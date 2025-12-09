Lần đầu công bố lưu bút và hiện vật quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - 300 ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu ở trưng bày mới nhất của Bảo tàng Hồ Chí Minh kể hành trình của lãnh tụ vĩ đại trên quê hương Cách mạng tháng Mười. Một số tư liệu, hiện vật ấn tượng có thể kể đến bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Liên Xô phát hành năm 1990, khăn quàng đỏ và huy hiệu thiếu nhi Liên Xô tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thỏi sắt, hòn đá, đất Chủ tịch Hồ Chí Minh đem về từ Stalingrad sau chuyến thăm năm 1957.

Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (30/1/1950-30/1/2025) và 108 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2025), Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng tháng Mười.

Trưng bày giới thiệu tới công chúng hành trình Người đến với nước Nga. Tư tưởng vĩ đại của Lênin đã trở thành nguồn sáng, động lực mạnh mẽ định hướng con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Tại đây, Người sống, học tập và hoạt động cách mạng, hình thành tình cảm gắn bó sâu sắc với đất nước và nhân dân Nga.

TS Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc trưng bày chuyên đề, TS Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - cho biết gần 300 ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu ở trưng bày được lựa chọn kỹ lưỡng, trong đó có một số hiện vật quý hiếm, mới được sưu tầm.

"Trưng bày chuyên đề giới thiệu tới công chúng hành trình theo dấu chân cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh khi Người bôn ba tìm đường cứu nước, đồng thời theo dấu chân hữu nghị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh - trên cương vị là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) - để lại khắp Liên Xô rộng lớn. Những dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng tháng Mười là minh chứng rõ nét cho tình hữu nghị hai nước", TS Vũ Mạnh Hà phát biểu.

Đại biểu tham quan khu trưng bày.

Năm 1990, Liên Xô đã phát hành bộ tem đặc biệt nhằm tri ân cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là bộ tem quốc tế hiếm hoi vinh danh lãnh tụ Việt Nam ngay tại một quốc gia có truyền thống tem bưu chính lâu đời và có ảnh hưởng lớn trong phong trào xã hội chủ nghĩa.

Bộ tem gồm 8 chiếc tem, in hình chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh (trái) và khăn quàng đỏ của Thiếu niên Liên Xô hình tam giác cân, dài 1 m.

Tặng phẩm khăn quàng đỏ và huy hiệu của Đội Thiếu niên Tiền phong trưng bày ở bảo tàng là hiện vật do một trường học ở Liên Xô tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1960. Kèm theo tặng phẩm có bức thư của thiếu niên Liên Xô gửi cho Bác.

Ngoài ra, trưng bày lần đầu giới thiệu sách Đại hội toàn thế giới lần V của Quốc tế Cộng sản năm 1924. Cuốn sách do giảng viên và sinh viên thuộc bộ môn dạy tiếng Việt tại Đại học quan hệ quốc tế quốc gia Mát-xcơ-va (trực thuộc Bộ Ngoại giao Nga) tìm kiếm và sưu tầm. Hiện vật được trao tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh tháng 9/2025.

Một số tư liệu, hiện vật ấn tượng, vừa được bảo tàng tiếp nhận.

Các bức ảnh về chuyến thăm Liên Xô năm 1955 cùng lưu bút của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuốn sổ của Bảo tàng Địa chất Ural cũng là hiện vật được bảo tàng tiếp nhận trong năm 2025.

Trưng bày khai mạc chiều 8/12, được kỳ vọng góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, thủy chung, sâu sắc giữa Việt Nam - Liên bang Nga, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tuy Việt Nam và Liên Xô cách xa nhau hàng ngàn dặm, nhưng trái tim chúng ta luôn luôn ở bên nhau và đập chung một nhịp.”