phạm. Đáng chú ý, khóa đào tạo được hỗ trợ 100% kinh phí từ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và cấp chứng nhận sau khi hoàn thành.

Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức pháp luật và quản trị, mà còn thể hiện sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Thông qua hoạt động đào tạo bài bản, doanh nghiệp sẽ từng bước giảm thiểu rủi ro pháp lý, nâng chuẩn quản trị và chất lượng vận hành, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, tuân thủ pháp luật và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.