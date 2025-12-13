Phú Thọ xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026 ở mức 11%

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 đạt khoảng 11%, cao hơn mức mục tiêu dự kiến Chính phủ giao (trên 10%). Đây được xem là kịch bản tăng trưởng cao, thể hiện quyết tâm chính trị lớn của toàn tỉnh trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vừa xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 của tỉnh năm 2026. Theo kịch bản, năm 2025, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh ước đạt 10,52%, vượt kế hoạch đề ra, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao; đứng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đưa ra kịch bản phát triển kinh tế – xã hội năm 2026 với mục tiêu đưa địa phương trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Tây Hà Nội và toàn vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Trong đó, khu vực công nghiệp – xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực chính của tăng trưởng, với mức tăng dự kiến khoảng 16%. Khu vực dịch vụ được kỳ vọng tăng khoảng 9%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 3,5%...

Với cơ cấu này, tăng trưởng GRDP năm 2026 của tỉnh được kỳ vọng đạt mức cao, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Một trong những cơ sở quan trọng để tỉnh Phú Thọ xây dựng kịch bản tăng trưởng cao là triển vọng phục hồi của kinh tế thế giới và xu hướng mở rộng thương mại, xuất khẩu trong năm 2026. Đây được coi là điều kiện thuận lợi để khu vực công nghiệp gia tăng đơn hàng, mở rộng sản xuất và nâng cao sản lượng.

Trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh đã có 75 dự án công nghiệp đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dự kiến trong năm 2026, sẽ có thêm trên 79 dự án hoàn tất thủ tục đầu tư và chính thức vận hành. Nhiều dự án có quy mô lớn, sử dụng công nghệ hiện đại, tạo ra giá trị gia tăng cao trong các lĩnh vực như linh kiện điện tử, quang học, cơ khí chính xác, vật liệu xây dựng và chế biến công nghiệp.

Bên cạnh các dự án mới, nhiều cơ sở sản xuất đã hoạt động ổn định từ những năm trước tiếp tục mở rộng quy mô, gia tăng sản lượng. Sản lượng các sản phẩm chủ lực như linh kiện điện tử, máy tính xách tay, ô tô, xe máy, gạch ốp lát, phân bón và điện sản xuất được dự báo sẽ tăng khá so với năm 2025.

Theo tính toán, khu vực công nghiệp – xây dựng năm 2026 dự kiến tạo ra khoảng 111 nghìn tỷ đồng giá trị tăng thêm (theo giá so sánh năm 2010). Chỉ số sản xuất công nghiệp dự kiến tăng 18,7%; giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng khoảng 16,5% và đóng góp khoảng 7 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP chung của tỉnh.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục được xác định là nền tảng ổn định kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh và sinh kế cho người dân nông thôn. Tỉnh Phú Thọ tiếp tục cơ cấu lại sản xuất theo hướng phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chế biến sâu và xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng. Các sản phẩm chủ lực như chè, bưởi, cam, chuối, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản lồng bè, gỗ và sản phẩm từ gỗ tiếp tục được đầu tư nâng cao giá trị.

Dự kiến năm 2026, giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt khoảng 23,9 nghìn tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 3,5% so với năm 2025, đóng góp khoảng 0,36 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP toàn tỉnh.

Khu vực dịch vụ cũng được dự báo tiếp tục tăng trưởng tích cực, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, vận tải, lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Khi việc làm và thu nhập của người dân được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng gia tăng sẽ tạo thêm động lực cho khu vực dịch vụ phát triển.

Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ - du lịch năm 2026 dự kiến đạt khoảng 63,5 nghìn tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng trên 9% so với năm 2025 và đóng góp khoảng 2,37 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của tỉnh.