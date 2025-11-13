Lần đầu tiên phát động cuộc thi viết về du lịch Khánh Hòa

Chiều 13/11, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa tổ chức phát động Cuộc thi báo chí viết về Du lịch Khánh Hòa với chủ đề “Du lịch Khánh Hòa - Bức tranh đa sắc”. Đây là hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2025, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) và 20 năm thành lập Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa.

Tác phẩm dự thi là những tác phẩm báo chí, hình ảnh và video clip có đề tài về du lịch Khánh Hòa.



Theo đó, tác phẩm dự thi là những tác phẩm báo chí, hình ảnh và video clip có đề tài về du lịch Khánh Hòa với các nội dung trọng tâm: Giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua việc giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, nét đặc sắc văn hóa - con người Khánh Hòa bao gồm địa danh di tích, lịch sử, làng nghề truyền thống, đặc sản của Khánh Hòa.

Những giải pháp, sáng kiến, kích cầu phát triển du lịch Khánh Hòa: Nguồn nhân lực, điểm đến, sản phẩm du lịch, liên kết phát triển du lịch vùng. Phản ánh những thành tựu và đóng góp của ngành du lịch trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động phát triển du lịch. Giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong phát triển du lịch gắn với công nghiệp, văn hóa tại Khánh Hòa.

Tác phẩm dự thi được chia làm 4 hạng mục: Báo in - báo điện tử, phát thanh - truyền hình, phóng sự ảnh và video clip. Ở mỗi thể loại sẽ gồm các giải thưởng: Giải nhất trị giá 10 triệu đồng; giải nhì trị giá 7 triệu đồng; giải ba trị giá 5 triệu đồng và giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15/11 đến hết ngày 14/12/2025, dự kiến trao giải ngày 27/12/2025..