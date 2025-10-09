Từng thùng mì, lốc nước mang nghĩa tình Đà Nẵng đến miền Bắc lũ lụt

TPO - "Mấy hôm nay đọc tin tức, xem hình ảnh thấy miền Bắc thiệt hại nặng nề quá nên chúng tôi rủ nhau mỗi người góp một ít, mua vài thùng mì tôm, bánh, sữa... gửi cho bà con ngoài đó. Mong mọi người cố gắng gượng dậy sau thiên tai", chị Yến Nhi (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) chia sẻ.