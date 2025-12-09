Bi kịch cuối đời của Thương Tín

TPO - Diễn viên Thương Tín - tài tử nổi tiếng của màn ảnh Việt thập niên 1980-1990 - qua đời lúc 18h50 ngày 8/12 tại nhà riêng ở Phan Rang sau thời gian dài sức khỏe suy kiệt. Từng là ngôi sao được săn đón với hơn 200 vai diễn, nhưng ở nửa cuối đời, ông trải qua nhiều thăng trầm. Những năm cuối đời, ông sống chật vật, chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của đồng nghiệp và mạnh thường quân.

Tài tử điện ảnh lừng lẫy một thời

Diễn viên Thương Tín qua đời lúc 18h50 ngày 8/12 tại nhà riêng ở Phan Rang, Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa). Ông qua đời do tuổi cao, sức yếu sau thời gian dài suy kiệt và không thể đi lại. Hiện gia đình đang lo hậu sự nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang. Ông là con đầu, sau ông còn 8 người em cả trai lẫn gái, gia đình chỉ có mình ông theo nghệ thuật. Khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương nhưng lại được nhớ đến thông qua hàng trăm vai diễn trên màn ảnh.

Những vai diễn thời trẻ của Thương Tín gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Cải lương là niềm đam mê của ông từ nhỏ, khi mới 13 tuổi, Thương Tín đã bỏ nhà trốn theo một gánh hát cải lương chỉ để được vào vai lính, vai tốt và theo đoàn lưu diễn ở khắp nơi.

Sau đó, gia đình gửi ông vào học tại Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ ở Sài Gòn. Khi mới ra trường, ông công tác ở Đoàn kịch nói Cửu Long Giang (TP HCM) rồi đến Đoàn kịch Kim Cương. Tại Đoàn Kim Cương, ông được đóng cặp với kỳ nữ Kim Cương và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với những vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như: Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia, Trà hoa nữ...Thương Tín đã diễn tổng cộng trên 100 vai kịch, hai phần ba số đó là vai chính, vai kép độc.

Thành công với sân khấu cải lương, Thương Tín bắt đầu chuyển hướng, tham gia vào lĩnh vực điện ảnh. Lĩnh vực điện ảnh còn khiến nam nghệ sĩ nổi bật hơn nữa. Những tác phẩm ông tham gia có thể kể đến Nắng đỏ, Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa, Bài ca không quên, Vụ án viên đạn lạc, Săn bắt cướp, Ngũ quái Sài Gòn, Già gân, mỹ nhân và găng tơ, Canh bạc cuộc đời…

Thương Tín sở hữu vẻ ngoài rắn rỏi, mạnh mẽ khiến nhiều khán giả nữ mê mẩn.

Vai đầu tiên Thương Tín đến với điện ảnh là vai Vĩnh - chàng trai yêu thiết tha miền đồng bằng nắng đỏ với cả tâm hồn say đắm của tuổi trẻ trong phim Nắng đỏ của đạo diễn Lâm Tới. Tình yêu của anh làm cuốn hút cả cô bạn gái của mình.

Sau vai Vĩnh tạo ấn tượng tốt, đến nay Thương Tín đã có đến hàng trăm vai diễn trong nhiều bộ phim hay khác. Thương Tín tham gia hầu hết xưởng phim truyện trong nước, cộng tác với nhiều đạo diễn và diễn viên với phong cách làm việc khác nhau. Đạo diễn nào cũng nhận thấy ở Thương Tín tác phong làm việc nghiêm túc, một bản chất nghề nghiệp vững vàng và giàu tình sáng tạo.

Bên cạnh vẻ ngoài rắn rỏi, lối diễn đầy phóng khoáng cũng giúp Thương Tín tạo dấu ấn. Ông có khả năng đoán định phát triển tâm lý và diễn tả chuẩn xác những động tác ngoại hình, tạo nên bản chất của nhân vật. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ nỗi sợ lặp lại chính mình, vì thế mỗi vai diễn đều được ông nghiên cứu kỹ càng.

