Kinh tế

Google News

Có tin báo cáo tài chính doanh nghiệp, chứng khoán sẽ 'thoát hiểm'?

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau tuần giao dịch “đáng quên” với cú giảm kỷ lục hơn 94 điểm, VN-Index hồi phục nhẹ nhưng vẫn kết tuần dưới ngưỡng 1.700. Tuần tới, giới phân tích dự báo VN-Index có thể rung lắc kiểm định lực cầu, trong khi dòng tiền dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu cơ bản, có kết quả kinh doanh quý III tích cực.

Chứng khoán trong nước vừa trải qua tuần giao dịch nhiều biến động. Ngay phiên đầu tuần, VN-Index ghi nhận mức giảm kỷ lục hơn 94 điểm, hơn 100 cổ phiếu nằm sàn. Thị trường sau đó phục hồi nhẹ trong hai phiên kế tiếp, quanh vùng 1.620 điểm. Tuy nhiên, đà hồi phục không đủ kéo chỉ số trở lại mốc tâm lý 1.700 điểm.

Kết tuần, VN-Index giảm 2,77% xuống 1.683,18 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía giảm, phản ánh áp lực chốt lời mạnh tại các nhóm cổ phiếu đã tăng tốt thời gian qua như chứng khoán, ngân hàng, thủy sản, cảng biển và xây dựng.

Ngược lại, dòng tiền có xu hướng tìm đến những mã đã điều chỉnh sâu và tích lũy dài trong các nhóm công nghệ, viễn thông, bán lẻ - đặc biệt là những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý III tăng trưởng tích cực.

minhoaTCNH21.7.jpg
Chứng khoán trong nước vừa trải qua tuần giao dịch nhiều biến động.

Thanh khoản toàn thị trường cải thiện, dòng tiền vẫn luân chuyển, thể hiện lực bán mạnh tại nhóm đầu cơ nhưng đồng thời xuất hiện lực mua ở các mã cơ bản tốt, có nền giá hấp dẫn quanh vùng hỗ trợ của tháng 4-5/2025. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng, kéo dài tuần thứ 14 liên tiếp, tổng giá trị hơn 4.360 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định, VN-Index đang trong nhịp phục hồi kiểm định lại vùng 1.700 điểm sau khi bật tăng tốt từ vùng hỗ trợ 1.620-1.630 điểm.

Ngưỡng kháng cự quan trọng kế tiếp được xác định quanh 1.730 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất trong phiên giảm mạnh ngày 20/10. Dưới tác động của nhóm cổ phiếu dẫn dắt và VN30, chỉ số đang bước vào giai đoạn tích lũy sau nhịp tăng kéo dài, trong khi áp lực cung giá cao gia tăng ở nhiều mã mang tính đầu cơ.

unnamed.png
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế quý III các ngành. Thống kê: YSVN.

Theo SHS, đà tăng mạnh của thị trường kể từ tháng 4/2025 đã kết thúc, mở ra giai đoạn phân hóa rõ nét. Cụ thể, nhóm cổ phiếu đã tăng nóng, sử dụng đòn bẩy cao chịu áp lực bán mạnh; trong khi đó, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các mã cơ bản, có giai đoạn điều chỉnh dài, giá về vùng hấp dẫn của tháng 4, tháng 5 năm nay, cùng triển vọng lợi nhuận quý III tích cực.

“Chúng tôi giữ quan điểm thận trọng, lựa chọn cơ hội đầu tư mới dựa trên vùng định giá hợp lý và kết quả kinh doanh thực chất của doanh nghiệp”, chuyên gia khuyến nghị,

Theo chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, trong ngắn hạn, thị trường sẽ thiên về xu hướng tích cực hơn là tiêu cực, với khả năng cao sẽ tiếp tục duy trì sideway đi lên trong biên độ hẹp. Dù vậy, xu hướng tăng mạnh sẽ khó xảy ra ngay, do dòng tiền vẫn chưa có sự lan tỏa toàn diện. Khả năng trong đầu tuần tới, thị trường có thể xuất hiện một phiên rung lắc hoặc rũ bỏ nhẹ để kiểm định lại lực cầu, trước khi lấy lại nhịp tăng ổn định hơn.

Liên quan đến rủi ro sử dụng đòn bẩy tài chính thời điểm này, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích, Khối Khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam lưu ý, margin trên thị trường tiếp tục xác lập đỉnh kỷ lục mới trong quý 3/2025 vừa qua. Tuy nhiên, tăng trưởng dư nợ chỉ đạt mức 69.47% so với cùng kỳ (thấp hơn mức tăng trưởng dư nợ quý II/2021 là 137%).

Tỷ lệ margin/vốn chủ sở hữu ở mức 1,1 lần (thấp hơn mức tối đa 2 lần và mức đỉnh lịch sử 2021 là 1,5 lần). Như vậy, mặc dù quy mô margin ở mức cao nhưng các tỷ lệ margin hiện vẫn chưa ở mức quá “nóng” so với trong lịch sử và mở ra dư địa tăng trưởng vẫn còn.

Theo cập nhật của Yuanta, đến thời điểm hiện tại đã có 589/1.594 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý III, trong đó dầu khí và bất động sản là hai nhóm tăng trưởng mạnh nhất cả về doanh thu lẫn lợi nhuận sau thuế.

Việt Linh
#Chứng khoán Việt Nam #VN-Index #thị trường chứng khoán #dòng tiền #đầu tư chứng khoán #báo cáo tài chính quý III #xu hướng thị trường

