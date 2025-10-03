Bộ Tổng tham mưu: Tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, học sinh thiếu trường lớp

TPO - Bộ Tổng tham mưu vừa có Công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão; tuyệt đối không để học sinh vùng bão lũ thiếu trường và thiếu lớp, không để người dân không có chỗ ở, thiếu ăn, thiếu quần áo và thiếu nơi khám chữa bệnh.

Ngày 3/10, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện gửi các cơ quan, đơn vị trong Quân đội về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Bộ đội Quân khu 2 ứng cứu người dân trong cơn bão số 10.

Công điện nêu rõ: Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về tính mạng, tài sản của nhân dân tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; nguy cơ tác động đến tăng trưởng kinh tế - xã hội của nhiều địa phương và cả nước trong năm 2025.

Trước nguy cơ tiếp tục bị tác động của bão, mưa lũ và dự kiến trong những ngày tới, cơn bão số 11 (bão Matmo) sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta; Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Bộ Tư lệnh các Quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, đơn vị thuộc quyền chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khác tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước hết là y tế, giáo dục, điện, nước, viễn thông, giao thông, đặc biệt là các tuyến giao thông còn đang bị chia cắt tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Bộ đội Biên phòng ứng cứu, giúp đỡ đồng bào ở nhiều địa phương khắc phục hậu quả sau bão số 10.

Những công việc này phải hoàn thành trước ngày 5/10/2025; tuyệt đối không để học sinh vùng bão lũ tàn phá bị thiếu trường và thiếu lớp, không để người dân không có chỗ ở, thiếu ăn, thiếu quần áo và thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Bộ Tổng tham mưu cũng yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm... tiếp cận những nơi bị chia cắt, vùng ngập lụt khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng các tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả thiên tai; theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Matmo, kịp thời thông báo đến chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân biết để tránh trú bão.

Các Quân đoàn, Binh đoàn, Binh chủng sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu.