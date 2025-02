Tổ chức cuộc thi thiết kế đồ họa, tin học văn phòng thế giới năm 2025

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP và cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới - Viettel năm 2025, nhằm phát triển phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên; góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP năm 2025 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận kỹ năng thiết kế đồ họa theo tiêu chuẩn quốc tế; thúc đẩy hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên.

Đối tượng dự thi là thanh thiếu niên Việt Nam đang học tập tại các trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện tại Việt Nam.

Vòng loại quốc gia gồm 3 bảng, trong đó bảng A dành cho các thí sinh thuộc các trường đại học, học viện; bảng B dành cho các thí sinh thuộc các trường cao đẳng và trung cấp; bảng C dành cho các thí sinh thuộc các trường THCS và THPT. Các thí sinh tự do đăng ký thi bảng A, B, C tương ứng với cấp học hiện tại và có chứng chỉ ACP (một trong ba nội dung Photoshop, Illustrator hoặc Indesign).

Theo đó, 15 thí sinh xuất sắc nhất của ba bảng thi ở vòng loại quốc gia (mỗi bảng 5 thí sinh) sẽ được lựa chọn tham dự vòng Chung kết quốc gia; 3 thí sinh đạt giải nhất của 3 bảng thi ở vòng Chung kết quốc gia sẽ được tham dự vòng Chung kết thế giới.

Vòng loại Quốc gia sẽ thi trực tuyến bằng phần mềm thi quốc tế ACP Photoshop và ACP Illustrator ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Thời gian đăng ký trước ngày 3/3/2025 và dự kiến thi ngày 16/3 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Vòng chung kết Quốc gia sẽ thi thiết kế Poster theo chủ đề của Ban Tổ chức trong thời gian 8 giờ. Thời gian thi dự kiến ngày 30/3/2025 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Vòng Chung kết thế giới dự kiến tổ chức tại Orlando, Florida, Hoa Kỳtừ ngày 27/07/2025 - 30/07/2025.

Bên cạnh cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới - Viettel năm 2025.

Cuộc thi nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên; góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên; góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Đối tượng dự thi là thanh thiếu niên Việt Nam hiện đang học tập tại các trường THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện tại Việt Nam có độ tuổi từ 13 - 22 (thí sinh đạt từ 13 tuổi trở lên tại thời điểm dự thi vòng loại quốc gia và từ 22 tuổi trở xuống tại thời điểm ngày 31/12/2025).

Theo đó, thí sinh đăng ký một trong các nội dung thi như Microsoft Word 2019; Microsoft Excel 2019; Microsoft PowerPoint 2019; Microsoft Word (365 Apps); Microsoft Excel (365 Apps); Microsoft PowerPoint (365 Apps).

Mỗi nội dung thi, mỗi tỉnh, thành Đoàn (hoặc Sở GD&ĐT) cử tối đa 30 thí sinh cho mỗi nội dung thi (Hà Nội, TPHCM cử tối đa 60 thí sinh mỗi nội dung thi) được tuyển chọn từ các trường THCS và THPT không chuyên.

Trong trường hợp các tỉnh, thành Đoàn, Sở GD&ĐT không cử thí sinh dự thi, mỗi trường có thể chọn cử tối đa 5 thí sinh mỗi nội dung thi (mỗi trường tại Hà Nội, TPHCM cử tối đa 10 thí sinh cho mỗi nội dung thi).

Riêng các trường phổ thông đang triển khai chương trình tin học quốc tế MOS có thể cử đội tuyển trực tiếp tới Ban Tổ chức cấp quốc gia, với số lượng như trên. Mỗi học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT chuyên cử tối đa 20 thí sinh cho mỗi nội dung thi.

Ngoài ra, cuộc thi cũng mở rộng tối đa 400 thí sinh tự do (miền Bắc và miền Nam mỗi miền tối đa 150 thí sinh; miền Trung tối đa 100 thí sinh) có phiếu điểm MOS phiên bản 2019/Apps của nội dung đăng ký dự thi đạt tối thiểu 700 điểm (thi trong thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 3/2025) được Ban Tổ chức cấp quốc gia xét duyệt kết quả từ cao xuống thấp.

Các tỉnh, thành Đoàn phối hợp với Sở GD&ĐT hỗ trợ các trường THCS, THPT không chuyên tổ chức thi và chọn 28/2/2025. Trong trường hợp các tỉnh, thành Đoàn, Sở GD&ĐT không cử thí sinh dự thi, các trường có thể chọn cử thí sinh gửi hồ sơ đăng ký trước ngày 30/3/2025.