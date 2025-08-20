Bên trong trang trại nuôi hươu sao tiền tỷ

TPO - Được đầu tư tiền tỷ, trang trại nuôi hươu sao lấy lộc nhung và sinh sản của người dân Hà Tĩnh đã cho thu nhập cao. Mô hình phát triển kinh tế này còn được kỳ vọng đồng hành với du lịch sinh thái, trải nghiệm.
Trang trại nuôi hươu sao tiền tỷ.
Video: Phạm Trường
Mô hình trang trại nuôi hươu của Hợp tác xã (HTX) sản xuất, thương mại dịch vụ, du lịch Xuyên Sơn nằm trên diện tích hơn 2.000m2, tại xã Cẩm Hưng,
Hà Tĩnh.
Được đầu tư hơn 3 tỷ đồng với quy mô chuồng trại nuôi đến 140 con. Ban đầu, trang trại này nuôi thử nghiệm 50 con. Sau thời gian chăm sóc, phát triển đàn, hợp tác xã hiện nay nuôi gần 100 con hươu sao.
Ông Trần Đình Ngọc (60 tuổi, đại diện HTX) cho biết, trang trại nuôi hươu sao đã áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Việc xây dựng hệ thống chuồng trại hiện đại, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho vật nuôi, giúp đàn hươu phát triển khỏe mạnh.
Các khu vực chuồng nuôi cũng được phân tách, riêng biệt cho từng nhóm hươu như: hươu đực, hươu cái và hươu con.
chuồng nuôi cũng được phân tách, riêng biệt cho từng nhóm hươu như hươu đực, hươu cái và hươu con.
"Chuồng nuôi làm từ các thanh gỗ và đánh số thứ tự để thuận tiện theo dõi, chăm sóc. Hươu là loài dễ nuôi, sạch sẽ nên việc chăm sóc, chế độ ăn được chuẩn bị kỹ càng", ông Ngọc chia sẻ.
Thức ăn của hươu gồm có cỏ voi, lá cây, ngô nghiền, cây chuối hột,... Chế độ ăn của hươu được người nuôi điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển của hươu và theo mùa.
Tiếp giáp với chuồng trại là khu vực nuôi hươu ngoài trời với vị trí khô ráo, thoáng mát, có độ dốc nhẹ để thoát nước, tránh bị ngập úng khi mưa. Bao quanh có hàng rào, ngăn hươu chạy ra ngoài. Nơi đây môi trường, không gian phù hợp với tập tính của hươu và giai đoạn chúng phối giống.
Chuồng trại nuôi hươu luôn sạch sẽ, thoáng mát.
Nhờ cách chăm sóc khoa học, tỉ mỉ, thời gian qua, 35 con hươu đực đã cho lộc nhung (sừng hươu). Chủ trang trại đã cắt được 18 cặp nhung, cặp lớn nặng gần 2kg, còn lại từ 0,6kg đến 1kg với thu nhập cao từ các sản phẩm. Ngoài ra, trang trại có nhiều hươu sinh sản, giúp gia tăng đàn.
Những chú hươu sao con được nhân giống từ đàn bố mẹ của trang trại.
Theo đại diện HTX Xuyên Sơn, họ không chỉ hướng đến việc cung cấp nhung hươu chất lượng cao ra thị trường mà còn cung cấp hươu giống cho các trang trại khác trong vùng. Về sau, đơn vị này kỳ vọng phát triển mô hình này thành một điểm du lịch sinh thái.
Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng cho biết, mô hình nuôi hươu của HTX Xuyên Sơn được đầu tư bài bản, áp dụng khoa học kỹ thuật, quy trình chăm sóc chuyên nghiệp. “Mô hình sẽ không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội cho chủ cơ sở mà còn góp phần quan trọng vào việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập bình quân đầu người và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương. Xã cũng vận động người dân học hỏi, nhân rộng mô hình tương tự”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.