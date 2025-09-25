Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Bộ Giáo dục bác tin sáp nhập các trường đại học khu vực Hà Nội thành các khối trường

Nghiêm Huê
TPO - Trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng sẽ sáp nhập các trường đại học tại Hà Nội thành các khối trường, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã chính thức lên tiếng.

Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học và đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá thực trạng trước khi báo cáo phương án để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học. Theo các thông tin này, khu vực Hà Nội sẽ có các cụm trường như đại học kĩ thuật và công nghệ quốc gia: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Trường Đại học Mỏ địa chất. Cụm trường đại học y - sức khỏe quốc gia gồm: Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y tế Công cộng, Học viện Y học cổ truyền....

555094424-1216628040510526-4438023722911962231-n.jpg

Bộ GD&ĐT bác tin sáp nhập các trường đại học tại Hà Nội thành các khối trường.

Bộ GD&ĐT khẳng định, những thông tin này đều không đúng và không phải do Bộ cung cấp. Bộ đề nghị người dân cảnh giác và không lan truyền những thông tin sai lệch.

Chủ trương tái cấu trúc giáo dục đại học nằm trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, yêu cầu sớm sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường đại học công lập, xóa bỏ cấp trung gian không cần thiết, giải thể các trường yếu kém, và nghiên cứu sáp nhập viện nghiên cứu vào các trường đại học. Một số cơ sở có thể được chuyển giao về địa phương quản lý.

Nội dung này tiếp tục được đưa ra tại Nghị quyết 281 và Kế hoạch 130 của Chính phủ.

Tại hội nghị giáo dục đại học năm 2025, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định có 140 trường đại học công lập cần sắp xếp, sáp nhập.

Nghiêm Huê
#sáp nhập trường đại học Hà Nội #tái cấu trúc giáo dục đại học Việt Nam #bác tin sáp nhập các trường đại học #Chính sách sắp xếp trường đại học Hà Nội #đề án sắp xếp hệ thống giáo dục đại học #quy hoạch các cụm trường đại học Hà Nội #giáo dục đại học Việt Nam 2025 #đào tạo đại học chất lượng cao Hà Nội #giảm đầu mối các trường đại học công lập #nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam

