Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người dân đổ xô đến xem cặp nhung hươu 'khủng'

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một hộ dân tại xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) vừa thu hoạch cặp nhung hươu nặng tới 5,43kg. Đây được xem là cặp nhung có trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Người dân đổ xô đến xem thu hoạch cặp nhung 'khủng' nặng 5,43kg. (Clip: Hoài Nam)

Ngày 17/3, tại thôn Thiên Nhẫn 1, xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh), gia đình ông Phạm Minh Vượng đã thu hoạch cặp nhung hươu “khủng” với tổng trọng lượng lên tới 5,43kg. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân trong vùng và các khu vực lân cận đến xem.

Theo gia đình ông Vượng, con hươu đực cho cặp nhung “khủng” này nặng khoảng 50-60kg và đã được nuôi dưỡng, chăm sóc trong nhiều năm. Sau 8 năm khai thác, sản lượng nhung tăng đều qua từng lứa, từ khoảng 0,6kg ở lần đầu, lên mức 2-4kg ở những năm tiếp theo và đạt kỷ lục hơn 5kg trong năm nay.

Cặp nhung của gia đình ông Phạm Minh Vượng có trọng lượng 5,43kg.

Không chỉ cho sản lượng nhung lớn, con hươu đực còn được sử dụng để phối giống, mỗi năm cho ra đời bình quân khoảng 3 con hươu con. Nhờ đó, nguồn thu từ nhung hươu và hươu giống mang lại cho gia đình hơn 200 triệu đồng/năm.

Cận cảnh cặp nhung có trọng lượng "khủng" nhất tại Hà Tĩnh.
Nhung sau khi được cắt, người dân dùng cân để đo trọng lượng.
Cặp nhung được bán với giá cao.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến, hiện toàn xã có 589 hộ nuôi hươu với tổng đàn khoảng 3.700 con. Những năm gần đây, nghề nuôi hươu lấy lộc nhung và cung cấp con giống đã trở thành hướng phát triển kinh tế chủ lực, góp phần giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.

Việc xuất hiện cặp nhung hươu đạt trọng lượng kỷ lục không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình ông Vượng mà còn khẳng định tiềm năng của nghề nuôi hươu tại địa phương, tạo động lực để người dân mở rộng chăn nuôi, nâng cao giá trị kinh tế.

Xem thêm

Cùng chuyên mục