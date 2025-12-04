Vietcombank và hành trình “nhân ba hạnh phúc”: Khi ngân hàng không chỉ trao lợi ích mà còn trao yêu thương

TPO - Trong bối cảnh thị trường tài chính đang dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng đề cao trải nghiệm người dùng, những chương trình tiết kiệm - ưu đãi - tri ân không còn đơn thuần mang tính khuyến mại. Thay vào đó, chúng trở thành một phần trong chiến lược xây dựng mối quan hệ cảm xúc giữa ngân hàng và khách hàng. Vietcombank, với chương trình “Để Hạnh Phúc Nhân Ba”, đang cho thấy sự thay đổi sâu sắc ấy.

Sáng một ngày cuối năm, phòng giao dịch Vietcombank trên phố Trần Hưng Đạo đông hơn thường lệ. Một phụ nữ ngoài 60, tay cầm sổ tiết kiệm, bước lại gần quầy với chút lúng túng. Chị nhân viên ngân hàng - còn rất trẻ - đón bà bằng nụ cười:

“Cô muốn tham gia chương trình ‘Hạnh phúc nhân ba’ phải không ạ? Gửi tiết kiệm vừa an tâm nhận lãi mà còn cơ hội trúng thưởng và nhận điểm thưởng trên ứng dụng ngân hàng nữa ạ”

Với khách hàng mở sổ tại quầy như bà, mã dự thưởng được in và gửi ngay sau khi giao dịch hoàn tất, còn điểm Loyalty được cộng sau 01 ngày trên ứng dụng kèm thông báo. Riêng khách hàng mở sổ online qua VCB Digibank sẽ nhận mã dự thưởng và điểm Loyalty sau một ngày kể từ thời điểm mở sổ và có thông báo qua ứng dụng như thông thường.

Tận tâm trong từng giao dịch - Vietcombank luôn đồng hành để mang đến cho khách hàng trải nghiệm an toàn và trọn vẹn nhất.

Bà cười: “Cô nói hay thật, gửi tiết kiệm mà vừa vui vừa hạnh phúc thế này.”

Câu chuyện nhỏ ấy phản chiếu đúng tinh thần chương trình mà Vietcombank triển khai trong dịp cuối năm - thời điểm khách hàng có xu hướng sắp xếp tài chính, tích lũy cho năm mới và tìm kiếm sự an tâm trong những khoản tiết kiệm dài hạn. Không phải ngẫu nhiên mà ngân hàng chọn thông điệp “Để Hạnh Phúc Nhân Ba” - một thông điệp có tính cảm xúc cao nhưng lại thể hiện trọn vẹn cấu trúc đa tầng của chương trình ưu đãi.

Thị trường ngân hàng giai đoạn cuối 2025 chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ ở các sản phẩm tiền gửi. Mặt bằng lãi suất đã giảm so với các năm cao điểm, khiến hành vi gửi tiết kiệm không còn dựa nhiều vào mức sinh lời ngắn hạn. Do đó, ngân hàng nào khiến khách hàng cảm thấy “được quan tâm” nhiều hơn, ngân hàng đó có lợi thế.

Vietcombank hiểu rõ điều này. Theo đó, chương trình “Để Hạnh Phúc Nhân Ba” vì thế không chỉ đơn thuần là một cuộc chơi may mắn. Nó được thiết kế dựa trên ba trụ cột:

Thứ nhất là, tích lũy an toàn - lãi suất ổn định. Dù thị trường biến động, Vietcombank vẫn duy trì chính sách lãi suất hợp lý, tạo sự yên tâm lâu dài.

Thứ hai là: Cơ hội gia tăng giá trị tiền gửi. Với mỗi khoản tiết kiệm, khách hàng được tham gia chương trình quay số trúng thưởng có cấu trúc giải thưởng đa dạng.

Thứ ba là: Hệ sinh thái Loyalty - điểm thưởng dành cho khách hàng thân thiết. Mỗi giao dịch gửi tiền không chỉ là giao dịch tài chính, mà là một “điểm chạm” trong hệ thống chăm sóc khách hàng, tích điểm đổi quà từ voucher mua sắm đến sản phẩm đời sống.

Khách hàng Vũ Thị Minh. Hương nhận Giải Nhì trị giá 50 triệu đồng trong chương trình “Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỷ” tại Vietcombank Chi nhánh Sài Gòn.

Tháng giáp Tết luôn là thời điểm thị trường tài chính nhộn nhịp nhất. Ở Việt Nam, văn hóa “gửi tiền cuối năm” đã tồn tại lâu đời, gắn liền với tâm lý mong một khởi đầu suôn sẻ, “tiền để dành sẽ sinh lộc”. Chính vì vậy, các chương trình ưu đãi ngân hàng cuối năm thường bùng nổ. Nhưng điểm khác biệt của Vietcombank là sự kết hợp giữa yếu tố công nghệ – trải nghiệm – cảm xúc.

Khách hàng có thể: Mở sổ online chỉ trong vài phút; Nhận mã dự thưởng ngay trên ứng dụng VCB Digibank; Nhận thông báo trúng thưởng, tích điểm Loyalty… ngay trên điện thoại.

