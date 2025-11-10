Một doanh nghiệp bất ngờ giảm thành viên hội đồng quản trị

TPO - Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC muốn giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 từ 8 người xuống còn 5 người.

Tuần này, có 19 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 14 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 2 công ty phát hành thêm, 2 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu.

Hội đồng quản trị giảm từ 8 còn 5

Công ty CP Đầu tư thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) thông qua chủ trương về việc kiện toàn và sắp xếp lại cơ cấu quản trị nhằm phù hợp với mô hình doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả điều hành, tăng tính linh hoạt và đáp ứng định hướng phát triển mới với số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 là 5 người, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 là 4 người.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị SMC sẽ giảm từ 8 về 5 thành viên.

Tại thời điểm ngày 30/6, SMC có 7 thành viên hội đồng quản trị và 3 thành viên ban kiểm soát.

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 10, SMC đã miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị là ông Hứa Vũ và bà Nguyễn Thị Ngọc Loan để bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị mới là ông Phạm Hoàng Anh - tân Chủ tịch Hội đồng quản trị SMC, ông Hoàng Trung Dũng và ông Nguyễn Ngọc Anh Duy. SMC cũng bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Quang Trung, bà Thái Thị Vân Anh.

Tiếp đó, SMC nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Kinh Luân, đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Vũ Anh Nguyên, đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Quang Trung. Các ông Luân, ông Nguyên và ông Trung từ nhiệm dựa trên sự thống nhất về việc tinh gọn, sắp xếp lại cơ cấu quản trị. Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị SMC dự kiến giảm từ 8 về 5 thành viên.

Ông Bùi Minh Lực vừa mua thêm 2.994.000 cổ phiếu VRC của Công ty CP Bất động sản và Đầu tư VRC (mã chứng khoán: VRC) để nâng sở hữu lên 20,35% vốn điều lệ. Trước đó, vào ngày 15/8, ông Lực đã mua vào 1.396.700 cổ phiếu. Ngày 20/8, ông Lực mua thêm 2.439.800 cổ phiếu. Đến ngày 25/8, ông Lực mua 1.045.800 cổ phiếu.

Tại ngày 30/6, VRC có 2 cổ đông lớn gồm bà Trần Thị Vân nắm 16,6% vốn và Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội sở hữu 14,5% vốn, còn 68,9% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông khác. Như vậy, ông Lực trở thành cổ đông lớn nhất tại VRC.

Masan Consumer lên sàn HoSE

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - mã chứng khoán: MCH).

Theo đó, với vốn điều lệ hơn 10.676 tỷ đồng, Masan Consumer sẽ đăng ký niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu trên sàn HoSE. Tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết là Công ty CP Chứng khoán Vietcap.

Masan Consumer sẽ đăng ký niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu trên sàn HoSE.

Ngày 14/11 tới, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện là 4%/cổ phiếu. Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, GVR sẽ chi 1.600 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Trong cơ cấu cổ đông của GVR có Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nắm 96,77% vốn, dự kiến nhận về hơn 1.548 tỷ đồng.