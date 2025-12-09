Địch Lệ Nhiệt Ba rơi vào tình cảnh xấu hổ

TPO - Địch Lệ Nhiệt Ba đang đứng ở vị trí rất xấu hổ trong giới giải trí, thậm chí người hâm mộ cũng quay lưng lại với mỹ nhân Tân Cương.

Trang 163 đưa tin bộ phim Kiêu khởi thanh nhưỡng (tên khác: Đất xanh sinh cú hoặc Cú rời đất xanh) do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc đóng chính kết thúc phát sóng với thành tích bết bát khiến mỹ nhân Tân Cương rơi vào tình trạng xấu hổ.

Một mình đi lùi

Theo đó, bộ phim Kiêu khởi thanh nhưỡng vốn được kỳ vọng nhưng sau thời gian ra mắt lượt xem trung bình không đạt 20 triệu/tập. Thậm chí, phim còn bị rút quảng cáo trong những tập cuối. Đáng nói, trong những tập đầu, Kiêu khởi thanh nhưỡng đã có màn mở đầu khả quan, phim nhanh chóng phá kỷ lục về độ hot trên nền tảng Tencent Video, tác phẩm còn thu về loạt quảng cáo ấn tượng. Thế nhưng càng chiếu, dự án của Địch Lệ Nhiệt Ba càng mất đi người xem, cuối cùng còn bị rút hết quảng cáo.

Theo 163, thực trạng của Địch Lệ Nhiệt Ba khó khăn, ngượng ngùng bởi những nữ diễn viên đối thủ như Dương Tử, Triệu Lộ Tư hay Bạch Lộc đều có phim phát sóng thành công trong những năm gần đây. Không chỉ vậy, khả năng thu hút nhà đầu tư của họ tốt, không để xảy ra tình trạng nhà quảng cáo bỏ chạy như mỹ nhân Tân Cương.

Phim mới của Nhiệt Ba thất bại thảm hại.

Nguồn tin cũng thống kê vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Nhiệt Ba là Phượng Cửu trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa từ 2016. Bộ phim có danh tiếng khá nhất cũng là Em là niềm kiêu hãnh của anh (2020). Điều đó cho thấy trong 5 năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba đã thụt lùi trong sự nghiệp điện ảnh.

Những thất bại liên tiếp ở mảng phim ảnh khiến mỹ nhân Tân Cương giờ chỉ có thể trông chờ việc đánh bóng tên tuổi nhờ những màn xuất hiện trên thảm đỏ. Tuy nhiên, theo Sina, với một diễn viên, tác phẩm và vai diễn vẫn là yếu tố cốt lõi để ghi dấu ấn với khán giả, nâng cao địa vị trong giới giải trí. Song, đây là điều Địch Lệ Nhiệt Ba không thể thực hiện được.

Trang 163 đánh giá vai diễn Nhiếp Cửu La trong Kiêu khởi thanh nhưỡng như được "đo ni đóng giày" cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhiếp Cửu La được xây dựng là nhân vật lạnh lùng bí ẩn, tài năng võ thuật và khả năng ứng biến với tình huống nguy hiểm vượt trội. Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba có vẻ đẹp sắc sảo, mạnh mẽ, vì vậy được đánh giá phù hợp với nhân vật.

Trong các cảnh hành động, Nhiệt Ba thể hiện khá tốt, động tác dứt khoát mạnh mẽ. Tuy nhiên, nữ diễn viên yếu ở các cảnh thể hiện tâm lý, cô mang lại cảm giác gồng, gượng gạo thiếu tự nhiên. Đặc biệt đôi lông mày của Nhiệt Ba trở thành điểm xấu trong các cảnh khóc. Nữ diễn viên cũng liên tục nhăn mày để thể hiện cảm xúc và bị chê là "có diễn xuất bằng lông mày". Trong một số cảnh khác, Nhiệt Ba luôn diễn như đang quay quảng cáo, đẹp nhưng vô hồn. Chính vì vậy khán giả dần chán nản bỏ xem phim. Những người yêu thích Nhiếp Cửu La trong tiểu thuyết gốc còn chê cô đã phá hỏng nhân vật.

Cảnh khóc của Nhiệt Ba bị chê xấu.

