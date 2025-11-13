Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Hành trình

Google News

Lần đầu tiên phát động cuộc thi viết về du lịch Khánh Hòa

Phùng Quang

Lần đầu tiên Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa tổ chức Cuộc thi báo chí viết về Du lịch Khánh Hòa với chủ đề “Du lịch Khánh Hòa - Bức tranh đa sắc”.

Chiều 13/11, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa tổ chức phát động Cuộc thi báo chí viết về Du lịch Khánh Hòa với chủ đề “Du lịch Khánh Hòa - Bức tranh đa sắc”. Đây là hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2025, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) và 20 năm thành lập Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa.

kh.jpg
Tác phẩm dự thi là những tác phẩm báo chí, hình ảnh và video clip có đề tài về du lịch Khánh Hòa.

Theo đó, tác phẩm dự thi là những tác phẩm báo chí, hình ảnh và video clip có đề tài về du lịch Khánh Hòa với các nội dung trọng tâm: Giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua việc giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, nét đặc sắc văn hóa - con người Khánh Hòa bao gồm địa danh di tích, lịch sử, làng nghề truyền thống, đặc sản của Khánh Hòa.

Những giải pháp, sáng kiến, kích cầu phát triển du lịch Khánh Hòa: Nguồn nhân lực, điểm đến, sản phẩm du lịch, liên kết phát triển du lịch vùng. Phản ánh những thành tựu và đóng góp của ngành du lịch trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động phát triển du lịch. Giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong phát triển du lịch gắn với công nghiệp, văn hóa tại Khánh Hòa.

Tác phẩm dự thi được chia làm 4 hạng mục: Báo in - báo điện tử, phát thanh - truyền hình, phóng sự ảnh và video clip. Ở mỗi thể loại sẽ gồm các giải thưởng: Giải nhất trị giá 10 triệu đồng; giải nhì trị giá 7 triệu đồng; giải ba trị giá 5 triệu đồng và giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15/11 đến hết ngày 14/12/2025, dự kiến trao giải ngày 27/12/2025..

Phùng Quang
#Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa #du lịch Khánh Hòa #phát triển du lịch #xúc tiến du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục