Xã hội

Google News

Từng thùng mì, lốc nước mang nghĩa tình Đà Nẵng đến miền Bắc lũ lụt

Thanh Hiền - Duy Quốc
TPO - "Mấy hôm nay đọc tin tức, xem hình ảnh thấy miền Bắc thiệt hại nặng nề quá nên chúng tôi rủ nhau mỗi người góp một ít, mua vài thùng mì tôm, bánh, sữa... gửi cho bà con ngoài đó. Mong mọi người cố gắng gượng dậy sau thiên tai", chị Yến Nhi (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) chia sẻ.

Rất đông người dân tại Đà Nẵng đã chở theo từng thùng mì, lốc nước, bao gạo... đến điểm tiếp nhận hàng cứu trợ lũ lụt ngay dưới chân cầu vượt Ngã ba Huế để gửi cho đồng bào miền Bắc.

Người dân Đà Nẵng sẻ chia với đồng bào miền Bắc. Video: Thanh Hiền.
tp-dn-ho-tro-mb-16.jpg
Từ sáng, tại các điểm tiếp nhận ở 26 đường Tôn Đức Thắng và số 61 Hà Thị Thân (phường An Hải) nườm nượp người lui tới. Trên xe mỗi người chất đầy những thùng mì tôm, sữa, bánh, nước... nhờ Đội cứu hộ SOS Đà Nẵng mang đến sẻ chia với đồng bào miền Bắc. Ảnh: Thanh Hiền.
image.jpg
image-1.jpg
Anh Lê Hiền đã ủng hộ bà con vùng lũ 300 thùng mì tôm, với mong muốn mọi người có sẵn thực phẩm trong những ngày bị chia cắt vì ngập lụt. “Khi thấy bài kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm, ngay trong đêm tôi đã liên hệ để gửi hỗ trợ. Mong sao bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, anh Hiền chia sẻ.
tp-dn-ho-tro-mb-2.jpg
Chị Lê Vân (phường Liên Chiểu) cho hay nhiều ngày qua thấy miền Bắc bị lũ bủa vây, nhiều nơi cô lập, người dân mắc kẹt trong biển nước rất xót xa. "Tôi không có gì nhiều, chỉ mua một ít đồ ăn thức uống để gửi cho bà con ngoài ấy. Mong mọi người cố gắng gượng dậy, vượt qua mất mát, thiệt hại do thiên tai", chị nói.
4.jpg
7.jpg
image-2.jpg
image-3.jpg
Những xe lương thực, nhu yếu phẩm liên tục đổ về điểm cứu trợ
anh-ha.jpg
Anh Đào Ngọc Hà, thành viên Đội SOS Đà Nẵng, người trực tiếp tiếp nhận nhu yếu phẩm, cho biết: Cứ mỗi mùa bão lũ, đội luôn trong tâm thế sẵn sàng. Chúng tôi kêu gọi người dân ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu để gửi đến bà con vùng lũ. Đội không nhận tiền mặt, chỉ tiếp nhận hàng cứu trợ nhằm bảo đảm minh bạch và chuyển đến đúng nơi, đúng người cần giúp.
tp-dn-ho-tro-mb-17.jpg
tp-dn.jpg
Có người tự mang từng thùng mì đến, có người không sắp xếp được công việc thuê xe chở hàng cứu trợ tới. Tất cả hướng về đồng bào miền Bắc. Tất cả thực phẩm cứu trợ đều được người dân đóng thành thùng chắc chắn, xem hạn sử dụng kỹ càng. Vật chất tuy không lớn nhưng thể hiện sự sẻ chia, chu đáo, tình nghĩa đồng bào.
tp-dn-ho-tro-mb-4.jpg
Trần Thị Thủy Tiên (bìa phải) đã gom hết số áo quần cũ còn đẹp đẽ, giặt giũ thơm tho mang đến điểm tiếp nhận. Theo Tiên, do bị ngập quá lâu, đồ đạc bị cuốn trôi hết nên bà con chắc sẽ cần đến áo quần cũ để "chữa cháy" trong những ngày này.
tp-dn-ho-tro-mb-18.jpg
tp-dn-ho-tro-mb-7.jpg
Người dân Đà Nẵng còn gửi dầu gội, sửa tắm, băng vệ sinh... cho đồng bào vùng lũ. Tất cả được đóng thùng kỹ lưỡng để tránh va đập hư hỏng. Anh Nguyễn Đình Sỹ - thành viên Đội cứu hộ SOS cho hay, kinh nghiệm cứu trợ nhiều năm, bà con vùng ngập còn cần các loại thuốc đau đầu, đau bụng, thuốc bôi da bị ngứa, lở do ngâm nước nhiều ngày...
tp-dn-ho-tro-mb-20.jpg
"Miền Bắc cố lên!". Người dân Đà Nẵng gửi tấm lòng sẻ chia và mong miền Bắc cố gắng gượng dậy sau thiên tai. Ngày Chủ nhật (12/10), chuyến xe chở hàng cứu trợ sẽ xuất phát.
Thanh Hiền - Duy Quốc
#Người dân Đà Nẵng #cứu trợ #mì ăn liền #sẻ chia #đồng bào miền Bắc #lũ lụt

