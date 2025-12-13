Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

'Chìa khóa' quản trị bền vững cho doanh nghiệp Hà Tĩnh

Thu Hiền

Chương trình “Cập nhật Luật BHXH & Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)” tổ chức tại Hà Tĩnh không chỉ giúp doanh nghiệp nhận diện, phòng ngừa rủi ro pháp lý mà còn được xem là “chìa khóa” quan trọng hướng tới quản trị bài bản và phát triển bền vững.

Ngày 12/12, tại Hà Tĩnh, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật & Phát triển Nguồn nhân lực – Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, chủ trì, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát và Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ ProEdge Collective tổ chức chương trình “Cập nhật Luật BHXH & Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)”.

Chương trình được triển khai trên cơ sở Công văn số 07/CV-TT của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam – Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật & Phát triển Nguồn nhân lực, đồng thời nằm trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ năm 2025. Đây là hoạt động đào tạo có căn cứ pháp lý rõ ràng, gắn với định hướng nâng cao năng lực quản trị và tuân thủ pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

tp-2-7588.jpg
Toàn cảnh lớp học

Trong bối cảnh Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến tiền lương, đối tượng tham gia, mức đóng và trách nhiệm của người sử dụng lao động. Nếu không kịp thời cập nhật, doanh nghiệp rất dễ phát sinh rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động cũng như hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Bên cạnh nội dung pháp luật, chương trình còn giới thiệu và phân tích mô hình Quản lý Chất lượng Toàn diện (TQM) – một phương pháp quản trị hiện đại đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhằm nâng cao chất lượng vận hành, kiểm soát rủi ro và hướng tới phát triển bền vững. Việc kết hợp giữa cập nhật chính sách và nâng cao năng lực quản trị được xem là điểm nhấn của chương trình.

Nội dung đào tạo tập trung làm rõ 5 rủi ro pháp lý phổ biến liên quan đến BHXH mà theo thống kê, có tới khoảng 90% doanh nghiệp dễ mắc phải. Cụ thể gồm: sai cơ cấu tiền lương và phụ cấp làm căn cứ đóng BHXH; chậm đóng BHXH dẫn đến phát sinh tiền phạt và lãi chậm đóng; không đóng BHXH cho đủ đối tượng theo quy định; đóng BHXH sai mức lương khiến người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi về ốm đau, thai sản, thất nghiệp và các rủi ro pháp lý nghiêm trọng liên quan đến hành vi gian dối trong việc cung cấp thông tin, hồ sơ tham gia BHXH.

tp-1.jpg
Trao giấy chứng nhận cho học viên

Các nội dung được truyền tải theo hướng dễ hiểu, sát thực tiễn, có ví dụ cụ thể, phù hợp với đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ quản lý và nhân sự phụ trách lao động, tiền lương. Qua đó, doanh nghiệp có thể nhận diện sớm nguy cơ, chủ động điều chỉnh và phòng tránh vi phạm. Đáng chú ý, khóa đào tạo được hỗ trợ 100% kinh phí từ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và cấp chứng nhận sau khi hoàn thành.

Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức pháp luật và quản trị, mà còn thể hiện sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Thông qua hoạt động đào tạo bài bản, doanh nghiệp sẽ từng bước giảm thiểu rủi ro pháp lý, nâng chuẩn quản trị và chất lượng vận hành, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, tuân thủ pháp luật và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thu Hiền
#doanh nghiệp #quản trị #BHXH #bền vững #Hà Tĩnh #pháp luật #quản lý chất lượng

Xem thêm

Cùng chuyên mục