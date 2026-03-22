Chủ Nhật Đỏ tại TP Cần Thơ tiếp nhận gần 700 đơn vị máu

Hòa Hội
TPO - Ngày 22/3, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Thành Đoàn Cần Thơ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 năm 2026, với chủ đề “Hiến máu cứu người - mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”. Tại chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận hơn 670 đơn vị máu.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hồng Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ; bà Nguyễn Ngọc Việt Nga - Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ; anh Trần Việt Tuấn - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ; Bác sĩ CKII Huỳnh Minh Phú - Giám đốc Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ; Nhà báo Trần Ngọc Lâm - Phó Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM. Đồng hành với chương trình có sự tham gia của Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, Hội chữ thập đỏ TP. Cần Thơ, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ cùng các sở, ngành tham dự Chủ Nhật Đỏ. Ảnh: Hòa Hội

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Võ Văn Phong – Bí thư Đảng ủy, Trung Đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ bày tỏ xúc động khi thấy đông đảo cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đặc biệt những chiến sĩ trẻ đã sẵn sàng chia sẻ giọt máu đào của mình, góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.

Theo Thượng tá Võ Văn Phong, đối với lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSCĐ nói riêng, ngoài nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự An toàn xã hội, việc tham gia hiến máu cứu người là minh chứng cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, phát huy kết quả thực hiện phong trào “Ba Nhất”, “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” của lực lượng công an nhân dân.

Bóa Tiền Phong trao tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị đồng hành, nhiều năm gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện.

Thượng tá Võ Văn Phong mong chương trình hiến máu tình nguyện sẽ ngày một lan tỏa và nhân rộng đến từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn và xã hội. Bên cạnh đó, ông đề nghị lãnh đạo TP. Cần Thơ, các Ban, ngành, đơn vị đồng hành, tài trợ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong phong trào Chủ Nhật Đỏ.

Đối với cán bộ chiến sĩ đơn vị, luôn sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện khi cần thiết; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia hiến máu cứu người, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn. Đó chính là hành trình mang tình yêu thương của con người đến với con người, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa hơn.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Lâm - Phó trưởng cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TP.HCM phát biểu.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Lâm - Phó trưởng cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TP.HCM cho biết, chương trình Chủ nhật Đỏ được báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2009, trong bối cảnh cả nước thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng sau Tết Nguyên đán, thời điểm nhu cầu cấp cứu, điều trị tăng cao nhưng lượng người hiến máu lại sụt giảm.

Từ một sáng kiến mang tính “giải bài toán cấp bách”, Chủ Nhật Đỏ nhanh chóng trở thành một phong trào xã hội rộng lớn, nhận được sự phối hợp của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn và hàng loạt địa phương, trường đại học, đơn vị trên cả nước.

Qua 18 năm tổ chức, Chủ Nhật Đỏ đã thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia, tiếp nhận hàng trăm nghìn đơn vị máu góp phần quan trọng vào việc đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị, đặc biệt trong những giai đoạn khan hiếm.

Theo nhà báo Trần Ngọc Lâm, giá trị lớn hơn của Chủ Nhật Đỏ không chỉ nằm ở con số, mà điều quan trọng nhất mà chương trình tạo ra chính là sự chuyển biến nhận thức của xã hội, đó là hiến máu không còn là hành động ngẫu hứng, mà trở thành một thói quen, một nét văn hóa của tinh thần sẻ chia.

Nhà báo Trần Ngọc Lâm tặng quà, động viên chiến sĩ tham gia hiến máu.

“Từ một ngày hiến máu tập trung, đến nay, Chủ nhật Đỏ đã phát triển thành một chuỗi hoạt động nhân văn, gắn hiến máu với các chương trình an sinh xã hội, giáo dục cộng đồng và lan tỏa giá trị sống tích cực. Đặc biệt, sau gần hai thập kỷ, Chủ Nhật Đỏ không chỉ góp phần cứu sống hàng vạn người bệnh, mà còn góp phần nuôi dưỡng một xã hội biết cho đi, biết sống vì nhau”, Nhà báo Trần Ngọc Lâm chia sẻ.

Sau một buổi tham gia hiến máu, Ban tổ chức tiếp nhận 673 đơn vị máu.

Bạn trẻ hào hứng tham gia Chủ Nhật Đỏ.
Nữ tình nguyện viên tặng quà động viên chiến sĩ tham gia hiến máu.
Anh Trần Việt Tuấn - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ tặng quà, động viên chiến sĩ tham gia hiến máu.
Các đại biểu, lãnh đạo, đơn vị đồng hành tham gia Chủ Nhật Đỏ.
Chiến sĩ tham gia Chủ Nhật Đỏ.
Chiến sĩ hiến máu tình nguyện.
Chiến sĩ đăng ký hiến máu
Chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hòa Hội
