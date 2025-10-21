Chứng khoán ra sao sau ngày ‘đen tối’?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Lực cầu mạnh lên trong phiên chiều củng cố đà hồi phục cho VN-Index, đặc biệt với sự hồi phục, dẫn dắt của nhóm cổ phiếu của DN vốn hóa lớn. VN30-Index tăng hơn 45 điểm, với FPT, HDB tăng trần.

Chỉ số chính lấy lại sắc xanh ngay giờ mở cửa, tuy nhiên, bên mua - bán liên tục giằng co, áp lực bán nhiều thời điểm lấn át, đẩy VN-Index về dưới tham chiếu. Diễn biến giằng co tiếp tục trong phiên sáng, và phải tới sau 14h, xu hướng hồi phục mới trở nên rõ nét hơn. Dòng tiền nhanh chóng nhập cuộc, tập trung vào nhóm ngân hàng, chứng khoán và một số cổ phiếu lớn.

Các mã dẫn dắt thị trường lấy lại sắc xanh, mở rộng đà tăng. Trong đó, VIC trở lại vị trí đầu kéo, với đóng góp gần 8 điểm cho VN-Index. VHM đứng thứ 2. Cổ phiếu Vingroup tăng 4,4% lên 203.400 đồng/đơn vị. Đồng loạt các mã trong ngành như VHM, VRE, VPL tăng giá.

screenshot-2025-10-21-155504.png
Nhóm VN30 có FPT, HDB tăng trần.

Đáng chú ý, rổ VN30 có FPT, HDB tăng trần. SSB, LPB, VJC cũng có thời điểm đạt mức giá trần, nhưng đến cuối phiên thu hẹp đà tăng. Với FPT, đây là lần đầu tiên cổ phiếu này tăng trần kể từ trung tuần tháng 4. Đến kết phiên, cổ phiếu vẫn duy trì trạng thái trắng bên bán, trong khi bên mua còn hơn 3,8 triệu đơn vị dư mua giá trần.

Diễn biến đáng chú ý của FPT ghi nhận sau khi tập đoàn này công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, với doanh thu gần 49.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau chuỗi bán ròng kéo dài với FPT, khối ngoại hôm nay cũng quay lại mua ròng gần 5,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 530 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường hồi phục, dòng tiền còn lan tỏa đến nhiều cổ phiếu khác, tiếp tục là ngân hàng, chứng khoán. VIX đứng đầu về thanh khoản với giá trị gần 3.100 tỷ đồng. Lần lượt SHB, MSN, HPG, GEX, FPT, VPB, CII theo sau.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 27 điểm (1,65%) lên 1.663,4 điểm. HNX-Index tăng 1,63 điểm (0,62%) lên 264,6 điểm. UPCoM-Index giảm 0,85 điểm (0,77%) xuống 109,4 điểm.

Thanh khoản giảm so với phiên bán tháo hôm qua, giá trị giao dịch HoSE đạt hơn 47.100 tỷ đồng. Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh 2.443 tỷ đồng, tập trung vào FPT, SSI, TCX, HPG… Hôm nay cũng là phiên đầu tiên TCX của Chứng khoán TCBS chào sàn sau khi IPO thành công.

Việt Linh
