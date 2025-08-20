Bên trong trang trại nuôi hươu sao tiền tỷ

TPO - Được đầu tư tiền tỷ, trang trại nuôi hươu sao lấy lộc nhung và sinh sản của người dân Hà Tĩnh đã cho thu nhập cao. Mô hình phát triển kinh tế này còn được kỳ vọng đồng hành với du lịch sinh thái, trải nghiệm.