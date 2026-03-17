Người dân đổ xô đến xem cặp nhung hươu 'khủng'

TPO - Một hộ dân tại xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) vừa thu hoạch cặp nhung hươu nặng tới 5,43kg. Đây được xem là cặp nhung có trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Người dân đổ xô đến xem thu hoạch cặp nhung 'khủng' nặng 5,43kg. (Clip: Hoài Nam)

Ngày 17/3, tại thôn Thiên Nhẫn 1, xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh), gia đình ông Phạm Minh Vượng đã thu hoạch cặp nhung hươu “khủng” với tổng trọng lượng lên tới 5,43kg. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân trong vùng và các khu vực lân cận đến xem.

Theo gia đình ông Vượng, con hươu đực cho cặp nhung “khủng” này nặng khoảng 50-60kg và đã được nuôi dưỡng, chăm sóc trong nhiều năm. Sau 8 năm khai thác, sản lượng nhung tăng đều qua từng lứa, từ khoảng 0,6kg ở lần đầu, lên mức 2-4kg ở những năm tiếp theo và đạt kỷ lục hơn 5kg trong năm nay.

Cặp nhung của gia đình ông Phạm Minh Vượng có trọng lượng 5,43kg.

Không chỉ cho sản lượng nhung lớn, con hươu đực còn được sử dụng để phối giống, mỗi năm cho ra đời bình quân khoảng 3 con hươu con. Nhờ đó, nguồn thu từ nhung hươu và hươu giống mang lại cho gia đình hơn 200 triệu đồng/năm.

Cận cảnh cặp nhung có trọng lượng "khủng" nhất tại Hà Tĩnh.

Nhung sau khi được cắt, người dân dùng cân để đo trọng lượng.

Cặp nhung được bán với giá cao.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến, hiện toàn xã có 589 hộ nuôi hươu với tổng đàn khoảng 3.700 con. Những năm gần đây, nghề nuôi hươu lấy lộc nhung và cung cấp con giống đã trở thành hướng phát triển kinh tế chủ lực, góp phần giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.

Việc xuất hiện cặp nhung hươu đạt trọng lượng kỷ lục không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình ông Vượng mà còn khẳng định tiềm năng của nghề nuôi hươu tại địa phương, tạo động lực để người dân mở rộng chăn nuôi, nâng cao giá trị kinh tế.