Tất cả diễn ra ở những “điểm chạm số”, giảm tải thời gian nhưng tăng cảm xúc.

Cán bộ Vietcombank hướng dẫn khách hàng sử dụng các tiện ích số trên ứng dụng VCB Digibank

Dịp Tết luôn là thời điểm nhu cầu gửi tiền của người dân tăng mạnh. Vietcombank triển khai chương trình vào đúng nhịp cuối năm, thời điểm mà mỗi gia đình đều có kế hoạch chi tiêu - tích lũy - mua sắm.

“Để Hạnh Phúc Nhân Ba” vì vậy không chỉ là một chương trình ưu đãi, mà là một lời chúc đầu năm.

“Để Hạnh Phúc Nhân Ba” là cách Vietcombank cho thấy họ không chỉ là ngân hàng, mà còn làm điều quan trọng hơn: đồng hành và mang lại hạnh phúc cho khách hàng bằng chính những ưu đãi mà khách hàng nhận được.

Trong một thị trường tài chính đang cạnh tranh từng chút, điều khác biệt đôi khi không phải lãi suất – mà là cảm xúc. Và Vietcombank đã chọn cách chạm vào cảm xúc ấy theo cách tinh tế nhất: biến mỗi khoản tiết kiệm thành một hành trình hạnh phúc.

Theo thông tin từ hệ thống giao dịch, những tuần đầu triển khai, lượng khách gửi tiết kiệm mới tăng đáng kể. Lý do rất đơn giản: Chương trình có giá trị thật: quà tặng lớn, cơ cấu giải thưởng rộng; Cách chơi đơn giản: chỉ cần gửi tiết kiệm theo điều kiện chương trình; Tính minh bạch rõ ràng: toàn bộ quy trình quay số được thông báo công khai; Điểm Loyalty dễ dùng: đổi voucher, quà tặng thiết thực.

Nếu như ở những năm trước, các chương trình trúng thưởng tại ngân hàng thường bị xem là mang tính may rủi cao, khó tiếp cận thì lần này, Vietcombank đã chuyển trọng tâm từ “trúng lớn” sang “cơ hội cao - ai cũng có quà”.

Song song với chương trình quay số, khách hàng gửi tiết kiệm còn được tặng điểm VCB Loyalty, có thể quy đổi trực tiếp trên VCB Digibank để nhận các ưu đãi mua sắm, ẩm thực, nạp điện thoại hoặc đặc quyền dành riêng cho hội viên.

Hàng nghìn món quà đã được khách hàng quy đổi trong giai đoạn đầu, cho thấy sức hút và sự thiết thực của hệ thống điểm dành cho khách hàng thân thiết VCB Loyalty.

31 khách hàng trúng thưởng: minh chứng cho niềm tin và sự lan tỏa. Những khoảnh khắc khách hàng nhận giải thưởng, những nụ cười tại lễ trao giải và hàng trăm lời chúc mừng được gửi qua ứng dụng VCB Digibank chính là sự ghi nhận rõ rệt nhất cho giá trị mà chương trình mang lại.

Đây không chỉ là “trúng thưởng”, mà còn là sự lan tỏa niềm tin vào một ngân hàng luôn thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

Anh Võ Tấn Điệp nhận Giải Nhất trị giá 100 triệu đồng trong chương trình “Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỷ” tại Vietcombank Quảng Ngãi

Đặc biệt các ngày vàng: 25/11, 28/11, 10/12, 25/12, 31/12/2025 và 10/01/2026, khách hàng sẽ được nhân đôi mã dự thưởng, nhân đôi cơ hội trúng giải.

Song song, chương trình tặng điểm VCB Loyalty tiếp tục được áp dụng từ 12/11/2025 đến 31/12/2025 cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 và 13 tháng.

• Khách hàng Priority: 0,006% *số tiền gửi (tương ứng 6 điểm cho mỗi 100.000 VND)

• Khách hàng thông thường: 0,003% *số tiền gửi (tương ứng 3 điểm/100.000 VND)

Điểm thưởng có thể đổi trực tiếp trên VCB Digibank thành quà tặng hoặc các e-voucher mua sắm, ăn uống, nạp điện thoại …, giúp mỗi khách hàng tận hưởng hành trình gắn bó với nhiều giá trị thiết thực hơn.

Trong các ngày vàng khách hàng sẽ được nhân đôi mã dự thuởng, tăng cơ hội chạm tay giải thưởng lớn

Trong nhiều năm, Vietcombank được biết đến như một ngân hàng lớn, chuẩn mực, uy tín, nhưng đôi khi bị gắn với hình ảnh “khó gần”. Tuy nhiên vài năm gần đây, ngân hàng đang thay đổi. Chương trình “Để Hạnh Phúc Nhân Ba” cho thấy sự chuyển hướng từ bên trong: Cách tổ chức truyền thông gần gũi hơn; Các điểm chạm số được đồng bộ hóa để khách hàng cảm thấy “dễ dùng - dễ hiểu - dễ vui”