Theo 163, trong suốt quá trình chiếu phim Kiêu khởi thanh nhưỡng, chỉ số độ hot của nhân vật Nhiếp Cửu La do trang Vlinkage thống kê chỉ có vài ngày vượt qua 9 điểm. Đây thực sự là dấu hiệu bất ổn với Địch Lệ Nhiệt Ba. Bởi chỉ số này do người hâm mộ của diễn viên góp công sức đẩy lên cao, tạo độ thảo luận trên các trang mạng. Chỉ số nhân vật thấp chứng minh chính người hâm mộ mỹ nhân Tân Cương cũng không mặn mà với tác phẩm của cô. Tình trạng trầm lắng này trái ngược hẳn với khi Dương Tử, Triệu Lộ Tư hay Bạch Lộc, Ngu Thư Hân ra mắt tác phẩm mới.

Tình thế khó khăn của Địch Lệ Nhiệt Ba

Theo 163, hiện tại các dự án còn lại của Nhiệt Ba không được đánh giá cao. Trong đó, bộ phim hiện đại Tuy không thể có được tất cả là dạng phim ngắn mang tính thử nghiệm. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba gần như đóng 4 vai. Mỹ nhân Tân Cương đóng hai cô gái có ngoại hình và tên giống nhau, đều là Vệ Lam. Tuy nhiên, họ có xuất thân, hoàn cảnh sống hoàn toàn khác biệt. Cả hai bất ngờ gặp nhau tại một thị trấn nhỏ do máy bay phải hạ cánh khẩn cấp để tránh bão. Sau đó, họ bước vào trò chơi hoán đổi thân phận để trải nghiệm cuộc sống của nhau.

Thế nhưng, sau khi hưởng thụ cuộc sống sung sướng, Vệ Lam B không muốn trở về với làng quê nhỏ bé nên phản bội và lên kế hoạch trừ khử Vệ Lam A. Bên cạnh đó, họ còn phải đối mặt với bí mật khó nói của đối phương. Để khán giả có thể nhận ra cô đang đóng nhân vật nào hoàn toàn không đơn giản. Vì vậy, dự án này là cơ hội nhưng cũng là thử thách lớn với Nhiệt Ba.

Chủ đề phim cũng bị đánh giá không quá thu hút, Địch Lệ Nhiệt Ba rất dễ rơi vào tình cảnh của Triệu Lệ Dĩnh. Năm 2025, Triệu Lệ Dĩnh cũng thử thách bản thân với bộ phim ngắn Tại nhân gian. Tuy nhiên, nội dung phim bị đánh giá khó hiểu, thiếu sức hấp dẫn với khán giả, vì vậy Tại nhân gian trở thành tác phẩm có lượt xem thấp nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Dù sự thất bại của một bộ phim không ảnh hưởng tới địa vị, danh tiếng của nữ diễn viên họ Triệu nhưng đây cũng bị đánh giá là bước đi sai lầm.

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba còn không có chỗ đứng vững chắc, lượng khán giả hùng hậu như đàn chị. Diễn xuất của cô luôn gây tranh cãi, nếu dự án Tuy không thể có được tất cả thất bại sẽ ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của mỹ nhân Tân Cương.

Địch Lệ Nhiệt Ba giờ chỉ duy trì độ hot tên tuổi nhờ những màn đi thảm đỏ.

Một dự án khác của Địch Lệ Nhiệt Ba là phim cổ trang Mộ Tư Từ đóng cùng Trần Phi Vũ đã quay xong. Hình tượng quỷ vương trong phim khá mới mẻ, nhưng Nhiệt Ba và đàn em lại bị chê không hợp nhau. Tạo hình cổ trang của mỹ nhân Tân Cương cũng gây lo lắng vì già dặn kém sắc.

Theo QQ, hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba khó tìm bạn diễn ưng ý. Trước đó, bạn diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba đều là những người đã có danh tiếng và lượng fan ổn định, phim được chuyển thể từ những tiểu thuyết nổi tiếng, có danh tiếng sẵn. Nhưng tác phẩm của họ vẫn không thể thu hút người xem do nội dung và chất lượng sản xuất phim kém.

Khả năng diễn xuất hạn chế của mỹ nhân Tân Cương làm ảnh hưởng tới bạn diễn và thành tích phim. Vì vậy, nhiều ngôi sao từ chối hợp tác với cô. Địch Lệ Nhiệt Ba bị ví là Angelababy thứ hai, một "bình hoa di động" không thể gánh vác thành công của phim. Trong khi đó, bản thân Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không muốn phải nhường lại quyền lợi của mình, xếp sau bạn diễn.