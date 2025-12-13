MMA tái định vị marketing toàn cầu trong kỷ nguyên AI

Từ nền tảng ban đầu là Mobile Marketing Association - tổ chức tập trung vào mobile và công nghệ đột phá nhất thời điểm đó, MMA đã phát triển vượt khỏi giới hạn của một hiệp hội chuyên biệt để trở thành liên minh (...) Marketing & Media Alliance quy tụ các CMO và lãnh đạo Marketing cấp cao trên toàn cầu.

Trong bối cảnh dữ liệu, tốc độ và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình cách doanh nghiệp vận hành, Marketing đã trở thành động lực tăng trưởng then chốt. Tuy nhiên, sự bùng nổ của công nghệ và AI cũng đặt ra thách thức mới khi các nhà tiếp thị phải đối mặt với quá nhiều công cụ và nền tảng, nhưng thiếu một cấu trúc rõ ràng để ra quyết định và mở rộng hiệu quả. Trước bối cảnh đó, MMA mở ra một chương mới với việc tái định vị thương hiệu, tên gọi và vai trò nhằm thích ứng với kỷ nguyên Marketing dẫn dắt bởi AI.

Từ Mobile Marketing đến Marketing + Media Alliance: Cuộc chuyển mình chiến lược của MMA trong thập kỷ AI

Bà Phan Bích Tâm chính thức công bố nhận diện thương hiệu mới của MMA tại sự kiện MMA IMPACT Vietnam 2025

Thành lập năm 1999 với tên gọi Mobile Marketing Association, MMA từng đồng hành cùng làn sóng Mobile Marketing sơ khai. Tổ chức mở rộng sứ mệnh sang Modern Marketing từ năm 2018, đổi tên pháp lý thành MMA Global, Inc. năm 2022 và đến năm 2025 chính thức tái định vị thành Marketing + Media Alliance (MMA) với hệ thống nhận diện toàn cầu mới. Bước chuyển này đánh dấu hành trình từ một hiệp hội chuyên biệt sang liên minh của các CMO và lãnh đạo Marketing cấp cao, tập trung vào kiến tạo giá trị và tăng trưởng dài hạn.

Chia sẻ về quá trình tái định vị, bà Phan Bích Tâm, Country Director Vietnam, Myanmar & Cambodia; Board Member, MMA Global – APAC, cho biết việc làm mới thương hiệu không chỉ là thay đổi nhận diện, mà là cách MMA khẳng định vai trò dẫn dắt trong giai đoạn Marketing đang chuyển mình mạnh mẽ, đòi hỏi cấu trúc, chuẩn mực và tri thức để ra quyết định hiệu quả.

Song song đó, MMA tái khẳng định sứ mệnh nâng cao năng lực tạo giá trị cho các nhà tiếp thị thông qua các mô hình và sáng kiến được kiểm chứng, đồng thời là không gian để các CMO cùng học hỏi, ứng dụng tri thức thực tiễn và khẳng định vai trò chiến lược của Marketing, đặc biệt trong bối cảnh AI đang tái định hình ngành.

Liên minh của tri thức và đổi mới: MMA định hình chuẩn mực Marketing thời đại AI

Hiện MMA quy tụ hơn 800 doanh nghiệp thành viên trên toàn cầu, đại diện cho cộng đồng các nhà tiếp thị với quy mô đầu tư Marketing hàng chục tỷ USD mỗi năm. Liên minh này được dẫn dắt bởi các lãnh đạo thực hành, trực tiếp giải quyết những bài toán chuyển đổi Marketing trong thực tế. Với hơn 62 hội nghị quốc tế tổ chức tại hơn 16 quốc gia mỗi năm, trong đó CMO & CEO Summit đã bước sang năm thứ 15 và đạt chỉ số hài lòng NPS 86%, MMA tiếp tục khẳng định vai trò là cộng đồng chuyên môn có chiều sâu, nơi tri thức được chia sẻ và ứng dụng liên tục.

Phần chia sẻ của Mr. Anil Viswanathan, Managing Director, Mondelez Kinh Do tại MMA CEO & CMO Summit 2025

Trong kỷ nguyên AI, điểm khác biệt của MMA không nằm ở quy mô mạng lưới hay số lượng sự kiện, mà ở khả năng chuyển hóa nghiên cứu thành các khuôn khổ hành động cho ngành Marketing. Thông qua MMA Think Tank, các nghiên cứu dài hạn được đầu tư bài bản và chuyển thành framework, playbook và mô hình quản trị có thể ứng dụng trực tiếp, đặc biệt trong các quyết định về AI, dữ liệu và đo lường.

Bốn Think Tank toàn cầu của MMA – MATT, MOSTT, ALTT và DATT – đóng vai trò là “bộ não chiến lược”, quy tụ các CMO, nhà nghiên cứu và chuyên gia công nghệ nhằm giải quyết những bài toán then chốt của Marketing hiện đại, từ đo lường đóng góp dài hạn của thương hiệu, tái cấu trúc tổ chức để ứng dụng AI, đến thiết kế dữ liệu và trải nghiệm khách hàng hiệu quả, có trách nhiệm.

Từ những bài toán cốt lõi của Marketing hiện đại, MMA đã tạo ra nhiều nghiên cứu mang tính nền tảng cho ngành, nổi bật là Brand as Performance (BaP) – phương pháp đo lường đầu tiên xác định chính xác đóng góp của thương hiệu vào tăng trưởng doanh số dài hạn. Nghiên cứu kéo dài hơn 5 năm với mức đầu tư 3,5 triệu USD cho thấy giá trị dài hạn từ thương hiệu cao gấp 7 lần so với các chiến dịch kích hoạt ngắn hạn.

Song song đó, MMA phát triển growth framework – mô hình tăng trưởng mới giúp tối ưu hiệu quả chiến dịch Marketing, được chứng minh mang lại kết quả cao gấp đôi so với các phương pháp phân khúc truyền thống từng được áp dụng rộng rãi.

Trong lĩnh vực AI, MMA đã triển khai hơn 20 thử nghiệm quảng cáo cá nhân hóa thông qua framework Consortium for AI Personalization, ghi nhận mức tăng hiệu suất trung bình 160%, thậm chí đạt 272% nhờ tối ưu bằng thuật toán học máy, qua đó đặt nền móng cho các chuẩn mực mới về cá nhân hóa ở quy mô lớn.

Theo bà Phan Bích Tâm, các mô hình và nghiên cứu của MMA được phát triển nhằm tạo ra những bộ công cụ có giá trị dài hạn cho doanh nghiệp. Khi dữ liệu đủ sâu và thử nghiệm đủ rộng, các nhà tiếp thị có thể tự tin hơn trong việc đưa ra các quyết định mang tính chiến lược. Vai trò của MMA là chuyển hóa tri thức nghiên cứu thành những mô hình và phương pháp có thể áp dụng thực tế, an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh chiều sâu nghiên cứu, MMA còn xây dựng không gian hợp tác liên ngành, nơi các nguyên tắc về phát triển bền vững, đạo đức dữ liệu và đổi mới được chuyển hóa thành các thực hành có thể đo lường. Trong giai đoạn tái định vị, MMA khẳng định vai trò là “phòng thí nghiệm tăng trưởng” của ngành Marketing – nơi tri thức, công nghệ và con người hội tụ để kiến tạo giá trị và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong dài hạn.