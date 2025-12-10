Nhà sáng lập Nuôi Em phản hồi hàng loạt điểm bất thường

TPO - Trước làn sóng chỉ trích của dư luận về tính minh bạch tài chính và cách vận hành, dự án Nuôi Em lên tiếng cam kết khắc phục sai sót trong truyền thông, khẳng định không cắt xén tiền đóng góp và không để học sinh bị gián đoạn suất ăn.

Cam kết minh bạch tài chính, nhận lỗi trong cách truyền thông

Nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung và đội ngũ vận hành dự án Nuôi Em cho biết đã tiếp thu các phản ánh liên quan đến cách thức hoạt động, giao tiếp và công khai tài chính hôm 9/12. Đội ngũ dự án khẳng định không né tránh trách nhiệm và cam kết phản hồi công khai, đầy đủ trên fanpage.

Toàn bộ sao kê thu - chi theo tháng hiện được công bố tại taichinh.nuoiem.com. Phía nhà sáng lập thừa nhận còn hạn chế trong cách trình bày báo cáo, đang tìm đơn vị chuyên môn để chuẩn hóa dữ liệu và tăng độ minh bạch.

Dự án Nuôi Em phản hồi loạt cáo buộc hôm 9/12.

Trước nghi vấn việc đóng băng tài khoản khiến trẻ bị ảnh hưởng suất ăn, dự án khẳng định các em vẫn được duy trì bữa ăn hàng ngày. Việc đóng băng tài khoản chỉ phục vụ thống kê nội bộ và không ảnh hưởng đến dòng tiền hỗ trợ do chuyển theo đợt.

Phía Hoàng Hoa Trung nhận đây là sai sót trong truyền thông bởi thông tin chưa rõ ràng, gây lo lắng cho giáo viên và người nuôi.

Về quy mô, từ đầu năm học, dự án tiếp nhận danh sách 71.761 học sinh, gồm 67.996 em được hỗ trợ một bữa, 3.765 em được hỗ trợ hai bữa, tương đương 75.526 mã, do nhà trường và phòng giáo dục cung cấp. Việc hỗ trợ hàng tháng căn cứ trên danh sách tăng - giảm thực tế.

Dự án khẳng định không sử dụng tiền đóng góp vào mục đích khác ngoài việc hỗ trợ học sinh và giáo viên tại địa phương. Các khoản chi đều chuyển qua nhà trường hoặc phòng giáo dục, kèm hồ sơ, công văn của cơ quan tiếp nhận. Số tiền chưa sử dụng vẫn được giữ trong tài khoản hoặc gửi tiết kiệm và thể hiện trong báo cáo tháng.

Lý giải nghi vấn “bé ảo”, thừa nhận mang tiền từ thiện chưa dùng gửi tiết kiệm

Trước những nghi vấn về việc một em có nhiều nhà tài trợ, tồn tại “bé ảo” hoặc trùng lắp với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, dự án Nuôi em khẳng định: “Tại một thời điểm, một suất ăn của một học sinh chỉ có một nhà tài trợ. Danh sách các em được lập dựa trên văn bản xác nhận của nhà trường, phòng giáo dục”.

Dự án phủ nhận việc ghép nhiều khoản tài trợ cho một suất ăn hoặc tạo ra đối tượng không có thật. Tuy nhiên, đơn vị thừa nhận có thể xảy ra sai sót kỹ thuật như trùng lặp dữ liệu, chưa kịp cập nhật thông tin do yếu tố vận hành, bàn giao.

Hoàng Hoa Trung là nhà sáng lập dự án Nuôi Em.

Do chính sách bảo vệ quyền trẻ em, dự án cho biết không thể công khai đầy đủ tên và lớp học của học sinh. Thay vào đó, dự án đề xuất các phương án kiểm chứng gồm đối chiếu tổng thu - chi, công khai tổng số học sinh theo công văn các trường, cho nhóm đại diện cộng đồng truy cập kiểm tra hệ thống hoặc mời bên thứ ba độc lập tham gia đối soát.

Về tiền gửi tiết kiệm, dự án cho biết khoản tiền chưa sử dụng từ năm 2019 được gửi ngân hàng, phần lãi dùng cho chi phí vận hành như liên lạc, khảo sát, đi lại và hỗ trợ tình nguyện viên. Theo dự án, đây là giải pháp nhằm tối ưu dòng tiền và giảm gánh nặng chi phí cá nhân.

Dự án thừa nhận chưa truyền thông đầy đủ về tổng số tiền gửi và cách phân bổ lãi, gây ra nghi ngờ từ cộng đồng. Nhóm đang tổng hợp số liệu để cập nhật công khai trong thời gian tới.

Liên quan đến hành vi, cách ứng xử của nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung và đội ngũ, dự án xác nhận đã ghi nhận góp ý từ cộng đồng, cam kết kiểm điểm và sẽ có thông tin công khai. Trong giai đoạn trước mắt, dự án cho biết ưu tiên giải trình các vấn đề liên quan đến quyền lợi học sinh và nhà tài trợ.

Phía dự án khẳng định cập nhật thường xuyên tiến độ thực hiện các cam kết, sẵn sàng chịu sự giám sát của cộng đồng và trách nhiệm trước pháp luật.