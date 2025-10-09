Thủ tướng yêu cầu huy động mọi phương tiện tiếp tế cho khu vực bị ngập lụt

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu huy động các lực lượng, phương tiện, kể cả hàng không, bằng mọi giá tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt để tiếp tế nhu yếu phẩm.

Trưa 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nhằm đánh giá tình hình, chỉ đạo tổ chức triển khai một số biện pháp cấp bách để khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, tính đến ngày 9/10, thiên tai trên cả nước đã làm 238 người chết, mất tích, 367 người bị thương, 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, hơn 500.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng. Tổng thiệt hại ước tính đến thời điểm hiện nay là 33.549 tỷ đồng.

Về an toàn đê điều, theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, cả nước xảy ra 23 sự cố tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội nhưng chưa có đoạn đê chính nào bị vỡ tràn. “Chúng ta đang cầm cự được và hiện nay nước bắt đầu rút, chắc chắn đê chính sẽ đảm bảo”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.

Nhấn mạnh thiên tai đã gây hậu quả rất nặng nề, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đẩy mạnh vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại, ảnh hưởng và kịp thời phân bổ kinh phí hỗ trợ tới người dân và các địa phương để khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn do bão, mưa lũ.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá thiên tai diễn biến rất phức tạp, lũ lụt ở mức lịch sử, gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, Thủ tướng yêu cầu huy động các lực lượng, phương tiện, kể cả hàng không, bằng mọi giá tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt để tiếp tế nhu yếu phẩm. Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc tiếp cận, gửi hàng cứu trợ phải bảo đảm an toàn, vệ sinh, hiệu quả nhất; tuyệt đối là không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương triển khai lực lượng sẵn sàng hỗ trợ các địa phương thực hiện việc hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm. Tăng cường lực lượng quân đội, công an, các đoàn thể chính trị - xã hội hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, trụ sở, đường sá, vệ sinh môi trường, khử trùng, xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất".

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh quy hoạch liên quan đê điều, giao thông, điện, nước, thủy lợi, các địa phương chủ động triển khai các dự án khắc phục các sự cố hạ tầng. Cùng với đó, cần rà soát các phương tiện, trang thiết bị, kho bãi phục vụ phòng chống, ứng phó thiên tai; tăng cường khảo sát, đánh giá, xây dựng, triển khai các dự án, đề án để đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện các hạ tầng thiết yếu.