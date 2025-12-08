Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phú Thọ yêu cầu cán bộ không mặc váy ngắn, quần jeans đi làm

TPO - UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi làm việc tại công sở phải mặc váy phải dài quá đầu gối, không được xẻ tà quá cao, không mặc váy liền áo không có ve cổ, không mặc quần bò (jeans) và không mặc áo phông không có cổ…

phu-tho-cam-mac-vay.jpg
Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không mặc váy ngắn quá đầu gối, không mặc quần bò.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quy chế văn hóa công sở mới, áp dụng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Quy chế đặt ra các yêu cầu, chuẩn mực cụ thể về tác phong làm việc, ứng xử, đạo đức, sử dụng điện thoại cũng như trang phục, nhằm xây dựng môi trường công sở văn minh, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Trong đó, quy định về trang phục nhận được nhiều sự quan tâm. Theo quy chế, khi thi hành nhiệm vụ, cán bộ và người lao động phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc và thuần phong mỹ tục. Quy định nêu rõ váy phải dài quá đầu gối, không được xẻ tà quá cao, không mặc váy liền áo không có ve cổ, không mặc quần bò (jeans) và không mặc áo phông không có cổ.

Bên cạnh đó, việc sử dụng giày hoặc dép có quai hậu là bắt buộc để đảm bảo sự chỉnh tề. Tỉnh cũng khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức mặc bộ comple, thắt cà vạt hoặc áo dài truyền thống,riêng bộ phận “một cửa” có thể áp dụng đồng phục riêng để tạo hình ảnh chuyên nghiệp khi tiếp dân.

Ngoài yêu cầu về trang phục, Quy chế văn hóa công sở cũng quy định chi tiết về chuẩn mực ứng xử, bao gồm thái độ tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp, giao tiếp lịch sự, đúng mực với người dân, sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, chuẩn mực, hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ làm việc, đặc biệt trong quá trình tiếp dân hoặc tham gia các cuộc họp.

Về môi trường làm việc, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chú trọng bố trí khuôn viên công sở và phòng làm việc theo hướng sạch đẹp, khoa học, tạo không gian làm việc trang nghiêm, hiện đại. Quy chế nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

UBND tỉnh Phú Thọ cho biết việc ban hành Quy chế văn hóa công sở nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy, trung thực, hoàn thành nhiệm vụ và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân. Đồng thời, quy chế cũng là một phần trong lộ trình cải cách hành chính, chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền số tại địa phương.

