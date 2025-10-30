Vì sao nhiều doanh nghiệp 'bốc hơi' lợi nhuận?

TPO - Trong mùa báo cáo tài chính quý III năm nay, liên tiếp doanh nghiệp lên tiếng về việc chênh lệch kết quả kinh doanh so với cùng kỳ. Có doanh nghiệp "bốc hơi" gần như hoàn toàn doanh thu bán hàng, dẫn đến lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC, doanh nghiệp phải giải trình kết quả hoạt động kinh doanh trên báo cáo tài chính nếu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước.

CTCP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy (mã TCH) vừa có văn bản giải trình về chênh lệch lợi nhuận quý II năm so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính riêng, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Hoàng Huy chỉ đạt 23,01 tỷ đồng, giảm tới 97,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn đạt 157,93 tỷ đồng, chỉ giảm 70,97%, nhờ khoản thu tài chính từ việc chia cổ tức của các công ty con.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của TCH đạt 345,98 tỷ đồng, giảm 75,6%, còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất ở mức 56,34 tỷ đồng, giảm 78,17% so với cùng kỳ.

Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ của TCH giảm tới 97% so với cùng kỳ. Ảnh màn hình.

Lý giải cho sự sụt giảm mạnh này, Hoàng Huy cho biết các dự án lớn như Hoàng Huy New City, Hoàng Huy Grand Tower, Hoang Huy Commerce ' Tòa H1, Gold Tower đã hoàn tất bàn giao và ghi nhận doanh thu trong các kỳ trước. Trong khi đó, các dự án trọng điểm mới như Hoàng Huy Green River, Hoàng Huy Commerce - Tòa H2, Hoàng Huy New City - II đang trong quá trình triển khai, chưa đến giai đoạn bàn giao sản phẩm nên chưa phát sinh doanh thu lớn trong kỳ.

Tính đến ngày 30/9, công ty ghi nhận 3.086 tỷ đồng tiền người mua trả trước cho các dự án bất động sản, trong đó Hoàng Huy New City - II chiếm 1.884 tỷ đồng và Hoàng Huy Green River chiếm 965 tỷ đồng. Do đó, doanh thu và lợi nhuận chủ yếu sẽ được ghi nhận vào các quý cuối năm tài chính 2025, khi một phần sản phẩm được bàn giao cho khách hàng.

Doanh nghiệp thành viên khác của Tập đoàn Hoàng Huy là CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV (mã CRV) cũng vừa giải trình về việc lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài riêng, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 23,01 tỷ đồng, giảm 21,79% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 9,80 tỷ đồng, giảm 75,66%.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 73,47 tỷ đồng, giảm 84,19%; lợi nhuận sau thuế đạt 20,98 tỷ đồng, giảm 67,49% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp cho biết, trong kỳ công ty tập trung triển khai dự án trọng điểm khu đô thị mới Hoàng Huy New City – II tại Hải Phòng. Tính đến ngày 30/9, công ty đã ghi nhận khoản người mua trả tiền trước cho các dự án là 1.965 tỷ đồng Dự kiến các quý cuối năm tài chính 2025, công ty sẽ bàn giao một phần các sản phẩm thấp tầng của dự án này và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án.

Đối với các dự án Hoàng Huy Commerce (tòa H1), Hoàng Huy Grand Tower tại Hải Phòng và Gold Tower tại Hà Nội, doanh nghiệp cho biết các dự án này đã hoàn thành và bàn giao nhà ở cho khách hàng nên doanh thu từ bán sản phẩm đã ghi nhận trong các kỳ trước, không còn đáng kể trong quý vừa qua. Do vậy, kết quả kinh doanh ở mức thấp, giảm so với cùng kỳ.

Từng là biểu tượng của taxi truyền thống tại TPHCM, nhưng trước cạnh tranh từ các hãng xe công nghệ, kết quả kinh doanh của Vinasun tiếp tục đi lùi trong những quý gần đây. Ảnh minh họa.

Lợi nhuận của taxi Vinasun cũng giảm mạnh, khiến doanh nghiệp phải thực hiện giải trình theo quy định. CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã VNS) cho biết, doanh thu kinh doanh trong quý III giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến kết quả lợi nhuận quý này sụt giảm đáng kể.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo tài chính công ty mẹ đạt 7,79 tỷ đồng, giảm 11,75 tỷ đồng, tương ứng giảm 60,1% so với quý III/2024. Lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính hợp nhất đạt 9,25 tỷ đồng, giảm 11,73 tỷ đồng, tương ứng giảm 55,9% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp trên sàn ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, lên tới 3 con số. CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã VSH) báo lợi nhuận sau thuế quý III đạt 211,1 tỷ đồng, tăng 133,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 171,31% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo giải trình, kết quả tăng trưởng chủ yếu nhờ hoạt động sản xuất điện, và hoạt động tài chính. Quý III, tình hình thủy văn thuận lợi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, lượng mưa kéo dài giúp lưu lượng nước về hồ chứa tốt hơn so với cùng kỳ. Sản lượng điện thương phẩm đạt 559,94 triệu kWh, tăng 42%, tương ứng doanh thu sản xuất điện đạt 556 tỷ đồng, tăng 40% so với quý III/2024.

Chi phí sản xuất điện tăng 26,77 tỷ đồng (hơn 10%), chủ yếu do thuế phí và chi phí liên quan, nhưng lợi nhuận sản xuất điện vẫn đạt 132,9 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lợi nhuận tài chính quý III đạt 15,87 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ, chủ yếu do chi phí tài chính giảm 15,69 tỷ đồng (24%) nhờ các ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất vay và dư nợ vay giảm dần.