Doanh nghiệp báo lãi, vì sao nhà đầu tư chứng khoán rụt rè?

Việt Linh
TPO - Nhiều cổ phiếu phát tín hiệu tích cực sau kết quả kinh doanh quý III khả quan, nhưng thị trường vẫn cho thấy dấu hiệu chững lại khi thanh khoản suy giảm. Kết phiên hôm nay (29/10), VN-Index tăng nhẹ vượt 1.685 điểm.

Nhiều cổ phiếu phát tín hiệu tích cực sau kết quả kinh doanh quý III khả quan, nhưng thị trường vẫn cho thấy dấu hiệu chững lại khi thanh khoản suy giảm. Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ vượt 1.685 điểm.

Trong phiên hôm nay, loạt doanh nghiệp tiếp tục công bố kết quả kinh doanh quý III khả quan. Nhóm VN30 có Hòa Phát (HPG) ghi nhận doanh thu 36.794 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.012 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 33% so với cùng kỳ năm trước.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) đạt doanh thu thuần 9.294 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.619 tỷ đồng - gấp đôi cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế hơn 2.187 tỷ đồng.

Cả GVR, HPG đều tăng giá, HPG trong top cổ phiếu dẫn dắt thị trường. VN-Index còn được củng cố đà hồi phục với sự đồng thuận của nhóm ngân hàng, VCB, BID, HDB, CTG, VPB, LPB… chiếm áp đảo trong nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất hôm nay.

screen-shot-2025-10-29-at-163201.png
Với đà tăng với VJC, khối tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được Forbes ước tính ở mức 4,5 tỷ USD.

Cổ phiếu hàng không duy trì vai trò nâng đỡ thị trường. VJC tiếp tục lập đỉnh mới, tăng 4,1% lên 195.100 đồng/cổ phiếu với hơn 2,3 triệu đơn vị khớp lệnh. Cổ phiếu của hãng bay giá rẻ tiếp tục cũng giữ mức tăng mạnh nhất trong rổ VN30.

Ở chiều ngược lại, trong nhóm vốn hoá lớn, các mã “họ” Vingroup gây áp lực, với VIC, VHM, VRE, VPL lần lượt là 4 mã giao dịch tiêu cực nhất, lấy đi gần 11 điểm của VN-Index. VIC giảm 3,7%, VHM giảm 3%.

Dòng tiền giữ trạng thái thận trọng, thanh khoản duy trì mức thấp. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là sự luân chuyển của dòng tiền tới nhóm vốn hoá vừa (midcap), tiêu biểu là các cổ phiếu cảng biển với HAH, GMD, SGP, PHP,..

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,33 điểm (0,32%) lên 1.685,83 điểm. HNX-Index tăng 1,26 điểm (0,47%) lên 268,04 điểm; UPCoM-Index tăng 1,68 điểm (1,51%) lên 112,64 điểm.

Thanh khoản sàn HoSE chỉ hơn 24.700 tỷ đồng. Khối ngoại quay lại bán ròng hơn 1.577 tỷ đồng, tập trung vào ACB, MBB, VIX, SSI, HPG…

Việt Linh