Vào thập niên 1980-1990, lịch quay của ông kín mít mỗi ngày. Dù bận rộn, các đạo diễn vẫn kiên trì chờ bằng được vì ông tạo ra sức hút đặc biệt. Ở tuổi 27, Thương Tín đã trở thành ngôi sao lớn, được Guinness Việt Nam ghi nhận là nghệ sĩ đóng nhiều phim nhất trong một năm. Tính đến năm 2015 ông đã góp mặt trong hơn 200 phim.

Sự sa ngã và cuộc sống cuối đời chông chênh

Thương Tín từng là gương mặt lừng lẫy một thời trên màn ảnh Việt. Tuy nhiên, hào quang đến quá sớm khiến ông mắc nhiều sai lầm. Thời còn đỉnh cao, ông từng bị bắt vì tội đánh bạc, sa vào những cuộc chơi thâu đêm bên các bóng hồng.

Thương Tín vốn là nghệ sĩ đào hoa, ông đã có cuộc tình với nhiều nữ nghệ sĩ. Cuối cùng ông cưới ca sĩ Mỹ Dung, có một người con trai. Sau đó, ông theo vợ qua California, Mỹ. Tuy nhiên, do không chịu được cuộc sống nhàm chán, nhớ quê nhớ nghề, Thương Tín một mình quay về nước cùng con trai để tiếp tục sự nghiệp.

Ngoài đời, ông là tay chơi có tiếng. "Thời đó nghề tôi đam mê không nuôi nổi tôi. Thường đóng một bộ phim, tôi nhận một chỉ vàng nhưng lại tiêu hết 2-3 cây vàng. Sở dĩ tôi đóng được nhiều phim mà vẫn tiêu xài như thế là vì sau khi ly dị xong đã có một phụ nữ rất giàu yêu tôi. Mỗi lần trong ví tôi hết tiền, cô ấy lại bỏ vào”, ông từng kể về cuộc sống thời bao cấp của mình.

Thương Tín bên vợ trẻ kém 32 tuổi và con gái.

Sau này, ông có thêm con gái nhỏ với người vợ trẻ kém 32 tuổi. Đây là người vợ thứ 4 của ông. Nhớ lại thời đã qua, diễn viên Thương Tín từng nói ông không dám tiếc nuối. "Những gì đã qua đều do tôi làm, chứ không ai ép tôi làm cả. Khi đã làm, phải chịu trách nhiệm, dẫu sướng hay khổ. Tôi chỉ mong có việc làm đủ sống qua ngày, không còn tham vọng gì nữa", ông từng tâm sự.

Sự nghiệp của ông dần sa sút sau những sai lầm liên tiếp của tuổi trẻ, thêm nữa sức khỏe suy giảm cũng khiến ông không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh. Không còn vai diễn, cuộc sống ông bắt đầu trở nên khó khăn.

Cuối tháng 2/2021, Thương Tín bị đột quỵ, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn. Trong khoảng thời gian trước đó, ông trọ tại quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh trong một phòng trọ chật chội, trong khi vợ và con sinh sống tại Phan Rang.

Lần cuối nam nghệ sĩ xuất hiện trên màn ảnh rộng là vào năm 2024 trong phim điện ảnh Culi không bao giờ khóc.

Thời điểm đó, nam nghệ sĩ được một số đồng nghiệp trong đó có nghệ sĩ Trịnh Kim Chi giúp đỡ, kêu gọi quyên góp. Sau khi khỏi bệnh một thời gian, ông chủ yếu sống nhờ tiền đồng nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ. Có thời điểm, Thương Tín đi giao hàng để trang trải cuộc sống nhưng sau đó cũng bỏ nghề vì sức khỏe không cho phép. Từ năm 2022, Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang, hỗ trợ nhận show đi hát kiếm thu nhập.

Lần cuối cùng khán giả thấy nam diễn viên xuất hiện trên màn ảnh rộng là trong phim Culi không bao giờ khóc của đạo diễn trẻ Phạm Ngọc Lân. Thời điểm đó, sức khỏe của nghệ sĩ Thương Tín không tốt, dẫn đến giọng nói không còn rõ ràng như trước và ông gần như không đủ sức khỏe để thể hiện được những yếu tố cần có của một diễn viên.