Từng thùng mì, lốc nước mang nghĩa tình Đà Nẵng đến miền Bắc lũ lụt

TPO - "Mấy hôm nay đọc tin tức, xem hình ảnh thấy miền Bắc thiệt hại nặng nề quá nên chúng tôi rủ nhau mỗi người góp một ít, mua vài thùng mì tôm, bánh, sữa... gửi cho bà con ngoài đó. Mong mọi người cố gắng gượng dậy sau thiên tai", chị Yến Nhi (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) chia sẻ.
Rất đông người dân tại Đà Nẵng đã chở theo từng thùng mì, lốc nước, bao gạo... đến điểm tiếp nhận hàng cứu trợ lũ lụt ngay dưới chân cầu vượt Ngã ba Huế để gửi cho đồng bào miền Bắc.
Anh Lê Hiền đã ủng hộ bà con vùng lũ 300 thùng mì tôm, với mong muốn mọi người có sẵn thực phẩm trong những ngày bị chia cắt vì ngập lụt. “Khi thấy bài kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm, ngay trong đêm tôi đã liên hệ để gửi hỗ trợ. Mong sao bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, anh Hiền chia sẻ.
Những xe lương thực, nhu yếu phẩm liên tục đổ về điểm cứu trợ
Có người tự mang từng thùng mì đến, có người không sắp xếp được công việc thuê xe chở hàng cứu trợ tới. Tất cả hướng về đồng bào miền Bắc. Tất cả thực phẩm cứu trợ đều được người dân đóng thành thùng chắc chắn, xem hạn sử dụng kỹ càng. Vật chất tuy không lớn nhưng thể hiện sự sẻ chia, chu đáo, tình nghĩa đồng bào.
Người dân Đà Nẵng còn gửi dầu gội, sửa tắm, băng vệ sinh... cho đồng bào vùng lũ. Tất cả được đóng thùng kỹ lưỡng để tránh va đập hư hỏng. Anh Nguyễn Đình Sỹ - thành viên Đội cứu hộ SOS cho hay, kinh nghiệm cứu trợ nhiều năm, bà con vùng ngập còn cần các loại thuốc đau đầu, đau bụng, thuốc bôi da bị ngứa, lở do ngâm nước nhiều ngày...